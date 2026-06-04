Vivah Muhurat June July 2026: 17 मई से शुरू हुआ मलमास (अधिकमास या पुरुषोत्तम महीना) खत्म होने को है. इसके बाद एक बार फिर से शहनाइयां गूंजने लगेंगी. जानिए चातुर्मास लगने से पहले इस सीजन में शादी के लिए कब-कब मुहूर्त हैं.
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Wedding Dates in June July 2026: 15 जून 2026 को अधिकमास खत्म हो रहा है, जिसे अधिकमास और पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं. चूंकि इस महीने में शुभ-मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं, लिहाजा एक महीने के ब्रेक के बाद फिर से सगाई, शादियां, गृहप्रवेश आदि शुभ कार्य प्रारंभ होंगे.
21 जून 2026 - सुबह 9:31 बजे से 11:21 बजे तक
22 जून 2026 - सुबह 10:31 बजे से सुबह 05:42 बजे तक
23 जून 2026 - सुबह 5:42 बजे से सुबह 10:13 बजे तक
24 जून 2026 - दोपहर 01:59 से रात तक
25 जून 2026 - सुबह 05:43 से शाम 07:08 तक
26 जून 2026 - शाम 7:16 से रात तक
27 जून 2026 - सुबह 5:43 बजे से रात 10:11 बजे तक
29 जून 2026 - दोपहर 4:16 बजे से अगले दिन सुबह 4:03 बजे तक
1 जुलाई 2026 - सुबह 6:51 बजे से शाम 4:04 बजे तक
6 जुलाई 2026 - मध्यरात्रि 01:41 से सुबह 05:47 तक
7 जुलाई 2026 - सुबह 05:47 से दोपहर 02:31 तक
11 जुलाई 2026 - 11 व 12 जुलाई 2026 की रात 12:05 बजे से सुबह 05:49 बजे तक
12 जुलाई 2026 - सुबह 05:49 से रात 10:29 तक
चातुर्मास शुरू होने से पहले भड़ली नवमी को शादी समेत सभी मांगलिक कार्यों के लिए आखिरी अबूझ मुहूर्त माना जाता है. इस साल 22 जुलाई 2026 को भड़ली नवमी है लेकिन गुरु तारा अस्त रहने से यह अबूझ मुहूर्त खाली चला जाएगा.
ज्योतिष के अनुसार, विवाह के लिए गुरु और शुक्र ग्रह का उदित रहना बहुत जरूरी होता है, वरना वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती हैं. इस साल गुरु ग्रह 14 जुलाई को अस्त होंगे 12 अगस्त को गुरु उदय होगा. लिहाजा 22 जुलाई 2026 को भड़ली नवमी पर विवाह करना उचित नहीं है.
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(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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