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Shradh Amavasya: पितरों की मुक्ति का यह बड़ा मौका, अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर क्या है पिंडदान और पंचबलि कर्म का मुहूर्त, जानें

Shradh Amavasya 2026 Kab hai: तीन साल पर आने वाली अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर पिंडदान और तर्पण करने का विशेष महत्व है. पितरों की मुक्ति के लिए तर्पण आदि कर्म इस तिथि पर कब किए जाएंगे, इसके लिए शुभ मुहूर्त क्या है आइए जानें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Jun 10, 2026, 12:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 12:37 PM IST
Shradh Amavasya: पितरों की मुक्ति का यह बड़ा मौका, अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर क्या है पिंडदान और पंचबलि कर्म का मुहूर्त, जानें
Image Credit: Amavasya

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अधिकमास की श्राद्ध अमावस्या पर क्या है पितरों के तर्पण और पंचबलि कर्म का मुहूर्त?
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