Ahoi Ashtami 2025 Star Rise Time City Wise: व्रत खोलने का समय! अहोई अष्टमी पर तारे कब निकलेंगे? दिल्ली, आगरा से लेकर मुंबई तक, नोट कर लें हर शहर का 'स्टार राइजिंग' टाइम

Ahoi Ashtami 2025: आज यानी 13 अक्टूबर 2025 को, माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और खुशहाली के लिए बेहद ख़ास अहोई अष्टमी का व्रत रख रही हैं. करवा चौथ की तरह ही यह व्रत भी निर्जला रखा जाता है और शाम को तारे या चंद्रमा देखकर ही खोला जाता है. अगर आप भी व्रत कर रही हैं तो आपके लिए यह जानना जरूरी है कि आपके शहर में तारे कब निकलेंगे, जिससे आप सही समय पर पूजा और व्रत पूरा कर सकें. इस साल पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:53 बजे से 7:08 बजे तक है और ज्यादातर शहरों में तारे इसके तुरंत बाद ही दिखना शुरू हो जाएंगे. इस व्रत में अहोई माता की पूजा के बाद तारों को देखकर अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद ही व्रत खोला जाता है. कई जगहों पर चंद्रोदय के बाद भी अर्घ्य देने की परंपरा है.

शुभ मुहूर्त और पूजा का समय

अहोई अष्टमी की तिथि 13 अक्टूबर 2025, दोपहर 12:24 बजे से शुरू हो गई और इसका समापन 14 अक्टूबर 2025, सुबह 11 बजकर 09 मिनट पर होगा. वहीं इसके लिए पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 05:53 बजे से शाम 07:08 बजे तक (लगभग 1 घंटा 15 मिनट) है. साथ ही तारों को अर्घ्य देने का समय शाम 06:17 बजे के बाद (अधिकांश शहरों के लिए सामान्य अनुमान) है. चंद्रोदय का समय रात 11:20 बजे (दिल्ली के अनुसार) है.

प्रमुख शहरों में तारों के निकलने का समय (Star Rise Time)

व्रत तारों के निकलने के बाद ही खोला जाता है. यहां भारत के प्रमुख शहरों में तारों के निकलने का संभावित समय दिया गया है:

नई दिल्ली - शाम 06 बजकर 17 मिनट

नोएडा/गुरुग्राम - शाम 06 बजकर 20 मिनट

लखनऊ - शाम 06 बजकर 03 मिनट

आगरा - शाम 06 बजकर 17 मिनट

मुंबई - शाम 06 बजकर 20 मिनट

जयपुर - शाम 06 बजकर 20 मिनट

कोलकाता - शाम 06 बजकर 08 मिनट

पटना - शाम 06 बजकर 09 मिनट

वाराणसी - शाम 06 बजकर 10 मिनट

भोपाल - शाम 06 बजकर 17 मिनट

हैदराबाद - शाम 06 बजकर 17 मिनट

चेन्नई - शाम 06 बजकर 08 मिनट

बैंगलुरु - शाम 06 बजकर 17 मिनट

अहमदाबाद - शाम 06 बजकर 20 मिनट

(ध्यान दें: ये समय ज्योतिष गणना पर आधारित अनुमानित हैं. स्थानीय पंचांग के आधार पर इसमें कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है.)

व्रत तोड़ने की विधि

माताएं पूजा के शुभ मुहूर्त में अहोई माता की पूजा करती हैं, जिसमें अहोई माता की तस्वीर या पोस्टर बनाकर रोली, चावल, सात अनाज और दीपक से आराधना की जाती है. कथा सुनने के बाद, तारों के दिखाई देने पर उन्हें अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है.