मन्नत कभी खाली नहीं जाती! मथुरा के आदि वराह मंदिर में दर्शन मात्र से दूर होते हैं सारे कष्ट; देखें पूरी डिटेल

Adi varaha mysterious temple: मथुरा के गऊघाट के पास स्थित आदि वराह मंदिर भगवान विष्णु के तीसरे अवतार को समर्पित एक अत्यंत प्राचीन और पवित्र स्थल है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.
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Adi varaha mysterious temple: आदि वराह मंदिर उत्तर प्रदेश के मथुरा शहर में गऊघाट के पास स्थित एक बेहद प्राचीन और पवित्र मंदिर है. ये मंदिर भगवान विष्णु के वराह अवतार को समर्पित माना जाता है. ब्रज क्षेत्र में इस मंदिर का खास धार्मिक महत्व है. हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. मंदिर का शांत वातावरण और प्राचीन बनावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है. यही वजह है कि यह जगह भक्तों के साथ-साथ इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के लिए भी खास मानी जाती है.
पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए वराह अवतार लिया था. कहा जाता है कि इसी अवतार की याद में इस मंदिर की स्थापना हुई थी. इतिहासकारों के मुताबिक यह मंदिर ब्रज के सबसे पुराने वैष्णव मंदिरों में गिना जाता है. माना जाता है कि इसका निर्माण कई सौ साल पहले कराया गया था. हालांकि समय-समय पर मंदिर का पुनर्निर्माण और मरम्मत भी होती रही. मंदिर की दीवारों और पुराने ढांचे में आज भी प्राचीन भारतीय कला की झलक देखने को मिलती है.
आदि वराह मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमयी बातें भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां पूजा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है. कुछ श्रद्धालु यह भी मानते हैं कि मंदिर परिसर में आज भी एक अलग तरह की आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है. मंदिर के गर्भगृह में स्थापित भगवान वराह की प्रतिमा भक्तों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. कहा जाता है कि यहां सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना जरूर पूरी होती है.
इस मंदिर की सबसे खास बात इसका धार्मिक और पौराणिक महत्व है. ब्रज की कई धार्मिक यात्राओं में इस मंदिर का जिक्र जरूर किया जाता है. सुबह और शाम की आरती के समय यहां का माहौल बेहद भक्तिमय हो जाता है. मंदिर में घंटियों की आवाज और मंत्रों का उच्चारण लोगों को आध्यात्मिक शांति का एहसास करवाता है. कई श्रद्धालु यहां ध्यान और पूजा के लिए घंटों तक रुकते हैं.
अगर आप आदि वराह मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मथुरा पहुंचना होगा. यह मंदिर गऊघाट इलाके के पास स्थित है. मथुरा रेलवे स्टेशन से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. शहर में टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा की सुविधा मिल जाती है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट आगरा और दिल्ली में मौजूद हैं. वहां से सड़क मार्ग के जरिए मथुरा पहुंचा जा सकता है. अक्टूबर से मार्च तक का समय यहां घूमने और दर्शन करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
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