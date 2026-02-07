Vastu Tips: मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना घर में पैर पसार सकती है नकारात्मकता और दरिद्रता

Main Door Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को खुशहाली का द्वार माना गया है. यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का आगमन होता है.ऐसे में अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई अशुभ वस्तु हो या वास्तु दोष हो, तो वह घर के सदस्यों की उन्नति, स्वास्थ्य और सुख-शांति को बाधित कर सकता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें रखने से मना करते हैं. मान्यता है कि इनअशुभ चीजों के मुख्य द्वार पर होने से भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु दोष सीधे तौर पर घर की तरक्की और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए.

जमने ना दें दूषित पानी

घर की दहलीज के ठीक बाहर गंदा पानी इकट्ठा होना अत्यंत अशुभ माना जाता है. मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है और गंदगी उन्हें रुष्ट करती है. खासतौर पर अगर घर की पश्चिम दिशा में गंदा पानी जमा होता है, तो यह अनावश्यक आर्थिक नुकसान और मेहतन की कमाई नष्ट होने का संकेत देता है.

कांटेदार वृक्ष और ऊंचे पेड़

वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार के ठीक सामने कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) नहीं होने चाहिए. इसके अगर घर के द्वार के सामने घर की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचे वृक्ष हैं, तो यह उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं. ये वास्तु दोष शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत पर उल्टा प्रभाव डालते हैं.

बिजली का खंभा या कूड़े का ढेर (डस्टबिन)

प्रवेश द्वार के ठीक सामने बिजली का खंभा होना स्तंभ दोष कहलाता है. यह दोष सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है. इसी तरह, द्वार के सामने डस्टबिन रखना या कूड़ा जमा करना दरिद्रता को आमंत्रण देता है. ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी घर के द्वार से ही लौट जाती हैं और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.

दीवार पर चढ़ती हुई बेलें

अक्सर लोग सुंदरता के लिए घर की बाहरी दीवार पर बेल वाले पौधे लगा देते हैं. वास्तु के दृष्टिकोण से, मुख्य द्वार की दीवार पर बेल का चढ़ना शुभ नहीं है. माना जाता है कि यह स्थिति गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को जन्म देती है. इससे पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होते हैं और घर के भीतर नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है.

मुख्य द्वार से ऊंची सड़क

समय के साथ सड़क निर्माण के कारण कई बार घर का स्तर सड़क से नीचे हो जाता है. अगर आपके घर का मुख्य द्वार सड़क के स्तर से नीचे है, तो यह एक गंभीर वास्तु दोष है. यह स्थिति जीवन में निरंतर कष्ट, प्रगति में रुकावट और मानसिक अशांति का कारण बनती है. अगर संभव हो, तो मरम्मत करवाकर मुख्य द्वार की दहलीज को सड़क से ऊंचा उठाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)