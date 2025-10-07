Advertisement
Ahoi Ashtami Vrat 2025: अहोई अष्टमी पर करें ये 5 अचूक उपाय, तरक्की के रास्ते पर चल पड़ेगी संतान, नाम करेगी रोशन!

Ahoi Ashtami Vrat Upay 2025: हर साल महिलाएं अपने बेटा और बेटी की तरक्की के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रखती  है. माताएं इस कठिन व्रत का संकल्प कर बच्चों के सुख की कामना करती हैं. आइए इस व्रत पर किए जानें वाले कुछ उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 07, 2025, 02:00 AM IST
Ahoi Ashtami 2025
Ahoi Ashtami 2025

Ahoi Ashtami 2025 Remedies: अहोई अष्टमी हर साल कार्तिक माह में कृष्ण की अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है. हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी व्रत का विशेष महत्व है. माएं इस व्रत संकल्प संतान की लंबी उम्र, उनकी तरक्की और सुखी जीवन की कामना के लिए करती हैं. इस साल अहोई अष्टमी इस साल अक्टूबर को मनाया जाएगा. अहोई अष्टमी पर माताएं तारे या चंद्रमा के दर्शन कर अर्घ्य देती है और फिर पारण करती हैं. अहोई अष्टमी व्रत करने और अहोई माता की पूजा करने से माताओं की सूनी गोद भी भर जाती है. अहोई अष्टमी पर अगर संतान की तरक्की और सुख के लिए कुछ अचूक उपाय कर लें तो इस शुभ और सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. आइए कुछ उपायों के बारे में जानें.

2025 में अहोई अष्टमी कब है?
अहोई अष्टमी कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि पर मनाई जाती है और इस साल यह तिथि अष्टमी तिथि 13 अक्टूबर 2025 को दोपहर 12:24 बजे से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:09 बजे समाप्त हो जाएगा. अहोई अष्टमी व्रत की पूजा शाम के समय की  जाती है, इस तरह 13 अक्टूबर 2025 सोमवार को अहोई अष्टमी व्रत रखा जाएगा.

इस साल अहोई अष्टमी पर करें ये उपाय
संतान के लिए सौभाग्य के लिए करें ये उपाय
अहोई अष्टमी पर अहोई माता को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें. माता सदा सुहागन बने रहने का आशीर्वाद देंगी. इस दिन मां गौरी के मंत्रों का जाप करें और प्रार्थना करें कि माता आपके पुत्र या पुत्री को सुख का आशीर्वाद दें.

संतान सुख की प्राप्ति के लिए
संतान सुख की प्राप्ति के लिए अहोई अष्टमी के दिन घर में तुलसी का पौधा लगाएं और तुलती देवी के सामने घी का दीपक जलाएं. तुलसी देवी की 11 बार परिक्रमा करें और संतान की तरक्की की कामना करें. इस उपाय से संतान के जीवन में सुख का आगमन होगा. 

अहोई अष्टमी को सफेद फूल अर्पित करें
अहोई अष्टमी के दिन माता पिता एक साथ मां अहोई को सफेद फूल अर्पित कर दें और शाम के समय तारों को अर्घ्य अर्पित करें. इस उपाय को लेकर मान्यता है कि माता अहोई माता प्रसन्न होकर संतान के सुख का आशीष देंगी.

अहोई अष्टमी पर पीपल के नीचे दीप जलाएं
अहोई अष्टमी पर शाम के समय पीपल के नीचे तेल के 5 दीपक जलाएं इससे आपकी संतान को एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का आशीर्वाद प्राप्त होगा. संतान की तरक्की को लेकर जो आपके मन में इच्छाएं हैं वो पू्र्ण होंगी. इस उपाय अहोई माता अति प्रसन्न होंगी.

अहोई माता को दूध-भात का भोग चढ़ाएं
अहोई अष्टमी पर अहोई माता की पूजा आराधना करें और माता को दूध-भात का भोग अर्पित करें. लाल फूल चढ़ाएं और माता से कामना करें कि वे आपकी संतान तरक्की करे और उसके जीवन में को संकट न आए. संतान को दूध-भात का प्रसाद खिलाएं और चढ़ाए गए लाल फूल को अपने पास ही रखें.

Ahoi Ashtami Vrat 2025

