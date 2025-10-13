Ahoi Ashtami 2025: ये हैं अहोई अष्टमी व्रत से जुड़े 5 नियम, ज्यादातर महिलाएं करती हैं गलती

Ahoi Ashtami 2025: अहोई अष्टमी का व्रत एक महत्वपूर्ण हिंदू त्योहार है. पंचांग के अनुसार, कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता है. इस दिन माताएं अपने बच्चों की सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए निर्जला व्रत करती हैं. इस दिन माताएं व्रत करके अपनी संतान के लिए लंबी उम्र की दुआ करती हैं और अहोई माता की पूजा करती हैं. आज हम आपको अहोई अष्टमी के व्रत से जुड़े कुछ नियम बताएंगे जो हर महिला को पता होने चाहिए.

पहला नियम

अहोई अष्टमी के दिन किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए. इसके अलावा गलत भाषा का उपयोग अशुभ माना जाता है. अहोई माता को क्षमा और करुणा का प्रतीक माना जाता है इसलिए इस दिन व्यवहार में कोमलता रखनी चाहिए.

दूसरा नियम

इस दिन किसी भी जीव जन्तु की हत्या नहीं करनी चाहिए. इसलिए घर की साफ सफाई भी नहीं करनी चाहिए. अहोई अष्टमी से एक दिन पहले ही घर की साफ सफाई कर लेनी चाहिए. अहोई अष्टमी को सफाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घर के कचरे या कूड़े में जीव जन्तु होते हैं जो सफाई के दौरान मर सकते हैं. इसलिए इस दिन साफ सफाई को सही नहीं माना जाता है. पौराणिक कथा के अनुसार अहोई माता का व्रत उस स्त्री ने किया था जिसने गलती से स्याह को मार दिया था. इसलिए इस दिन किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना अत्यंत अशुभ माना जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

तीसरा नियम

अहोई अष्टमी वाले दिन किसी भी धारदार उपकरण जैसे सुई या कैंची का यूज नहीं करना चाहिए. ऐसी मान्यता है कि सुई, चाकू या कैंची जैसी चीजों के इस्तेमाल से संतान के जीवन में बाधाएं आती हैं.

चौथा नियम

यह व्रत निर्जला रखा जाता है यानी इस व्रत में पानी नहीं पिया जाता है. इस दौरान भोजन को छूना भी नहीं चाहिए. रात को तारों को देखने के बाद ही ये व्रत खोला जाता है.

पांचवा नियम

इस दिन भूल से भी नीले या काले रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए. व्रत के दिन पीले, लाल और गुलाबी रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है. जबकि काले या नीले रंग से बचना चाहिए. इसके अलावा इस व्रत का सबसे प्रमुख भाग है अहोई माता की कथा सुनना. अहोई माता की कथा सुने बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.