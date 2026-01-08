अग्नि देव की सात जीभ कौन सी सात देवियां हैं, कौन हैं अग्निदेव के पुत्र? जानिए रहस्य

Tongues of Agnidev: हिंदू धर्म अग्निदेव का बहुत महत्व है. अग्निदेव अग्नि के देवता हैं और पंच महाभूतों में शामिल हैं. अग्नि देव किसी में भेद नहीं करते हैं चाहें जो भी हो हर किसी को निष्पक्ष रूप से अपने भीतर अंगीकार कर लेते हैं. झोपड़ी हो या महल हर किसी को अपने अंदर समाहित कर लेते हैं. यज्ञ का प्रधान अग्नि देव है जो हर ओर प्रकाश फैलाते हैं और सभी पुरुषार्थ को प्रदान करते हैं. सभी तरह के रत्नों को धारण करते हैं. कहा गया है कि देवताओं में सर्वप्रथम स्थान अग्नि देवता का है.

कौन हैं अग्निदेव की पत्नी और पुत्र?

यज्ञ और हवन में आहुति देते समय हम जब तक स्वाहा का उच्चारण न करें तब तक अग्नि देव आहुति को स्वीकार नहीं करते हैं. यही स्वाहा अग्निदेव की पत्नी हैं जो दक्ष प्रजापति की पुत्री हैं. पुराणों के अनुसार अग्नि देव की पत्नी स्वाहा को सभी देवताओं का मुख कहा गया है. ऐसे में जैसे ही यज्ञ में आहुति दी जाती है, इसके साथ स्वाहा कहते ही आहुति सभी देवताओं और अग्निदेव के मुख में पहुंचती है. अग्नि देव की पत्नी स्वाहा के तीन पुत्र हैं जिनका नाम है- पावक, पवमान और शुचि.

कौन हैं अग्नि के देव के सात जीभ?

वैदिक ग्रंथों की मानें तो अग्नि देव का रंग अग्निमय लाल है. अग्निदेव के तीन पैर और सात भुजाएं बताई गई हैं. उनकी सात जीभ हैं और तेज सुनहरे दांत भी हैं. अग्नि देव दो चेहरे वाले हैं जो काली आंखों, काले बाल और घी से घिरे हैं. अग्नि देव के दोनों चेहरे लाभ और विनाश को दर्शाते हैं, बताते हैं कि अग्निदेव कितने लाभकारी और कितने विनाशकारी हैं. अग्नि देव की सात जीभ हैं, ये सात जीभ अग्नि देव के शरीर से विकिरित प्रकाश से निकलने वाली सात किरणों को दर्शाती हैं. अग्निदेव की सात जीभ सात देवियां मानी जाती है जिनका नाम है काली, कराली, मनोजवा, सुलोहिता, धुम्रवर्णा, विश्वरुचि, स्फुलिंगिनी. अग्नि देव के सात प्रिय भोजन सामग्री भी हैं- ये हैं घी, यव , तिल, दही, खीर, श्री खंड, मिठाई . अग्नि देव अति आनंद से सातों जिह्वाओं द्वारा इन सामग्रियों को ग्रहण करते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Vishakha Nakshatra: आशावादी होते हैं विशाखा नक्षत्र में जन्मे लोग, जानें इन पर किन ग्रहों का होता है प्रभाव!

और पढ़ें- उसका अलौकिक सौंदर्य देख आपस में लड़ने लगे दो भाई, अप्सरा को पाने की इच्छा ने किया उनका अंत, जानें पूरी कथा!