Vidur Niti: इन 3 गलतियों को नहीं सुधारा, तो नरक बन जाएगा जीवन; जानें विदुर नीति का कड़वा सच

Vidur Niti: विदुर नीति में विदुर जी ने स्पष्ट किया है कि ये तीन बुराइयां नरक के द्वार के समान हैं, जो व्यक्ति की बुद्धि को भ्रष्ट कर उसे पतन की ओर ले जाती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि आचार्य विदुर किन 3 कार्यों को करने से मना किया है.  

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 12, 2026, 01:37 PM IST
Vidur Niti: महात्मा विदुर की नीति महाभारत काल के सबसे विद्वान और दूरदर्शी व्यक्तित्वों में की जाती है. हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र और उनके महामंत्री विदुर के बीच हुए संवाद को विदुर नीति के नाम से जाना जाता है. विदुर जी ने सुखी और सफल जीवन के जो सूत्र हजारों साल पहले दिए थे, वे आज के आधुनिक समय में भी उतने ही सटीक और प्रासंगिक हैं. विदुर नीति के अनुसार, मनुष्य के जीवन में तीन ऐसे शत्रु हैं जो उसके सुख, शांति और चरित्र का विनाश कर देते हैं. अगर कोई व्यक्ति जीवन में उन्नति चाहता है, तो उसे इन तीन दोषों को तुरंत छोड़ देना चाहिए.

इंसान का सबसे बड़ा शत्रु

विदुर नीति के अनुसार, क्रोध मनुष्य का सबसे घातक शत्रु है।. जब व्यक्ति क्रोधित होता है, तो उसकी सोचने-समझने की शक्ति यानी 'विवेक' समाप्त हो जाता है. क्रोध में मनुष्य सही और गलत का अंतर भूल जाता है और अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जिनका पछतावा उसे जीवनभर रहता है. क्रोध विनाश की जड़ है, इसलिए मानसिक शांति के लिए इसे छोड़ना जरूरी है. 

कामवासना

महात्मा विदुर के उपदेशों के अनुसार, अनियंत्रित कामवासना व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से खोखला कर देती है. जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और वासनाओं के वश में होता है, वह समाज में मान-सम्मान खो देता है और उसका चरित्र धूमिल हो जाता है. संयम और अनुशासन ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को इस दोष से बचा सकती है. एक मर्यादित जीवन ही सच्ची सुख-शांति का आधार है.

यह भी पढ़ें: ये 5 काम इंसान को ले जाती हैं विनाश की ओर, आज ही सुधार लें अपनी आदत, जानें विदुर नीति

लोभ-लालच

लालच के बारे में विदुर जी कहते हैं कि लोभी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं हो सकता. उसे हर रिश्ते और हर परिस्थिति में सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई देता है. स्वार्थ के वशीभूत होकर व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलने लगता है. लालची व्यक्ति के पास चाहे कितनी भी सुख-सुविधाएं आ जाएं, वह भीतर से हमेशा दुखी और अशांत ही रहता है. संतोष सबसे बड़ा धन है. सुखी रहने के लिए व्यक्ति को अपनी लालसाओं पर लगाम लगानी चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

vidur niti

