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Hindi Newsधर्मकौन थे आदि शंकराचार्य जिन्होंने सनातन के धागे से चारों दिशाओं को जोड़ा, धर्म रक्षा और ज्ञान के लिए स्थापित किए ये चार मठ!

कौन थे आदि शंकराचार्य जिन्होंने सनातन के धागे से चारों दिशाओं को जोड़ा, धर्म रक्षा और ज्ञान के लिए स्थापित किए ये चार मठ!

हिंदू धर्म में मठों की परंपरा आदि शंकराचार्य ले आए और भारत के चारों कोनों में चार मठ की स्थापना की थी. इस लेख में जानेंगे कि आदि शंकराचार्य कौन थे और उन्होंने किन चार मठों की स्थापना की, ऐसा करने के पीछे उनका उद्देश्य क्या था?

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 20, 2026, 09:27 AM IST
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Adi shankaracharya Jayanti 2026
Adi shankaracharya Jayanti 2026

Adi Shankaracharya Jayanti 2026: सनातन धर्म के प्रहरी आदि शंकराचार्य की जयंती वैशाख शुक्ल पंचमी को देशभर में मनाई जाती है. इस साल यह तिथि 21 अप्रैल 2026 को है ऐसे में इस दिन महान दार्शनिक, संत और धर्म सुधारक आदि शंकराचार्य की जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी. आइए जानें आदि शंकराचार्य कौन हैं और क्यों उन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना क्यों की. साथ ही जानेंगे ये 4 मठ कौन से हैं.

कौन है आदि शंकराचार्य
8वीं सदी में केरल के कालड़ी में जन्मे आदि शंकराचार्य के पिता शिवगुरु और माता आर्याम्बा थी. 8 वर्ष की आयु में ही वेदों का ज्ञान अर्जित किया. उनके पास असाधारण बुद्धि थी. उन्होंने छोटी सी आयु में संन्यास लिया और फिर ज्ञान की खोज में निकल गए. आदि शंकराचार्य ने बहुत कम समय में और बहुत कम आयु में वैदिक धर्म को एक सूत्र में बांधा. इसके लिए उन्होंने भारत के चार दिशाओं में चार मठों की स्थापना की जिसने सनातन संस्कृति को एक अटूट और स्थायी आधार दिया. उन्होंने चारों दिशाओं में मठों की स्थापना तब की जब सनातन संस्कृति पतन की ओर बढ़ रही थी. उन्होंने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया.

चारों दिशाओं में क्यों की गई मठों की स्थापना
समाज में धार्मिक भ्रम फैला था, वैदिक धर्म बिखर रहा था, मतों का टकराव बढ़ रहा था और वेदों की सही शिक्षा नहीं मिल रही थी, ऐसी ही कई चुनौतियों को आदि शंकराचार्य ने भांप लिया था. तब उन्होंने सनातन धर्म की रक्षा के लिए एक दूरदर्शी कदम उठाया. जिसके तहत उन्होंने भारत के चारों दिशाओं में मठ (पीठ) की स्थापना कि ये मठ सनातन के धार्मिक केंद्र तो बनें, इसके साथ ही ये सनातन धर्म को एक सूत्र में बांधे रखें. मठ स्थापना का उद्देश्य ये था कि अद्वैत वेदांत का प्रचार हो, शास्त्रार्थ परंपरा बनी रहे, हर क्षेत्र एक वेद व महावाक्य से जुड़ा रहे और सनातन धर्म को एक स्थायी संगठनात्मक ढांचा मिल सके.

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ये है सनातन धर्म के चार मठ
दक्षिण- कर्नाटक में श्रृंगेरी मठ
दक्षिण में शृंगेरी शारदा पीठ कर्नाटक के चिकमंगलुर जिले में तुंगा नदी के तट पर स्थित है. यहां कि दीक्षा लिए संन्यासी नाम के बाद सरस्वती, भारती, पुरी लगाते हैं. इन सम्प्रदाय नाम विशेषण से उन्हें उस संप्रदाय का संन्यासी पहचाना जाता है. 'यजुर्वेद' के अंतर्गत आने वाले इस मठ का महावाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि' है जिसके पहले मठाधीश आचार्य सुरेश्वर थे.

पूर्व- उड़ीसा में गोवर्धन मठ
पूर्व में गोवर्धन मठ पुरी ओडिशा में स्थित है जिसका भगवान जगन्नाथ मंदिर से गहरा संबंध है. उड़ीसा से अरुणाचल प्रदेश और बिहार से राजमुंद्री तक के हिस्से को इस मठ के अंतर्गत रखा गया है जहां कि दीक्षा लिए संन्यासी के नाम के बाद 'आरण्य' लगता है. इस सम्प्रदाय नाम विशेषण से इन सन्यासियों की पहचान होती है.'प्रज्ञानं ब्रह्म' मठ की महावाक्य है. मठ को 'ऋग्वेद' के अंतर्गत रखा गया जिसके प्रथम मठाधीश पद्मपाद थे जो आदि शंकराचार्य के पहले शिष्य भी थे.

पश्चिम- गुजरात में शारदा मठ
पश्चिम में द्वारका मठ को शारदा मठ भी कहते हैं जो कि गुजरात के द्वारका में स्थापित है. 'सामवेद' के तहत आने वाले इस मठ का महावाक्य है 'तत्त्वमसि' है. यहां के दीक्षा लिए संन्यासी के नाम के बाद 'तीर्थ' और 'आश्रम' लगता है. इन सम्प्रदाय नाम विशेषण से उन्हें उस संप्रदाय का संन्यासी मान लिया जाता है. हस्तामलक शारदा मठ के पहले मठाधीश थे जो आदि शंकराचार्य के 4 प्रमुख शिष्यों में से एक थे. 

उत्तर- उत्तराखण्ड में ज्योतिर्मठ
उत्तर में उत्तराखण्ड के बद्रिकाश्रम में आदि शंकराचार्य द्वारा 8वीं सदी में स्थापित ज्योतिर्मठ वैदिक शिक्षा और ज्ञान का केंद्र है. आचार्य तोटक इस मठ के पहले मठाधीश थे. अथर्ववेद को मठ के अंतर्गत रखा गया है. इस ज्योतिर्मठ के दीक्षा लिए संन्यासी के नाम के बाद 'गिरि', 'पर्वत' व 'सागर' लगाया जाता है. इन सम्प्रदाय नाम विशेषण से उन्हें उस संप्रदाय का संन्यासी मान लिया जाता है. 'अयमात्मा ब्रह्म' इस मठ का महावाक्य है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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