19 अगस्‍त को अजा एकादशी, व्रत ना रखें तो भी ना करें ये गलती, घोर पाप के बनेंगे भागीदार!


Aja Ekadashi 2025: भादपद कृष्‍ण एकादशी को अजा एकादशी कहते हैं. यह एकादशी व्रत करने वाले जातक को मृत्‍यु के बाद विष्‍णु लोक में स्‍थान मिलता है. जानिए इस साल अजा एकादशी कब है और इस दिन किन बातों का ध्‍यान रखना चाहिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 18, 2025, 07:49 AM IST


Ekadashi this month: हर महीने 2 एकादशी व्रत पड़ते हैं और इनका बहुत महत्‍व है. एकादशी व्रत सृष्टि के पालनहार भगवान विष्‍णु को समर्पित होते हैं. मान्‍यता है कि एकादशी व्रत करने वालों और भगवान विष्णु की भक्ति करने वाले जातकों के पाप नष्‍ट हो जाते हैं और मृत्‍यु के बाद उन्‍हें श्रीहरि के चरणों में स्‍थान मिलता है. अगस्‍त में अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा. यह भाद्रपद कृष्‍ण एकादशी को रखा जाता है. अजा एकादशी व्रत को इतना महत्‍वपूर्ण माना गया है कि इसके लिए कहा गया है कि अजा एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है.

यह भी पढ़ें: साल 2025 खत्‍म होने से पहले करोड़पति बनेंगे 5 राशि वाले, शनि- राहु, गुरु बैठा देंगे नोटों के ढेर पर, खुशी से नाचेंगे रोज!

अजा एकादशी 2025 तिथि

पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्‍ण एकादशी तिथि की शुरुआत- 18 अगस्त 2025 को शाम 5 बजकर 22 मिनट पर होगी और इसका समापन 19 अगस्त 2025 को दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर होगा. वहीं अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 8 बजकर 29 मिनट तक किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: केतु से भिड़े सूर्य, बना घातक ग्रहण योग; अगले 30 दिन 3 राशियों पर बेहद भारी, बीमारी-एक्‍सीडेंट होने के योग

अजा एकादशी व्रत का महत्‍व 

मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत करने से दुख, दर्द और संकट दूर होते हैं. जीवन में सौभाग्‍य का आगमन होता है. पापों से मुक्ति मिलती है और मृत्‍यु के बाद मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है. इतने महत्‍वपूर्ण व्रत के लिए कुछ नियम बताए गए हैं. साथ ही कुछ काम करने की मनाही की गई है. 

यह भी पढ़ें: राशि के अनुसार लकी कलर के कपड़े पहनने से जाग जाता है सोया भाग्‍य, हाथ लगाते ही मिट्टी बनती है सोना!

अजा एकादशी व्रत के दिन ना करें ये गलतियां 

- अजा एकादशी का दिन बेहद पवित्र होता है. यदि यह व्रत ना रखें तो भी अजा एकादशी के दिन तामसिक चीजों जैसे मांस-मदिरा का सेवन ना करें. बेहतर होगा कि इस दिन प्‍याज-लहसुन भी ना खाएं. 

- एकादशी के दिन चावल ना खाएं. 

- एकादशी तिथि के दिन भगवान का भजन करना चाहिए नाम और मंत्र जाप करना चाहिए. य‍ानी तन के साथ मन भी पवित्र रखना चाहिए. लिहाजा इस दिन मन में किसी के लिए बुरे विचार जैसे- घृणा, जलन, ईर्ष्‍या के भाव ना लाएं. 

- एकादशी के दिन नाखून-बाल काटना वर्जित होता है. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर.

Aja Ekadashi

Trending news

