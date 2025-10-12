Ahoi Ashtami 2025 Shubh Muhurt: हिंदू धर्म में विभिन्‍न रिश्‍तों के प्रति प्रेम और सम्‍मान जताते हुए कई व्रत रखे जाते हैं, त्‍योहार मनाए जाते हैं. जैसे संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्‍टमी और संतान सप्‍तमी व्रत रखा जाता है. अहोई अष्‍टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं. मान्‍तया है कि अहोई अष्‍टमी का व्रत करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है. यह व्रत शाम को तारे निकलने के बाद उनको अर्घ्‍य देकर, पूजा करके खोला जाता है. यह व्रत कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को रखा जाता है.

अहोई अष्टमी कब है और पूजा शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12.24 बजे से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11.09 बजे तक रहेगी. चूंकि अहोई अष्‍टमी में शाम को तारों को देखने और उनकी पूजा करने का महत्‍व है इसलिए 13 तारीख को अहोई अष्‍टमी मानी जाएगी.

अहोई अष्‍टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है. इस साल अहोई अष्‍टमी पर अहोई माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 08 मिनट तक रहेगा. यानी कि अहोई अष्‍टमी व्रत पर पूजा करने के लिए करीब सवा घंटा ही मिलेगा.

अहोई अष्टमी पर तारे कब निकलेंगे?

अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है. इसमें माताएं पूरे दिन ना तो कुछ खाती हैं, ना पीती हैं. शाम को तारे निकलने के बाद उनके दर्शन-पूजन करके ही यह व्रत खोला जाता है. माताएं तारों को अर्घ्‍य देकर अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं. पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 7 बजकर 32 मिनट है.

