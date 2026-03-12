Advertisement
अधिक मास कब से कब तक रहेगा? 2026 के इस 13वें महीने में पालन करना होंगे ये जरूरी नियम

Adhik Maas 2026: हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 में 12 की बजाय 13 महीने रहने वाले हैं. यह अतिरिक्‍त 13वां महीना अधिकमास है, जो कि हर 3 साल में आता है. साल 2026 में अधिक मास या पुरुषोत्‍तम मास कब से कब तक है और इस दौरान किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए, जान लीजिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Mar 12, 2026, 02:31 PM IST
अधिकमास के नियम.

Purushottam Maas 2026: हिंदू कैलेंडर के अनुसार विक्रम संवत 2083 में 13 महीने पड़ेंगे. इस साल हिंदू नववर्ष में ज्‍येष्‍ठ मास 2 महीने का होगा. अधिकमास ज्‍येष्‍ठ मास में ही पड़ रहा है. यही वजह है कि इस साल ज्‍येष्‍ठ महीना 30 दिन की बजाय 60 दिन का होगा. अधिकमास हर 3 साल में आने वाला एक अतिरिक्‍त महीना होता है जो चंद्र मास और सौर मास के बीच आने वाले दिनों के अंतर को पाटने के लिए आता है. जिसे पुरुषोत्‍तम मास भी कहते हैं क्‍योंकि इस महीने के स्‍वामी भगवान विष्‍णु हैं. 

अधिकमास के चलते इस साल चतुर्थी, एकादशी, अमावस्‍या, पूर्णिमा सभी की संख्‍या बढ़ जाएगी. अधिकमास में भी ये सभी तिथियां पड़ेंगी, जिससे कुछ व्रत ज्‍यादा रखे जाएंगे. 

कब से कब तक होगा अधिक मास 2026? 

पंचांग के मुताबिक, विक्रम संवत 2083 में अधिक मास ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा. अधिक ज्येष्ठ मास की शुरुआत 17 मई 2026 से होगी और यह 15 जून 2026 को समाप्‍त होगा. इस साल अधिकमास के चलते ज्‍येष्‍ठ मास के बाद पड़ने वाले सभी व्रत-त्‍योहार करीब 15 से 20 दिन आगे खिसक जाएंगे. आमतौर पर 15 अगस्‍त के आसपास पड़ने वाला रक्षाबंधन साल 2026 में 28 अगस्‍त को मनाया जाएगा. इसी तरह दिवाली भी 8 नवंबर को मनाई जाएगी. 

यह भी पढ़ें: 13 मार्च से शनि समेत 3 ग्रह अस्त: इन राशियों को होगा सबसे ज्‍यादा लाभ, बढ़ेगा धन, पद और सम्‍मान

क्यों पड़ता है अधिक मास?

अधिक मास का कारण सौर और चंद्र वर्ष के बीच का अंतर है. दरअसल, सौर वर्ष लगभग 365 दिनों का होता है, जबकि चंद्र वर्ष लगभग 354–355 दिनों का. इस तरह हर साल सौर मास व चंद्र मास में 11 दिनों का अंतर हो जाता है, जो 3 साल में 32 से 33 दिन का हो जाता है. तब इसे समायोजित करने के लिए एक अतिरिक्त महीना जोड़ना पड़ता है, जिसे ही अधिकमास कहते हैं. 

यह भी पढ़ें: चेहरे की मासूमियत पर ना जाएं, पीछे छिपा होता है खतरनाक दिमाग, इन बर्थडेट वालों से रहें बचकर

अधिकमास में क्‍या करें क्‍या न करें? 

- अधिकमास में रोजाना भगवान विष्‍णु की पूजा-अर्चना करें. उनके मंत्रों का जाप करें. क्‍योंकि इस महीने में श्रीहरि की पूजा का विशेष फल मिलता है. 
- पुरुषोत्‍तम मास में जितना ज्‍यादा संभव हो सके जप, तप और दान-पुण्‍य करें. इससे पाप नष्‍ट होते हैं. जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्‍य आता है. 
- अधिकमास के दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, नामकरण, भूमि पूजन या नए व्यापार की शुरुआत जैसे शुभ कार्य करने से बचना चाहिए. बल्कि पूरा ध्‍यान भगवान की भक्ति में लगाएं. 
- अधिकमास में नॉनवेज, शराब का सेवन करने की भारी भूल ना करें. इससे बहुत दोष लगता है. दुर्भाग्‍य, गरीबी, बीमारियां घेरती हैं. 
- अधिकमास में गरीबों को अन्न दान दें. उनकी मदद करें. गलती से भी ऐसे असहाय कमजोर लोगों का ना तो अपमान करें और ना उन्‍हें सताएं. 
- अधिकमास में गीता का पाठ करना बहुत लाभदायी माना जाता है. 

यह भी पढ़ें: मीन राशि में 4 ग्रहों का महामिलन, 18 मार्च से वृष समेत इन राशियों को मिलेगा पद-प्रतिष्ठा और अपार धन

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

Adhik Maas 2026

