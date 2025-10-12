Advertisement
अहोई अष्‍टमी पर कब निकलेंगे तारे, पूजा के लिए मिलेगा बस इतनी देर का समय, पढ़ लें सारी डिटेल्‍स

Ahoi Ashtami 2025 Shubh Muhurt: संतान की लंबी उम्र और उन्‍नति के लिए रखे जाने वाले अहोई अष्‍टमी के व्रत का उत्‍तर भारतीय राज्‍यों में बड़ा महत्‍व है. इस साल यह व्रत कब रखा जाएगा और तारे निकलने का समय क्‍या रहेगा, जानिए सारी डिटेल्‍स. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 12, 2025, 06:44 AM IST
Ahoi Ashtami 2025 Shubh Muhurt: हिंदू धर्म में विभिन्‍न रिश्‍तों के प्रति प्रेम और सम्‍मान जताते हुए कई व्रत रखे जाते हैं, त्‍योहार मनाए जाते हैं. जैसे संतान की लंबी उम्र के लिए अहोई अष्‍टमी और संतान सप्‍तमी व्रत रखा जाता है. अहोई अष्‍टमी के दिन माताएं अपनी संतान की सुरक्षा और उन्नति के लिए उपवास रखती हैं. मान्‍तया है कि अहोई अष्‍टमी का व्रत करने से संतान के जीवन से जुड़ी हर छोटी-बड़ी बाधा समाप्त हो जाती है. यह व्रत शाम को तारे निकलने के बाद उनको अर्घ्‍य देकर, पूजा करके खोला जाता है. यह व्रत कार्तिक मास के कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को रखा जाता है. 

अहोई अष्टमी कब है और पूजा शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के अनुसार, कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर को दोपहर 12.24 बजे से लेकर 14 अक्टूबर को सुबह 11.09 बजे तक रहेगी. चूंकि अहोई अष्‍टमी में शाम को तारों को देखने और उनकी पूजा करने का महत्‍व है इसलिए 13 तारीख को अहोई अष्‍टमी मानी जाएगी. 

अहोई अष्‍टमी के दिन अहोई माता की पूजा की जाती है. इस साल अहोई अष्‍टमी पर अहोई माता की पूजा करने का शुभ मुहूर्त शाम 5 बजकर 53 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 08 मिनट तक रहेगा. यानी कि अहोई अष्‍टमी व्रत पर पूजा करने के लिए करीब सवा घंटा ही मिलेगा.

अहोई अष्टमी पर तारे कब निकलेंगे? 

अहोई अष्टमी का व्रत निर्जला रखा जाता है. इसमें माताएं पूरे दिन ना तो कुछ खाती हैं, ना पीती हैं. शाम को तारे निकलने के बाद उनके दर्शन-पूजन करके ही यह व्रत खोला जाता है. माताएं तारों को अर्घ्‍य देकर अपनी संतान की लंबी उम्र और सुखी जीवन की कामना करती हैं. पंचांग के अनुसार इस साल अहोई अष्टमी पर तारे निकलने का समय शाम 7 बजकर 32 मिनट है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Ahoi Ashtami 2025

