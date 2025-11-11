Aghan Rituals: अगहन मास में जीरा खाने की मनाही! शास्त्रों में छिपा है गहरा रहस्य, जानिए क्या कहते हैं पुराण

Aghan Rituals: हिंदू धर्म में हर वार, तिथि और माह का विशेष महत्व बताया गया है. इन्हीं में से एक है पंचांग का नौवां महीना मार्गशीर्ष मास, जिसे ‘अगहन मास’ के नाम से भी जाना जाता है. इस पवित्र महीने की शुरुआत के साथ ही धार्मिकता और तप का माहौल बन जाता है. शास्त्रों में कहा गया है कि इस माह में स्नान, दान और दीपदान करने से व्यक्ति के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है. भगवान श्रीकृष्ण ने भी श्रीमद्भगवद्गीता में कहा है - "मासानां मार्गशीर्षोऽहम्", अर्थात् मैं मासों में मार्गशीर्ष हूं. इस वाक्य से ही इस महीने के आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व का अंदाजा लगाया जा सकता है. मार्गशीर्ष माह में कुछ विशेष आहार संबंधी नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना अत्यंत शुभ माना गया है. आइए जानते हैं कि आखिर अगहन में जीरे का सेवन क्यों निषेध माना गया है और इस संबंध में शास्त्र-पुराण क्या कहते हैं.

अगहन मास में क्यों नहीं खाते जीरा?

पुराणों और आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार, अगहन मास में जीरा खाने का निषेध बताया गया है. इसका प्रमुख कारण यह है कि जीरा की तासीर गर्म होती है. इस महीने में मौसम ठंडा रहता है, लेकिन शरीर को संयमित और शांत रखना आवश्यक होता है. जीरा का सेवन पाचन अग्नि को अत्यधिक बढ़ा देता है, जिससे शरीर में गर्मी और चंचलता बढ़ती है.

धर्मशास्त्रों में अगहन मास को सात्त्विक आहार का समय बताया गया है- यानी ऐसा भोजन जो मन और शरीर दोनों को शांति दे. जीरा को रजोगुण को बढ़ाने वाला माना गया है, जो इंद्रियों को उत्तेजित करता है और ध्यान या साधना में बाधा डाल सकता है. इसी कारण मार्गशीर्ष के दिनों में इसका सेवन त्यागने की परंपरा चली आ रही है.

लोकमान्यता और धार्मिक परंपरा

आज भी ग्रामीण क्षेत्रों और पारंपरिक घरों में यह मान्यता प्रचलित है कि अगहन मास में जीरा खाने से मां लक्ष्मी की कृपा कम होती. यह महीना भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है. श्रीहरि को सात्त्विक अन्न प्रिय है, जबकि जीरा तामसिक और उष्ण गुण वाला होता है.

इसी कारण कई परिवार मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक किचन में जीरे का उपयोग पूरी तरह बंद कर देते हैं. इसके स्थान पर हींग या काली मिर्च का प्रयोग किया जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

