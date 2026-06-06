/Bhanu Saptami 2026: ऑफिस में बनना हो टीम लीड या चाहिए गजब का आत्मविश्वास... अधिकमास की भानु सप्तमी पर करें ये प्रभावशाली उपाय

Adhik Maas Bhanu Saptami 2026: सनातन धर्म में भानु सप्तमी पर्व का बहुत महत्व है. इस दिन को सूर्य उपासना के लिए अति उत्तम माना गया है. सूर्य देव को समर्पित इस पर्व को लेकर पौराणिक मान्यता है कि भानु सप्तमी पर ही अपने रथ पर सवार होकर सूर्य देव धरती पर अवतरित हुए. ज्येष्ठ अधिकमास में पड़ने वाली भानु सप्तमी का विशेष महत्व है. अधिकमास में भानु सप्तमी 07 जून को है. इस दिन सूर्य देव की साधना कर कुछ विशेष उपाय करें तो जीवन में सुख-शांति और धन की आवक बढ़ेगी. इसके अलावा आत्मविश्वास और लीडरशिप क्षमता बढ़ती है. ऐसे में कुछ विशेष उपायों को आइए जानें.