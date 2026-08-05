/मूर्ति नहीं, यहां होती है शिव जी के अंगूठे की पूजा! एक अंगूठे पर टिका है पूरा पर्वत, उमड़ती है भारी भीड़

आमतौर पर हर शिव मंदिर में लोग शिवलिंग या भोलेनाथ की मूर्ति की पूजा करते हैं. लेकिन राजस्थान के सिरोही जिले में एक ऐसा अनोखा मंदिर है, जहां शिव जी के किसी आकार की नहीं बल्कि उनके सीधे पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है.
ये अनोखा धाम अपनी खास धार्मिक मान्यताओं और चमत्कारी इतिहास के लिए पूरे देश में जाना जाता है. खूबसूरत अरावली पहाड़ियों के बीच माउंट आबू से करीब 11 किलोमीटर दूर अचलगढ़ में ये मंदिर स्थित है.
इस पावन स्थल को अचलेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाता है. हर साल लाखों भक्त यहां अपनी मनोकामना लेकर आते हैं.
अचलेश्वर महादेव मंदिर में कदम रखते ही सबसे पहले पंचधातु से बनी नंदी महाराज की विशाल प्रतिमा दिखाई देती है. बताया जाता है कि इस प्रतिमा का वजन करीब 4 टन है.
जब भक्त मंदिर के गर्भगृह में जाते हैं, तो उन्हें बाकी मंदिरों की तरह शिवलिंग नहीं दिखता. वहां गर्भगृह में लगभग 8 फीट गहरा एक प्राकृतिक पाताल कुंड है.
इस कुंड के ऊपर एक चट्टान है, जिस पर महादेव के पैर के अंगूठे का निशान बना हुआ है. भक्त इसी अंगूठे के निशान पर जल, दूध और बेलपत्र चढ़ाकर पूजा करते हैं.
इस मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों के दिल में बहुत गहरी आस्था है. माना जाता है कि भगवान शिव ने अपने दाहिने पैर के अंगूठे से पूरे माउंट आबू पर्वत को संभाल रखा है.
लोगों का ऐसा मानना है कि जिस दिन यह दिव्य निशान गायब होगा, उसी दिन माउंट आबू का नामो निशान भी मिट जाएगा.
पर्वत को अचल यानी स्थिर रखने के कारण ही शिव जी के इस रूप को अचलेश्वर महादेव कहा गया. सावन के महीने और महाशिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं का बड़ा मेला लगता है.
इस मंदिर का इतिहास एक पुरानी पौराणिक कहानी से भी जुड़ा हुआ है. पुरानी कथाओं के मुताबिक, प्राचीन काल में इस जगह पर एक बहुत गहरी ब्रह्म खाई हुआ करती थी.
एक दिन महर्षि वशिष्ठ की कामधेनु गाय उसमें गिर गई. गाय को सही सलामत बाहर निकालने के लिए वशिष्ठ मुनि ने गंगा और सरस्वती नदी का ध्यान किया.
उनके आह्वान पर खाई पानी से भर गई और गाय तैरकर ऊपर आ गई. इसके बाद उस गहरी खाई को हमेशा के लिए भरने की चिंता शुरू हुई.
खाई को भरने के लिए महर्षि वशिष्ठ ने हिमालय पर्वत से मदद मांगी. तब हिमालय ने अपने बेटे नंदी वर्धन को वहां भेजने का फैसला किया. अर्बुद नाग की मदद से नंदी वर्धन उस जगह पहुंचे और खाई को भरने लगे.
इस दौरान वे खुद उस गड्ढे में धंसने लगे और सिर्फ उनका ऊपरी हिस्सा ही बाहर रह गया. यही हिस्सा बाद में आबू पर्वत कहलाया. जब पर्वत हिलने लगा तो भगवान शिव ने अपने पैर का अंगूठा रखकर उसे हमेशा के लिए रोक दिया.
सिरोही के महाराजा देवत सिंह के अनुसार, यहां शिव जी अचल रूप में निवास करते हैं. माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से अंगूठे पर जल अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है.
यही वजह है कि सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि पूरे देश और विदेश से लोग यहां माथा टेकने आते हैं. सुंदर वादियों के बीच बसा यह मंदिर हमारी धार्मिक परंपराओं का एक बहुत बड़ा और अद्भुत हिस्सा है.
डिस्क्लेमर: यह लेख स्थानीय मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और अचलेश्वर महादेव मंदिर के ऐतिहासिक विवरणों पर आधारित है. इसका मकसद पाठकों को राजस्थान की सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत की जानकारी देना है.