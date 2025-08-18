Ekadashi this month: हर महीने 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इनका बहुत महत्‍व है. एकादशी व्रत सृष्टि के पालनहार भगवान विष्‍णु को समर्पित होते हैं. मान्‍यता है कि एकादशी व्रत करने वालों और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले जातकों के पाप नष्‍ट हो जाते हैं और मृत्‍यु के बाद उन्‍हें श्रीहरि के चरणों में स्‍थान मिलता है. अगस्‍त में अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह भाद्रपद कृष्‍ण एकादशी को रखा जाता है. अजा एकादशी व्रत को इतना महत्‍वपूर्ण माना गया है कि इसके लिए कहा गया है कि अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है.

अजा एकादशी 2025 तिथि

पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्‍ण एकादशी तिथि की शुरुआत- 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजकर 22 मिनट पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा. वहीं अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 8 बजकर 29 मिनट तक किया जाएगा.

अजा एकादशी व्रत का महत्‍व

मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत करने से दुख, दर्द और संकट दूर होते हैं. जीवन में सौभाग्‍य का आगमन होता है. पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्‍यु के बाद मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इतने महत्‍वपूर्ण व्रत के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. साथ ही कुछ काम करने की मनाही की गई है.

अजा एकादशी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां

- अजा एकादशी का दिन बेहद पवित्र होता है. यदि यह व्रत ना रखें तो भी अजा एकादशी के दिन तामसिक चीजों जैसे मांस-मदिरा का सेवन ना करें. बेहतर होगा कि इस दिन प्‍याज-लहसुन भी ना खाएं.

- एकादशी के दिन चावल ना खाएं.

- एकादशी तिथि के दिन भगवान का भजन करना चाहिए नाम और मंत्र जाप करना चाहिए. य‍ानी तन के साथ मन भी पवित्र रखना चाहिए. लिहाजा इस दिन मन में किसी के लिए बुरे विचार जैसे- घृणा, जलन, ईर्ष्‍या के भाव ना लाएं.

- एकादशी के दिन नाखून-बाल काटना वर्जित होता है.

