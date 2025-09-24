अगर चाहते हैं माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा, तो खत्म होने से पहले ले आएं किचन के ये सामान
अगर चाहते हैं माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा, तो खत्म होने से पहले ले आएं किचन के ये सामान

Vastu Tips for Kitchen: वास्तु शास्त्र के मुताबिक, किचन में मां लक्ष्मी के साथ-साथ माता अन्नपूर्णा का भी वास होता है. ऐसे में उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए किचन की किन चीजों को खत्म होने से पहले घर ले आना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Sep 24, 2025, 09:20 PM IST
अगर चाहते हैं माता अन्नपूर्णा की विशेष कृपा, तो खत्म होने से पहले ले आएं किचन के ये सामान

Kitchen Vastu Tips For Happiness: वास्तु शास्त्र में रसोईघर को घर का बेहद अहम हिस्सा माना गया है. कहा जाता है कि अगर किचन में वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो मां अन्नपूर्णा की कृपा के साथ-साथ देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है. वहीं, इन नियमों की अनदेखी परिवार के लिए वास्तु दोष का कारण बन सकती है. वास्तु शास्त्र के जानकार बताते हैं कि किचन से उत्पन्न वास्तु दोष बेहद नकारात्मक प्रभाव डालते हैं. इस वास्तु दोष के प्रभाव से परिवार में सुख-समृद्धि और धन-दौलत की कमी होने लगती है. परिवार के मुखिया को अपने प्रकार के आर्थिक और मानसिक परेशानियों का लगातार सामना करना पड़ता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए किचन से जुड़े किन वास्तु नियमों का पालन करना चाहिए. 

नमक कभी न होने दें खत्म

नमक खाने का स्वाद बढ़ाने के साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में भी सहायक माना गया है. वास्तु शास्त्र में यह माना गया है कि रसोई में कभी नमक पूरी तरह खत्म नहीं होना चाहिए. ऐसा होने पर परिवार के सदस्यों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. खासतौर पर परिवार के मुखिया की आमदनी कम होने लगती है और अनेक प्रकार के आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है. इसलिए किचन में नमक खत्म होने से पहले खरीदकर घर में रख लेना चाहिए और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल भोजन पकाने में करना चाहिए.

खत्म होने से पहले घर ले आएं हल्दजी

शास्त्रों के मुताबिक, हल्दी सिर्फ मसाले के रूप में ही नहीं, बल्कि औषधीय गुणों के कारण भी महत्वपूर्ण है. वास्तु मान्यताओं के अनुसार रसोई में हल्दी का खत्म हो जाना अशुभ संकेत माना जाता है. इसलिए हल्दी समाप्त होने से पहले ही घर में इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए. ताकि मां अन्नपूर्णा की कृपा प्रभावित ना हो सके.

चीनी से जुड़ा वास्तु संकेत

वास्तु शास्त्र के अनुसार रसोई में चीनी का खत्म हो जाना भी शुभ नहीं माना जाता. यह परिवार के सदस्यों के जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. इसलिए चीनी हमेशा समय रहते लाकर रखनी चाहिए. ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा परिवार के सदस्यों को प्राप्त होती है.

यह भी पढ़ें: डाइनिंग टेबल पर भूलकर भी ना रखें ये चीजें, वास्तु दोष बर्बाद कर देगा सबकुछ

हमेशा भरी रहें ये चीजें

वास्तु मान्यताओं में रसोईघर में पानी का एक बर्तन हमेशा भरा होना चाहिए. इसे खाली रखना अशुभ माना गया है. इसी प्रकार चावल और आटा भी रसोई में कभी खत्म नहीं होने देना चाहिए. चावल और आटा चंद्रमा और शुक्र ग्रह से जुड़े होते हैं. वास्तु शास्त्र की मानें तो, इनके खत्म होने से जीवन में आर्थिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

