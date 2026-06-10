/Shradh Amavasya: पितरों की मुक्ति का यह बड़ा मौका, अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर क्या है पिंडदान और पंचबलि कर्म का मुहूर्त, जानें

Adhik Maas Shradh Amavasya 2026 Date: अधिकमास में पड़ने वाली श्राद्ध अमावस्या का विशेष महत्व है. 3 साल पर एक बार यह अधिकमास की अमावस्या तिथि आती है ऐसे में इसकी महत्ता और बढ़ जाती है. पुरुषोत्तम मास की अमावस्या तिथि पर जब पितरों का तर्पण, श्राद्ध और पंचबलि क्रिया की जाती है तो पितरों मोक्ष प्राप्ति की ओर आगे बढ़ते हैं.
धार्मिक मान्यताएं हैं कि अमावस्या तिथि पर पितर पितृ लोक से अपने वंशजों से मिलने धरती पर उतरते हैं और तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान के लिए राह देखते हैं ताकि तृप्त होकर मुक्ति पा सकें. पितर जब तृप्त हो जाते हैं तो संतान को उन्नति और सुख का आशीर्वाद देकर चले जाते हैं. आइए इस लेख में जानें कि अमावस्या तिथि पर पितरों के तर्पण का शुभ मुहूर्त और इसकी विधि क्या है.
पंचांग के अनुसार, 14 जून 2026 को दोपहर के समय 12:19 बजे से अधिकमास की अमावस्या तिथि शुरू होकर 15 जून को सुबह 08:23 बजे समाप्त हो रही है. वैसे तो उदया तिथि में अमावस्या 15 जून को ही है. लेकिन पितरों का श्राद्ध कर्म दिन के समय दोपहर में या दोपहर के बाद करने का विधान है. 15 जून को अमावस्या तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि लग रही है. ऐसी स्थिति में 14 जून को ही दोपहर में शुरू होने वाली अमावस्या तिथि को ही अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या मानकर पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा.
अधिकमास में श्राद्ध की अमावस्या तिथि पर अपने पितरों का श्राद्ध से लेकर पिंडदान, ब्राह्मण भोज से लेकर पंचबलि कर्म आदि करने के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखें. 14 जून को दोपहर 12:19 बजे से ये सभी कर्म किए जा सकेंगे और दोपहर 02:30 बजे तक सभी श्राद्ध कर्म संपन्न कर लिए जाएंगे.
स्नान आदि करें और अपने पितरों के तर्पण लिए सामग्री एकत्र कर व्यवस्था कर लें.
तर्पण के लिए सबसे पहल संकल्प करें.
हाथ में जल और काला तिल लें, हाथ में ही कुशा धारण करें.
कुशा के बिना तर्पण करने से पितरों की तृप्ति नहीं होती है.
शास्त्रों के अनुसार बिना कुशा के जल देने से पितरों की जगह प्रेतों और अन्य अतृप्त आत्माओं को जल मिलता है.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)