Ekadashi in August 2025: अजा एकादशी कितनी महत्‍वपूर्ण है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि यह व्रत करने वाले साधक को मृत्‍यु के बाद विष्‍णु लोक में स्‍थान मिलता है. वहीं अजा एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है. अजा एकादशी व्रत करने से व्‍यक्ति को पिछले जन्‍म के पापों से भी मुक्ति मिलती है. भाद्रपद मास के कृष्‍ण पक्ष की एकादशी को रखा जाने वाला अजा एकादशी व्रत कब रखा जाएगा, जानिए तारीख और पूजा मुहूर्त.

अजा एकादशी 2025 तारीख

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि की शुरुआत 18 अगस्त 2025 की शाम 5 बजकर 22 मिनट पर होगी और 19 अगस्त 2025, दोपहर 3 बजकर 32 मिनट पर समापन होगा. वहीं अजा एकादशी व्रत का पारण 20 अगस्त को सुबह 5 बजकर 53 मिनट से 8 बजकर 29 मिनट पर किया जाएगा.

अजा एकादशी व्रत का महत्व

धार्मिक मान्यता है‍ कि अजा एकादशी का व्रत रखने, भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने, अजा एकादशी व्रत कथा सुनने से बैकुंठ में स्‍थान मिलता है. सारे पाप नष्‍ट होते हैं. अजा एकादशी के व्रत की कथा सुनने मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फल मिलता है.

अजा एकादशी व्रत पूजन विधि

अजा एकादशी की सुबह जल्‍दी स्‍नान करके साफ कपड़े पहनें. इस दिन पीले कपड़े पहनना शुभ होता है. मन में विष्‍णु जी का स्‍मरण करते हुए एकादशी व्रत का संकल्‍प लें. फिर पूजा स्‍थल पर गंगाजल छिड़क कर पवित्र करें. चौकी पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र स्‍थापित करें. उनका तिलक करें, धूप-दीप करें, फूल अर्पित करें. फल-मिठाई का भोग लगाएं. एकादशी के दिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें. फिर द्वादशी के दिन पारण करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)