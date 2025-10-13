Advertisement
trendingNow12959520
Hindi Newsधर्म

Ahoi Ashtami 2025: ये हैं अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े 5 नियम, ज्यादातर महिलाएं करती हैं गलती

Ahoi Ashtami Vrat Ke Niyam: अहोई अष्टमी का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है. इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं. आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़े कुछ नियम बताएंगे, जो हर महिला को पता होने चाहिए.

 

Written By  nirdosh sharma|Last Updated: Oct 13, 2025, 10:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Ahoi Ashtami 2025: ये हैं अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े 5 नियम, ज्यादातर महिलाएं करती हैं गलती

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है. पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है. इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं. इस दिन माताएं व्रत करके अपनी संतान के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं. आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़े कुछ नियम बताएंगे जो हर महिला को पता होने चाहिए.

पहला नियम
अहोई अष्टमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. इसके अलावा गलत भाषा का उपयोग अशुभ माना जाता है. अहोई माता को क्षमा और करुणा का प्रतीक माना जाता है इसलिए इस दिन व्यवहार में कोमलता रखनी चाहिए.

दूसरा नियम
इस दिन किसी भी जीव जन्तु की हत्या नहीं करनी चाहिए. इसलिए घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए. अहोई अष्टमी से एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए. अहोई अष्टमी को सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर के कचरे या कूड़े में जीव जन्तु होते हैं जो सफाई के दौरान मर सकते हैं. इसलिए इस दिन साफ सफाई को सही नहीं माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार अहोई माता का व्रत उस स्त्री ने किया था जिसने गलती से स्याह को मार दिया था. इसलिए इस दिन किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अत्यंत अशुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा नियम
अहोई अष्टमी वाले दिन किसी भी धारदार उपकरण जैसे सुई या कैंची का यूज नहीं करना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि सुई, चाकू या कैंची जैसी चीजों के इस्तेमाल से संतान के जीवन में बाधाएं आती हैं.

चौथा नियम
यह व्रत निर्जला रखा जाता है यानी इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है. इस दौरान भोजन को छूना भी नहीं चाहिए. रात को तारों को देखने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है.

पांचवा नियम
इस दिन भूल से भी नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. व्रत के दिन पीले, लाल और गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. जबकि काले या नीले रंग से बचना चाहिए. इसके अलावा इस व्रत का सबसे प्रमुख भाग है अहोई माता की कथा सुनना. अहोई माता की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
nirdosh sharma

जी न्यूज में ट्रेनी हैं वायरल स्टोरीज करते हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कंटेंट पर पैनी नजर रखते हैं. इन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की है.

...और पढ़ें

TAGS

ahoi ashtamifasting rulesHindu festival

Trending news

मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
BMC Election
मान मेरा कहना... मां के साथ उद्धव से मिले राज ठाकरे, बीजेपी की टेंशन बढ़ने वाली है?
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
ELEPHANT
नींद में थी दादी-पोती, हाथियों के झुंड ने कुचलकर मार डाला, क्यों हो रहे ऐसे हमले?
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
Mata Vaishno devi
बिना दर्शन किए ही मिल जाएगा माता वैष्णो देवी का प्रसाद, ध्यान रखनी होगी ये बात
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
West Bengal
पश्चिम बंगाल गैंगरेप पर ममता बनर्जी का 'बेतुका' बयान, बीजेपी ने मुख्यमंत्री को घेरा
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
Supreme Court
करूर भगदड़: मामले की निष्पक्ष जांच की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट कब सुनाएगा फैसला?
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
rss news
शाखा में लाठी से बच्चों पर बुरा असर... कांग्रेस शासित राज्य में RSS कार्यक्रम बैन !
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
weather update
अक्टूबर के महीने में मौसम का प्रलय क्यों? 13-18 अक्टूबर तक जानें अपने राज्य का हाल
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
mughal history
इस मुगल बादशाह ने अपनी बेगम को एक नहीं, 3 बार अलग-अलग जगह दफनाया, आखिर क्या थी वजह?
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
Godawan whisky
व्हिस्की के दमपर भारत में बच गए ये विलुप्ति पक्षी! देश में बचे थे 120, अनोखी कहानी
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
पीएम मोदी के एक फोन ने बदला सीटों का गणित, नीतीश कुमार की डिमांड भी धरी रह गई