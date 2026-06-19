Achleshwar mahadev temple: चंबल के घने और बीहड़ों वाले रास्तों के बीच एक ऐसा अनोखा राज छिपा है, जो बड़े बड़े वैज्ञानिकों के होश उड़ा देता है. राजस्थान के धौलपुर जिले में बना अचलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसी ही जादुई जगह है, जहां कदम रखते ही साक्षात चमत्कार का अहसास होता है. इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यहां का प्राचीन शिवलिंग है, जो चौबीस घंटे में तीन बार अपना रंग बदल लेता है.
सुबह के समय यह शिवलिंग एकदम सुर्ख लाल रंग का दिखता है, दोपहर होते होते इसका रंग केसरिया हो जाता है और जैसे ही शाम ढलती है, इसका रंग सांवला यानी श्याम हो जाता है. इस अद्भुत नजारे को अपनी आंखों से देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है.
अगर हम धौलपुर के इस पुराने मंदिर और चंबल के इस रहस्यमयी इलाके के बारे में सच जानना चाहते हैं, तो इतिहासकार मुंशी ज्वाला प्रसाद की लिखी मशहूर किताब राजपूताना का इतिहास में इसका बहुत अच्छा प्रमाण मिलता है.
इस पुरानी किताब के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि चंबल की यह धरती सदियों से साधु संतों की तपोभूमि रही है. अचलेश्वर महादेव का यह दरबार हजारों साल पुराना बताया जाता है, जो आज भी कई अनसुलझे रहस्यों को अपने सीने में दबाए बैठा है. किताब में यह भी लिखा है कि अपनी खास बनावट और आत्मिक शांति की वजह से इस मंदिर की मान्यता राजा महाराजाओं के दौर से ही बहुत ज्यादा रही है.
शिवलिंग का रंग बदलना तो हैरान करता ही है, पर इसके साथ एक और ऐसी पहेली जुड़ी है जो सोचने पर मजबूर कर देती है. इस शिवलिंग की गहराई कितनी है और यह कहां से शुरू हुआ है, ये बात आज तक कोई माई का लाल नहीं जान पाया.
आस पास के लोग कहते हैं कि इस शिवलिंग का कोई अंत ही नहीं है, यानी इसका निचला छोर ढूंढना नामुमकिन है. इंसानी स्वभाव के चलते लोगों ने कई बार इस शिवलिंग की थाह लेने की कोशिश की, लेकिन हर बार इंसानों को मुंह की खानी पड़ी और यह राज आज भी एक गहरा सस्पेंस बना हुआ है.
इस अनोखे शिवलिंग की सच्चाई का पता लगाने के लिए आम लोगों के साथ साथ पुरातत्व विभाग और कई वैज्ञानिकों की टीमों ने भी यहां खूब माथापच्ची की है. एक्सपर्ट्स ने शिवलिंग के नीचे का सच जानने के लिए इसके चारों तरफ बहुत गहरी खुदाई भी करवाई थी.
वैज्ञानिकों को पूरा भरोसा था कि कुछ फीट नीचे जाते ही इसका आखिरी छोर मिल जाएगा, लेकिन कई दिनों तक लगातार खुदाई करने के बाद भी वे इसके अंत तक नहीं पहुंच सके. जैसे जैसे गड्ढा गहरा होता गया, शिवलिंग की गहराई और भी ज्यादा बढ़ती चली गई. आखिरकार थक हारकर वैज्ञानिकों को यह काम बीच में ही रोकना पड़ा और उन्होंने भी घुटने टेक दिए.
अचलेश्वर महादेव मंदिर के इस अनोखे राज के आगे आज की आधुनिक तकनीक और विज्ञान पूरी तरह बेबस नजर आते हैं. विज्ञान के पास आज तक इस बात का कोई ठोस जवाब नहीं है कि आखिर एक ठोस पत्थर का शिवलिंग बिना किसी बाहरी बदलाव के दिन में तीन बार अपने आप रंग कैसे बदल सकता है.
स्थानीय भक्तों का मानना है कि यह कोई मामूली पत्थर नहीं, बल्कि साक्षात भोलेनाथ का चमत्कार है. यही वजह है कि बीहड़ों के खतरनाक रास्तों के बावजूद यहां हमेशा शिवभक्तों का मेला लगा रहता है. लोग इस अनोखे रूप के दर्शन करके धन्य हो जाते हैं और चंबल का यह रहस्य आज भी वैसा का वैसा ही बना हुआ है.
(Disclaimer- यह लेख धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित विश्वासों और उपलब्ध धार्मिक ग्रंथों में वर्णित जानकारी पर आधारित है. विभिन्न परंपराओं और संप्रदायों में मान्यताएं भिन्न हो सकती हैं. इस लेख का उद्देश्य किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि करना नहीं है, बल्कि धार्मिक जानकारी प्रदान करना है.)