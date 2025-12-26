Adhik Maas 2026 kab lagega : अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, साल में 12 महीने होते हैं. वहीं हिंदू कैलेंडर में हर 3 वर्षों में एक महीना बढ़ जाता है. दरअसल, हिंदू कैलेंडर में सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों की गति के हिसाब से हर साल 11 दिनों का फर्क आ जाता है. फिर इन तीन सालों के दिन जोड़कर 3 साल बाद एक अधिकमास जुड़ जाता है. इस अतिरिक्‍त महीने को मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्‍तम महीना कहते हैं. जानिए नए साल 2026 में अधिकमास कब लगेगा.

2026 में मलमास कब लगेगा?

पंचांग के अनुसार, अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और इसका समापन 15 जून 2026 को होगा. यह ज्‍येष्‍ठ के दौरान आ रहा है इसलिए इस साल ज्‍येष्‍ठ मास 2 महीनों का होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

मलमास के पहले दिन व्रत रखना विशेष रूप से शुभ माना गया है. ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही इस महीने में दान-पुण्‍य करने, तप-साधना करने का बड़ा महत्‍व है.

यह भी पढ़ें: 6 जनवरी से भिड़ेंगे 2 शत्रु ग्रह, शुक्र-मंगल के बीच होगा भयंकर युद्ध, 4 राशि वालों को भारी नुकसान, धन हानि के साथ चैन-सुकून भी होगा खत्‍म

क्‍यों कहते हैं पुरुषोत्‍तम महीना?

हिंदू पुराणों के अनुसार, पहले इस महीने को 'मलमास' कहा जाता था और इसे अशुभ माना जाता था. मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. इस महीने के अशुभ होने के कारण कोई भी देवता इसका अधिपति बनने को तैयार नहीं था. तब दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया. फिर भगवान विष्णु ने इसे 'पुरुषोत्तम' नाम दिया और वरदान दिया कि इस महीने में की गई भक्ति से भक्तों को कई गुना पुण्य प्राप्त होगा. इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं. भगवान विष्‍णु अधिकमास के अधिपति हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे महंगी जमीन है 4 स्‍क्‍वायर मीटर का यह टुकड़ा, 2 मासूम बच्‍चों का हुआ था अंतिम संस्‍कार, सोने की मोहरें बिछाकर तय हुई थी कीमत

मलमास के नियम

मलमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नामकरण जैसे मांगलिक कार्य करना अशुभ होता है. खरमास की तरह अधिकमास में भी मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन यह महीना धर्म, पूजा-पाठ, दान-पुण्‍य के लिए बहुत शुभ होता है. इस महीने में गौ सेवा करने का भी बड़ा महत्‍व है.

यह भी पढ़ें: तिल चतुर्थी कब है और क्‍यों है इतनी महत्‍वपूर्ण? इस तिलकुट चौथ पर अंगारक योग का भी शुभ संयोग

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)