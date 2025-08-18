Aja Ekadashi 2025: अजा एकादशी पर क्या दान करें और क्या नहीं, पहले जान लें नहीं तो व्रत-पूजा रह जाएगी अधूरी
Advertisement
trendingNow12886772
Hindi Newsधर्म

Aja Ekadashi 2025: अजा एकादशी पर क्या दान करें और क्या नहीं, पहले जान लें नहीं तो व्रत-पूजा रह जाएगी अधूरी

Aja Ekadashi 2025 Daan: शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, एकादशी तिथि श्रीहरि को समर्पित है. इस दिन व्रत-पूजा-पाठ के अलावा दान करने की परंपरा भी है. इस दिन कुछ चीजों का दान करना जहां शुभ साबित  होता है, वहीं कुछ चीजों का दान करने से घर में विपत्तियां आने लगती हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Aja Ekadashi 2025: अजा एकादशी पर क्या दान करें और क्या नहीं, पहले जान लें नहीं तो व्रत-पूजा रह जाएगी अधूरी

Aja Ekadashi 2025 Daan: हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजा एकादशी कहा जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने और व्रत रखने का विशेष महत्व है. मान्यता है कि अजा एकादशी का व्रत रखने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है. इस दिन दान का भी खास महत्व होता है, लेकिन शास्त्रों में कुछ चीजें ऐसी भी बताई गई हैं जिन्हें दान करना अशुभ माना गया है, जबकि इस दिन कुछ चीजों का दान करने से प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अजा एकादशी पर किन चीजों का दान करना शुभ रहेगा और किन चीजों का दान करने से बचना चाहिए.

अजा एकादशी 2025 का शुभ मुहूर्त 

हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 18 अगस्त की शाम 5 बजकर 22 मिनट से शुरू हो चुकी है. जबकि, इस तिथि का समापन 19 अगस्त को दोपहर 3 बजकर 22 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए अजा एकादशी का व्रत 19 अगस्त (मंगलवार) को रखा जाएगा. इसके साथ ही अजा एकादशी का पारण 20 अगस्त को किया जाएगा.

अजा एकादशी 2025 शुभ योग

इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग बन रहे हैं, जो व्रत-पूजा और दान के लिए अत्यंत शुभ माने जाते हैं. शास्त्रों के अनुसार, इन शुभ योगों में भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना करने से हर कामना पूर्ण होती हैं. 

यह भी पढ़ें: भाद्रपद की अजा एकादशी पर त्रिपुष्कर का उत्तम योग, श्री हरि को ऐसे करें प्रसन्न

अजा एकादशी पर क्या दान करें

अनाज का दान- गेहूं, चावल, मूंग दाल जैसे अनाज दान करने से पितरों की कृपा मिलती है. गाय को हरा चारा – इसे अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है.

वस्त्र दान- अजा एकादशी के दिन खासतौर पर सफेद, पीले या नए वस्त्र ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान करें.

तिल और गुड़- धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अजा एकादशी के दिन इन चीजों का दान करने से स्वास्थ्य में सुधार और ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है.

सोने-चांदी या धातु के बर्तन - अजा एकादशी पर समृद्धि और धन लाभ के लिए सोने-चांदी और धातु के बर्तनों का दान किया जाता है.

पका हुआ भोजन- भाद्रपद की अजा एकादशी के दिन किसी जरूरतमंद, ब्राह्मण या साधु-संत को भोजन कराना बेहद फलदायी है.

अजा एकादशी पर क्या दान न करें

काले वस्त्र- यह शनि दोष और अशुभ फल देते हैं.

तेल व शराब- अशुद्ध माने जाते हैं, दान से पुण्य की जगह पाप लगता है.

चाकू, कैंची या लोहे का सामान- विवाद और दुर्भाग्य लाते हैं.

नमक- इसे दान करने से जीवन में अस्थिरता आती है.

जूते-चप्पल- अशुभ फलकारी माने गए हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

 

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Aja Ekadashi 2025

Trending news

अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
;