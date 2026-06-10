/Shradh Amavasya: पितरों की मुक्ति का यह बड़ा मौका, अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर क्या है पिंडदान और पंचबलि कर्म का मुहूर्त, जानें

पंचांग के अनुसार, 14 जून 2026 को दोपहर के समय 12:19 बजे से अधिकमास की अमावस्या तिथि शुरू होकर 15 जून को सुबह 08:23 बजे समाप्त हो रही है. वैसे तो उदया तिथि में अमावस्या 15 जून को ही है. लेकिन पितरों का श्राद्ध कर्म दिन के समय दोपहर में या दोपहर के बाद करने का विधान है. 15 जून को अमावस्या तिथि सुबह के समय ही समाप्त हो रही है और प्रतिपदा तिथि लग रही है. ऐसी स्थिति में 14 जून को ही दोपहर में शुरू होने वाली अमावस्या तिथि को ही अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या मानकर पितरों का श्राद्ध कर्म किया जाएगा.