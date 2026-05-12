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Hindi Newsधर्मबादलों के ऊपर, महादेव का धाम! यहीं अर्जुन को मिले थे दिव्य अस्त्र; क्या आपने देखा है धर्मशाला का ये चमत्कारी मंदिर?

बादलों के ऊपर, महादेव का धाम! यहीं अर्जुन को मिले थे दिव्य अस्त्र; क्या आपने देखा है धर्मशाला का ये चमत्कारी मंदिर?

Best Places to Visit in Dharamshala: धर्मशाला के पास स्थित अगंजर महादेव मंदिर एक प्राचीन शिवधाम है, जिसका संबंध महाभारत काल में अर्जुन की तपस्या से जोड़ा जाता है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 12, 2026, 03:52 PM IST
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बादलों के ऊपर, महादेव का धाम! यहीं अर्जुन को मिले थे दिव्य अस्त्र; क्या आपने देखा है धर्मशाला का ये चमत्कारी मंदिर?

Best Places to Visit in Dharamshala: हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित अगंजर महादेव मंदिर एक बेहद प्राचीन और पवित्र शिवधाम माना जाता है. ये मंदिर पहाड़ों और हरियाली के बीच बना हुआ है. यहां का शांत वातावरण लोगों को काफी आकर्षित करता है. दूर-दूर से श्रद्धालु भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से जुड़ा हुआ है. यही वजह है कि ये जगह धार्मिक आस्था के साथ-साथ इतिहास और पौराणिक कथाओं के लिए भी काफी प्रसिद्ध मानी जाती है.

मान्यता है कि पांडवों के वनवास के दौरान अर्जुन ने इसी स्थान पर भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी. कहा जाता है कि अर्जुन भगवान शिव से दिव्य अस्त्र प्राप्त करना चाहते थे. कई दिनों तक तप करने के बाद भगवान शिव अर्जुन से प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया. इसी वजह से इस मंदिर को बेहद पवित्र माना जाता है. लोगों का विश्वास है कि यहां सच्चे मन से पूजा करने पर भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं. मंदिर के पास बहता प्राकृतिक झरना इस जगह की खूबसूरती को और बढ़ा देता है.

इतिहासकारों के मुताबिक अगंजर महादेव मंदिर कई सौ साल पुराना माना जाता है. हालांकि इसके निर्माण को लेकर पूरी तरह साफ जानकारी मौजूद नहीं है. माना जाता है कि समय-समय पर स्थानीय राजाओं और श्रद्धालुओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया. मंदिर की बनावट बेहद साधारण लेकिन आकर्षक दिखाई देती है. यहां स्थापित शिवलिंग श्रद्धालुओं की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है. सावन और महाशिवरात्रि के दौरान यहां भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है.

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 ध्यान और योग करने पहुंचते हैं लोग

अगंजर महादेव मंदिर सिर्फ धार्मिक ही नहीं, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी काफी मशहूर है. मंदिर के आसपास ऊंचे पहाड़, देवदार के पेड़ और बहता पानी लोगों को सुकून का एहसास करवाता है. कई लोग यहां ध्यान और योग करने भी पहुंचते हैं. सुबह और शाम के समय मंदिर का माहौल बेहद शांत और भक्तिमय हो जाता है. यही वजह है कि धर्मशाला आने वाले पर्यटक इस मंदिर के दर्शन जरूर करते हैं.

कैसे जाएं?

अगर आप अगंजर महादेव मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले धर्मशाला पहुंचना होगा. यह मंदिर धर्मशाला शहर से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. सड़क मार्ग से यहां आसानी से पहुंचा जा सकता है. टैक्सी और लोकल बस की सुविधा भी मिल जाती है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गग्गल एयरपोर्ट है. वहीं पठानकोट रेलवे स्टेशन यहां का सबसे नजदीकी बड़ा रेलवे स्टेशन माना जाता है. मार्च से जून और सितंबर से नवंबर तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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