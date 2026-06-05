Pradosh Vrat June 2026: कब है अधिकमास में शुक्र प्रदोष व्रत? इस विधि से करें शिव जी की पूजा, मिलेगा सुख-समृद्धि का आशीर्वाद

Pradosh Vrat June 2026: अधिकमास में पड़ने वाला शुक्र प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित है. इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से जीवन के दुखों का नाश होता है. आइए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में जानें.
Trending Photos
Adhik Maas Pradosh Vrat June 2026: सनातन धर्म में प्रदोष व्रत शिव जी को समर्पित है जो हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर रखने का विधान है. जो भी भक्त प्रदोष व्रत रखते हैं और पूजा उपासना करते हैं उन पर शिव जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है. अधिकमास का प्रदोष व्रत 12 जून 2026 को पड़ेगा. आइए जानें प्रदोष व्रत पर पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और शिव जी की पूजा विधि क्या है.
जून प्रदोष व्रत 2026 तिथि
ज्येष्ठ अधिकमास श्रीहरि विष्णु जी को समर्पित है. 3 साल में एक बार पड़ने वाले इस अधिकमाह में शुक्र प्रदोष पड़ रहा है. पंचांग को देखें तो ज्येष्ठ अधिकमास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि 12 जून को शाम 07:36 बजे शुरू होगी और 13 जून को शाम के 04:07 बजे तिथि का समापन होगा. प्रदोष काल के अनुसार जून का पहला प्रदोष व्रत 12 जून को रखा जाएगा और इसी दिन शिव जी की विधि विधान से पूजा उपासना की जाएगी. शुक्रवार के दिन यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है जिसके कारण इस अधिकमास का प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाएगा.
शुक्र प्रदोष व्रत पूजा मुहूर्त
प्रदोष व्रत की पूजा हमेशा प्रदोष काल में करने का विधान है. इस काल में शिव जी की पूजा करने से अति शुभ फल की प्राप्ति होती है और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. 12 जून को प्रदोष काल में शाम को 07:36 बजे से लेकर 09:20 बजे तक पूजा का शुभ समय रहेगा.
प्रदोष व्रत के दिन सुबह के समय स्नान आदि करें. साफ कपड़े पहनें
पूजा शुरू करने से पहले शिव जी का ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.
घर के मंदिर को साफकर गंगाजल छिड़कें.
शिव परिवार की प्रतिमा चौकी पर सजाएं या शिवलिंग स्थापित करें.
'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए पंचामृत से अभिषेक करें।
भगवान शिव को बेलपत्र, धतूरा, भांग के साथ ही शमी पत्र चढ़ाएं.
सफेद चंदन, अक्षत के साथ ही कनेर के फूल चढ़ाएं.
घी का दीपक जलाकर शिव जी के सामने बैठ जाएं.
शिव चालीसा का पाठ करें और प्रदोष व्रत की कथा सुनें या सुनाए
अंत में भगवान शिव की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
और पढ़ें- Shukra Gochar 2026: शुक्र का मघा नक्षत्र में प्रवेश लाएगा 4 राशि वालों के जीवन में प्यार, धन और सुख में होगी बेतहाशा बढ़ोतरी!
और पढ़ें- Vastu Tips: फ्रिज के ऊपर रख देते हैं दवाइयां और कबाड़... बढ़ेगी धन हानि और क्लेश, नोट कर लें पावरफुल वास्तु नियम!
और पढ़ें- Astro Tips: काली या डरावनी फोटो बिगाड़ देंगी आपकी जिंदगी, राशि अनुसार जानें कैसा रखें मोबाइल का वॉलपेपर!
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.