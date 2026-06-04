Masik Krishna Janmashtami 2026: कब है अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी? मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए इस विधि से करें पूजा, नोट करें शुभ मुहूर्त

Adhikmas Masik Krishna Janmashtami 2026: अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का विशेष महत्व बताया गया है. ज्येष्ठ अधिकमास में भी इस पुण्य पर्व को मानाया जाएगा. इस पर्व पर श्रीकृष्ण भगवान की विधि अनुसार पूजा की जाती है और व्रत का संकल्प किया जाता है. आइए जानें इस मासिक जन्माष्टमी की सही तारीख और शुभ मुहूर्त क्या है.
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Adhikmas Masik Krishna Janmashtami 2026: भगवान श्रीकृष्ण ने भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर मध्य रात्रि जन्म लिया. ऐसे में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी तिथि पर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है. वहीं हर महीने की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि पर मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व मनाने का विधान है. इस बार अधिकमास में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी कब है, भगवान कृष्ण की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है? आइए इस बारे में हम इस लेख में विस्तार से जानें.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार की इस पर्व पर विधि पूर्वक शृंगार कर उनकी पूजा करें तो भगवान श्रीकृष्ण अति प्रसन्न होकर भक्त को आशीर्वाद देते हैं. भक्त की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और घर में सुख बढ़ता है. ज्येष्ठ अधिकमास में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत 08 जून 2026 को सोमवार के दिन रखा जाएगा. द्रिक पंचांग के अनुसार, अधिकमास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अष्टमी तिथि 08 जून 2026 की सुबह 03:24 बजे शुरू होकर अगले दिन 09 जून 2026 को सुबह 03:23 बजे समाप्त होगी. उदयातिथि में 08 जून 2026, सोमवार के दिन मासिक कृष्ण जन्माष्टमी पर्व है, इस दिन भक्त कृष्ण जी के निमित्त व्रत रखेंगे.
अधिकमास की मासिक कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन-
सूर्योदय का समय सुबह 05:23 बजे हैं.
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 04:02 बजे से लेकर 04:42 बजे तक होगा.
अभिजित मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से लेकर दोपहर 12:48 बजे तक होगा.
सायाह्न सन्ध्या मुहूर्त शाम के 07:18 बजे से लेकर रात 08:18 मिनट तक होगा.
सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें और पीले रंग के कपड़े पहनें.
घर के मंदिर में चौकी सजाएं और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं.
चौकी पर भगवान श्रीकृष्ण की प्रतिमा रखें.
हाथ में जल, फूल, तुलसी लें और व्रत का संकल्प करें.
कृष्ण जी की प्रतिमा का पंचामृत से सबसे पहले अभिषेक करें.
अब नए वस्त्र धारण करवाएं और श्रृंगार करें.
पीले फूल, फल, मिठाई और चंदन चढ़ाएं.
घी का दीपक जलाकर मंत्र जाप करें और आरती कर पूजा संपन्न करें.
Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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