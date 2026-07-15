इंसानों की तरह जेल की हवा खा चुके हैं ये अनोखे 'हनुमान जी'! अंग्रेजों के भी छूट गए थे पसीने, आज भी लगती है भगवान की अदालत

हमारे देश में देवी देवताओं के चमत्कारों की इतनी कहानियां हैं कि सुनकर ही बंदा हैरान रह जाए. ऐसा ही एक अनोखा और मजेदार किस्सा हनुमान जी का भी है. मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बड़ा ही फेमस मंदिर है.
इसके बारे में लोग बताते हैं कि यहां के हनुमान जी खुद जेल की हवा खा चुके हैं. ये बात तब की है जब हमारे देश पर अंग्रेजों का राज हुआ करता था. पुरानी कहानियों की मानें तो बजरंग बली के एक चमत्कार ने अंग्रेज अफसरों के पसीने छुड़ा दिए थे.
अंग्रेज इतने खौफ में आ गए कि उन्होंने सीधे भगवान की मूर्ति को ही अरेस्ट कर लिया. आज भी इस मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी रहती है और लोग दूर दूर से अपनी फरियाद लेकर आते हैं.
यह पूरा वाकया ग्वालियर के लश्कर इलाके का है, जहां अदालती हनुमान का मंदिर है. कहते हैं कि अंग्रेजी जमाने में वहां से एक रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी. अब दिक्कत यह थी कि हनुमान जी का मंदिर ठीक उसी रास्ते के बीच में आ रहा था.
अंग्रेज अफसरों ने रौब दिखाते हुए फैसला किया कि इस मंदिर को यहां से हटा दिया जाए. उन्होंने मंदिर गिराने और मूर्ति हटाने के लिए अपने मजदूर भेज दिए.
जैसे ही मजदूरों ने मूर्ति को हाथ लगाने की कोशिश की, कुछ ऐसा हुआ कि उनके हाथ पैर कांपने लगे. वहां के पुराने लोग बताते हैं कि ऐसा चमत्कार हुआ कि कोई भी मजदूर आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया.
जब मजदूर पीछे हट गए, तो एक अंग्रेज अफसर का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया. वह खुद भारी पुलिस फोर्स लेकर वहां धमक गया. उसने इस बात को अपनी मूंछ की लड़ाई बना लिया और आव देखा न ताव, हनुमान जी की मूर्ति को ही गिरफ्तार करने का आर्डर दे दिया.
कहते हैं कि पुलिसवालों ने बकायदा मूर्ति को हथकड़ियां पहनाईं और ले जाकर थाने के लॉकअप में बंद कर दिया. लेकिन हनुमान जी को कैद करना अंग्रेजों को बहुत भारी पड़ गया.
मूर्ति के जेल जाते ही उस अंग्रेज अफसर की तबीयत अचानक इतनी खराब हो गई कि वो बिस्तर पर गिर गया. यही नहीं, रेलवे का जो काम चल रहा था, उसमें भी एक के बाद एक अजीब मुसीबतें आने लगीं.
अफसर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी. तब वहां के एक लोकल बंदे ने उस अंग्रेज अफसर को समझाया कि ये सब हनुमान जी के चमत्कार की वजह से हो रहा है.
अफसर को भी बात समझ आ गई और उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया. उसने तुरंत हनुमान जी की मूर्ति को पूरे आदर सत्कार के साथ जेल से छोड़ने का हुक्म दिया.
मूर्ति को वापस उसी जगह स्थापित किया गया और अंग्रेजों को रेलवे लाइन का रास्ता तक बदलना पड़ा. मजेदार बात यह है कि जैसे ही हनुमान जी जेल से बाहर आए, वह अंग्रेज अफसर भी जादुई तरीके से एकदम भला चंगा हो गया.
अंग्रेजों के समय के इसी वाकये के बाद से लोग इस मंदिर को अदालती हनुमान के नाम से बुलाने लगे. आज इतने साल बीत जाने के बाद भी लोगों का भरोसा इस मंदिर पर वैसा का वैसा ही है.
यहां हर मंगलवार और शनिवार को एक अनोखी अदालत लगती है, जिसे लोग भगवान की अदालत कहते हैं. लोग कोर्ट कचहरी के चक्करों, जमीन के झगड़ों और घर परिवार के विवादों से परेशान होकर हनुमान जी के दरबार में अपनी अर्जी लगाते हैं.
भक्तों का साफ मानना है कि जहां दुनिया का कानून और पुलिस हाथ खड़े कर देती है, वहां अदालती हनुमान जी का फैसला आज भी मिनटों में न्याय कर देता है.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक ग्रंथों, व्रत कथाओं, पौराणिक प्रसंगों एवं प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. विभिन्न ग्रंथों, क्षेत्रों, परंपराओं और विद्वानों के मतानुसार कथाओं एवं उनके विवरण में अंतर संभव है. इसका उद्देश्य धार्मिक, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक जानकारी प्रदान करना है.)
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