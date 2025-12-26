Advertisement
Adhik Maas 2026: साल 2026 बहुत खास होने वाला है क्‍योंकि इसमें 12 महीने की बजाय 13 महीने होंगे. इस एक अतिरिक्‍त महीने का हिंदू धर्म में बड़ा महत्‍व है. जानिए ये महीना कब से कब तक रहेगा? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 26, 2025, 12:13 PM IST
Adhik Maas 2026 kab lagega : अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार, साल में 12 महीने होते हैं. वहीं हिंदू कैलेंडर में हर 3 वर्षों में एक महीना बढ़ जाता है. दरअसल, हिंदू कैलेंडर में सूर्य और चंद्रमा जैसे ग्रहों की गति के हिसाब से हर साल 11 दिनों का फर्क आ जाता है. फिर इन तीन सालों के दिन जोड़कर 3 साल बाद एक अधिकमास जुड़ जाता है. इस अतिरिक्‍त महीने को मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्‍तम महीना कहते हैं. जानिए नए साल 2026 में अधिकमास कब लगेगा. 

2026 में मलमास कब लगेगा?

पंचांग के अनुसार, अधिक मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और इसका समापन 15 जून 2026 को होगा. यह ज्‍येष्‍ठ के दौरान आ रहा है इसलिए इस साल ज्‍येष्‍ठ मास 2 महीनों का होगा. 

मलमास के पहले दिन व्रत रखना विशेष रूप से शुभ माना गया है. ऐसा करने से व्यक्ति को पापों से मुक्ति मिलती है. साथ ही इस महीने में दान-पुण्‍य करने, तप-साधना करने का बड़ा महत्‍व है. 

क्‍यों कहते हैं पुरुषोत्‍तम महीना? 

हिंदू पुराणों के अनुसार, पहले इस महीने को 'मलमास' कहा जाता था और इसे अशुभ माना जाता था. मलमास में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता. इस महीने के अशुभ होने के कारण कोई भी देवता इसका अधिपति बनने को तैयार नहीं था. तब दुखी होकर यह महीना भगवान विष्णु के पास गया. फिर भगवान विष्णु ने इसे 'पुरुषोत्तम' नाम दिया और वरदान दिया कि इस महीने में की गई भक्ति से भक्तों को कई गुना पुण्य प्राप्त होगा. इसलिए इस महीने को पुरुषोत्तम मास कहते हैं. भगवान विष्‍णु अधिकमास के अधिपति हैं. 

मलमास के नियम 

मलमास में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन और नामकरण जैसे मांगलिक कार्य करना अशुभ होता है. खरमास की तरह अधिकमास में भी मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन यह महीना धर्म, पूजा-पाठ, दान-पुण्‍य के लिए बहुत शुभ होता है. इस महीने में गौ सेवा करने का भी बड़ा महत्‍व है. 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव.

