Aja Ekadashi 2025: अजा एकादशी पर क्या दान करें और क्या नहीं, पहले जान लें नहीं तो व्रत-पूजा रह जाएगी अधूरी

Aja Ekadashi 2025 Daan: शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, एकादशी तिथि श्रीहरि को समर्पित है. इस दिन व्रत-पूजा-पाठ के अलावा दान करने की परंपरा भी है. इस दिन कुछ चीजों का दान करना जहां शुभ साबित होता है, वहीं कुछ चीजों का दान करने से घर में विपत्तियां आने लगती हैं.
Aja Ekadashi 2025 Daan: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन दान का भी खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें दान करना अशुभ माना गया है, जबकि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अजा एकादशी पर किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा और किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए.
अजा एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त
हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त की शाम 5 बजकर 22 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 22 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त (मंगलवार) को रखा जाएगा. इसके साथ ही अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा.
अजा एकादशी 2025 शुभ योग
इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, जो व्रत-पूजा और दान के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, इन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से हर कामना पूर्ण होती हैं.
अजा एकादशी पर क्या दान करें
अनाज का दान- गेहूं, चावल, मूंग दाल जैसे अनाज दान करने से पितरों की कृपा मिलती है. गाय को हरा चारा – इसे अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है.
वस्त्र दान- अजा एकादशी के दिन खासतौर पर सफेद, पीले या नए वस्त्र ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें.
तिल और गुड़- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अजा एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से स्वास्थ्य में सुधार और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है.
सोने-चांदी या धातु के बर्तन - अजा एकादशी पर समृद्धि और धन लाभ के लिए सोने-चांदी और धातु के बर्तनों का दान किया जाता है.
पका हुआ भोजन- भाद्रपद की अजा एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद, ब्राह्मण या साधु-संत को भोजन कराना बेहद फलदायी है.
अजा एकादशी पर क्या दान न करें
काले वस्त्र- यह शनि दोष और अशुभ फल देते हैं.
तेल व शराब- अशुद्ध माने जाते हैं, दान से पुण्य की जगह पाप लगता है.
चाकू, कैंची या लोहे का सामान- विवाद और दुर्भाग्य लाते हैं.
नमक- इसे दान करने से जीवन में अस्थिरता आती है.
जूते-चप्पल- अशुभ फलकारी माने गए हैं.
