Advertisement
trendingNow13101671
Hindi Newsधर्मVastu Tips: मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना घर में पैर पसार सकती है नकारात्मकता और दरिद्रता

Vastu Tips: मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना घर में पैर पसार सकती है नकारात्मकता और दरिद्रता

Vastu Tips for Main Door: वास्तु शास्त्र के अनुसार, हमारे आसपास दो प्रकार की ऊर्जाएं मौजूद होती हैं. सकारात्मक ऊर्जा हमें खुशहाल और एक्टिव रखती है, जबकि नकारात्मक ऊर्जा तनाव, कलह और असफलता का कारण बनती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 07, 2026, 08:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips: मुख्य द्वार के सामने भूलकर भी न रखें ये चीजें, वरना घर में पैर पसार सकती है नकारात्मकता और दरिद्रता

Main Door Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य द्वार को खुशहाली का द्वार माना गया है. यह वह स्थान है जहां से सकारात्मक ऊर्जा और माता लक्ष्मी का आगमन होता है.ऐसे में अगर मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई अशुभ वस्तु हो या वास्तु दोष हो, तो वह घर के सदस्यों की उन्नति, स्वास्थ्य और सुख-शांति को बाधित कर सकता है. यही वजह है कि वास्तु शास्त्र के जानकार घर के मुख्य द्वार पर कुछ चीजें रखने से मना करते हैं. मान्यता है कि इनअशुभ चीजों के मुख्य द्वार पर होने से भयानक वास्तु दोष उत्पन्न होता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, मुख्य द्वार से जुड़े वास्तु दोष सीधे तौर पर घर की तरक्की और आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर डालते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर किन चीजों को नहीं रखना चाहिए. 

जमने ना दें दूषित पानी

घर की दहलीज के ठीक बाहर गंदा पानी इकट्ठा होना अत्यंत अशुभ माना जाता है. मुख्य द्वार लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है और गंदगी उन्हें रुष्ट करती है. खासतौर पर अगर घर की पश्चिम दिशा में गंदा पानी जमा होता है, तो यह अनावश्यक आर्थिक नुकसान और मेहतन की कमाई नष्ट होने का संकेत देता है.

Add Zee News as a Preferred Source

कांटेदार वृक्ष और ऊंचे पेड़

वास्तु के अनुसार, मुख्य द्वार के ठीक सामने कांटेदार पौधे (जैसे कैक्टस) नहीं होने चाहिए. इसके अगर घर के द्वार के सामने घर की ऊंचाई से भी अधिक ऊंचे वृक्ष हैं, तो यह उन्नति में बाधा उत्पन्न करते हैं. ये वास्तु दोष शत्रुओं की संख्या बढ़ाते हैं और परिवार के सदस्यों की सेहत पर उल्टा प्रभाव डालते हैं.

बिजली का खंभा या कूड़े का ढेर (डस्टबिन)

प्रवेश द्वार के ठीक सामने बिजली का खंभा होना स्तंभ दोष कहलाता है. यह दोष सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है. इसी तरह, द्वार के सामने डस्टबिन रखना या कूड़ा जमा करना दरिद्रता को आमंत्रण देता है. ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी घर के द्वार से ही लौट जाती हैं और परिवार को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है.

यह भी पढ़ें: तिजोरी कभी नहीं होगी खाली! वास्तु के ये 5 बदलाव रोक देंगे फिजूलखर्ची और बढ़ाएंगे बैंक बैलेंस

दीवार पर चढ़ती हुई बेलें

अक्सर लोग सुंदरता के लिए घर की बाहरी दीवार पर बेल वाले पौधे लगा देते हैं. वास्तु के दृष्टिकोण से, मुख्य द्वार की दीवार पर बेल का चढ़ना शुभ नहीं है. माना जाता है कि यह स्थिति गुप्त शत्रुओं और विरोधियों को जन्म देती है. इससे पड़ोसियों के साथ संबंध खराब होते हैं और घर के भीतर नकारात्मकता ऊर्जा का प्रवेश होने लगता है. 

मुख्य द्वार से ऊंची सड़क

समय के साथ सड़क निर्माण के कारण कई बार घर का स्तर सड़क से नीचे हो जाता है. अगर आपके घर का मुख्य द्वार सड़क के स्तर से नीचे है, तो यह एक गंभीर वास्तु दोष है. यह स्थिति जीवन में निरंतर कष्ट, प्रगति में रुकावट और मानसिक अशांति का कारण बनती है. अगर संभव हो, तो मरम्मत करवाकर मुख्य द्वार की दहलीज को सड़क से ऊंचा उठाना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

.Vastu Tips

Trending news

भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
rss
भारत को 'वैश्विक महाशक्ति' क्यों नहीं बनाना चाहता RSS? भागवत ने खोला राज, बताया...
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
Punjab news in hindi
पंजाब के 65 लाख परिवारों को सुरक्षा कवच, 10 लाख रुपये तक का मिल रहा फ्री इलाज
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
mohan bhagwat news
न तो संघ पैरामिलिट्री...आगे बैठे थे सलमान खान, भागवत ने सबसे बड़ी गलतफहमी दूर कर दी
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
Punjab
खिलाड़ियों को डाइट नहीं, बुजुर्गों की काटी पेंशन; हरियाणा सरकार पर बरसे AAP नेता
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
Jammu Kashmir
जब पुंछ दौरे पर आर्मी चीफ द्विवेदी को मिला पुराना दोस्त परवेज, फोटो हुई वायरल
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
Pakistan
जिन्ना हमें ये क्या दे गया? दुनिया में आतंक फैलाने के बाद खुद के लिए ही बन गया नासूर
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
west bengal news in hindi
अपने विधायक के खिलाफ प्रस्ताव से गुस्से में BJP, ममता सरकार पर साधा निशाना
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
sonia gandhi
नागरिकता से पहले कैसे बन गईं वोटर? कोर्ट को सोनिया का जवाब, कहा- ये छोटी मानसिकता...
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
India US Deal
Explain: इंडिया-US डील में कौन जीता-कौन हारा? क्या दांव पर था और क्या सुरक्षित रहेगा
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता
Assam News in hindi
असेंबली चुनाव के लिए कांग्रेस ने दिया ‘नतुन बोर-असम’ का नारा तो क्यों भड़क गए हिमंता