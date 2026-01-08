Advertisement
अग्नि देव की सात जीभ कौन सी सात देवियां हैं, कौन हैं अग्निदेव के पुत्र? जानिए रहस्य

अग्नि देव की सात जीभ कौन सी सात देवियां हैं, कौन हैं अग्निदेव के पुत्र? जानिए रहस्य

Agni Dev Ka Rahasya: हिंदू धर्म में अग्नि देव का बहुत महत्व है. अग्नि देव सभी देवताओं में साक्षात् देवता हैं जो यज्ञ की आहुति देवताओं तक पहुंचाते हैं. देवताओं के लिए यज्ञ-वस्तु भरण का एक माध्यम हैं. आइए जानें अग्निदेव के बारे में. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Jan 08, 2026, 02:49 PM IST
Tongues of Agnidev: हिंदू धर्म अग्निदेव का बहुत महत्व है. अग्निदेव अग्नि के देवता हैं और पंच महाभूतों में शामिल हैं. अग्नि देव किसी में भेद नहीं करते हैं चाहें जो भी हो हर किसी को निष्पक्ष रूप से अपने भीतर अंगीकार कर लेते हैं. झोपड़ी हो या महल हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं. यज्ञ का प्रधान अग्नि देव है जो हर ओर प्रकाश फैलाते हैं और सभी पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं. सभी तरह के रत्नों को धारण करते हैं. कहा गया है कि देवताओं में सर्वप्रथम स्थान अग्नि देवता का है.

कौन हैं अग्निदेव की पत्नी और पुत्र?
यज्ञ और हवन में आहुति देते समय हम जब तक स्वाहा का उच्चारण न करें तब तक अग्नि देव आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं. यही स्वाहा अग्निदेव की पत्नी हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं. पुराणों के अनुसार अग्नि देव की पत्नी स्वाहा को सभी देवताओं का मुख कहा गया है. ऐसे में जैसे ही यज्ञ में आहुति दी जाती है, इसके साथ स्वाहा कहते ही आहुति सभी देवताओं और अग्निदेव के मुख में पहुंचती है. अग्नि देव की पत्नी स्वाहा के तीन पुत्र हैं जिनका नाम है- पावक, पवमान और शुचि. 

कौन हैं अग्नि के देव के सात जीभ?
वैदिक ग्रंथों की मानें तो अग्नि देव का रंग अग्निमय लाल है. अग्निदेव के तीन पैर और सात भुजाएं बताई गई हैं. उनकी सात जीभ हैं और तेज सुनहरे दांत भी हैं. अग्नि देव दो चेहरे वाले हैं जो काली आंखों, काले बाल और घी से घिरे हैं. अग्नि देव के दोनों चेहरे लाभ और विनाश को दर्शाते हैं, बताते हैं कि अग्निदेव कितने लाभकारी और कितने विनाशकारी हैं. अग्नि देव की सात जीभ हैं, ये सात जीभ अग्नि देव के शरीर से विकिरित प्रकाश से निकलने वाली सात किरणों को दर्शाती हैं. अग्निदेव की सात जीभ सात देवियां मानी जाती है जिनका नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धुम्रवर्णा, विश्वरुचि, स्फुलिंगिनी. अग्नि देव के सात प्रिय भोजन सामग्री भी हैं- ये हैं घी, यव , तिल, दही, खीर, श्री खंड, मिठाई . अग्नि देव अति आनंद से सातों जिह्वाओं द्वारा इन सामग्रियों को ग्रहण करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट.

Tongues of Agnidev

