Aja Ekadashi 2025 date: अगस्त में कब रखी जाएगी अजा एकादशी व्रत? यहां जानें शुभ मुहूर्त, योग पूजा विधि और पारण समय

Aja Ekadashi 2025 Date: हर साल भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के रूप में मनाया जाता है. एकादशी तिथि पर पालनहार भगवान विष्णु जी और साथ में मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. सनातन शास्त्रों में एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. मनोकामना पूर्ति के लिए अजा एकादशी व्रत का संकल्प किया जा सकता है. आइए जानें अजा एकादशी की सही तिथि, योग, शुभ मुहूर्त और पारण का समय क्या रहने वाला है.

अजा एकादशी 2025 कब है? (Aja Ekadashi 2025 Shubh Muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रप कृष्ण एकादशी तिथि 18 अगस्त को शुरू होगी और 19 अगस्त को दोपहर 03:32 मिनट पर तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में 19 अगस्त को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा. पूजा मुहूर्त सुबह 9:08 बसे लेकर दोपहर 2:02 बजे तक होगा.

अजा एकादशी पूजन विधि

अजा एकादशी के दिन सुबह जल्द उठे और स्नान कर श्रीहरि का ध्यान करें.

भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र स्थापित करें और उनके सामने बैठकर व्रत का संकल्प करें.

भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा अर्चना शुरू करें.

पूजा के समय भगवान कृष्ण के भजन आदि करें.

विष्णु सहस्रनाम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो सकती है.

भगवान को भोग अर्पित करें और अंत में आरती कर पूजा समाप्त करें

रात्रि जागरण कर अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करें.

अजा एकादशी पारण समय

अजा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर अगले दिन 20 अगस्त को है. 20 अगस्त को सुबह 05:53 बजे से लेकर सुबह 08:29 बजे के बीच पारण किया जाएगा. पारण से पहले पूजा करें और प्रसाद ग्रहण कर व्रत खोलें इसके बाद दान दक्षिणा दें.

अजा एकादशी शुभ योग (Aja Ekadashi 2025 Shubh Yoga)

भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी पर सिद्धि योग बन रह है. इसके अलावा इस एकादशी तिथि पर शिववास योग समेत कई और शुभ और मंगलकारी योग बन रहे हैं. इन योग में अगर विष्णुजी और मां लक्ष्मी की पूजा आराधना करें तो जीवन के सभी दुखों का नाश हो सकता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Raksha Bandhan 2025: रक्षाबंधन के कितने दिन बाद और किन तिथियों में उतारें राखी, जानें जरूरी नियम

और पढ़ें- Love Astrology: अंगूठी पर जड़ा वो रत्न जिसे धारण कर पा सकेंगे अपना प्यार, बॉयफ्रेंड कर बैठेगा शादी के लिए प्रपोज!

और पढ़ें- Astro Tips: शादीशुदा महिलाएं आज से ही छोड़ दें 5 काम, नहीं तो धनवान बनने के सारे रास्ते हो जाएंगे बंद!