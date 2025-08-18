Aja Ekadashi 2025: अजा एकादशी पर ये अचूक उपाय कर परेशानियों से पाएं छुटकारा, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय

Aja Ekadashi 2025 Remedies: हिंदू पंचांग में साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं जिनमें से भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी के रूप में जाना जाता है. इस दिन व्रत का संकल्प किया जाता है और भगवान विष्णु की विशेष आराधना की जाती है. धार्मिक मान्यता है कि अजा एकादशी व्रत रखने से जीवन के सभी पाप नष्ट होते हैं और घर परिवार में सुख-समृद्धि का प्रवेश होता है. अजा एकादशी का व्रत करने से साधक अक्षय पुण्य और मोक्ष प्राप्त होता है.

कब है अजा एकादशी?

पंचांग के अनुसार भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 18 अगस्त 2025 की शाम को 5:22 बजे से शुरू होगा और 19 अगस्त 2025 की दोपहर को 3:32 बजे तिथि का समापन होगा. 20 अगस्त 2025 की सुबह को 5:53 मिनट से लेकर 8:29 मिनट तक अजा एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है. वहीं दोपहर में 01:58 बजे द्वादशी तिथि का समापन होगा.

एकादशी व्रत पूजा-विधि

सुबह जल्द उठ जाएं और स्नान कर लें और पीले वस्त्र धारण करें.

अब घर के मंदिर में एक चौकी सजाएं और विष्णुजी को स्थापित करें.

गंगाजल से भगवान विष्णु का अभिषेक करें और पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें.

अगर व्रत रखना है तो भगवान को प्रणाम कर व्रत का संकल्प करें.

भगवान को भोग तुलसी डालकर भोग अर्पित करें.

विष्णुजी की पूजा को आरती के साथ संपन्न करें.

ध्यान दें अगर विष्णुजी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करें तो विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं.

अजा एकादशी के उपाय

अजा एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें और पीले वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करें. इस उपाय तो करने से घर में सुख समृद्धि आएगी.

गंगाजल और तुलसी दल से भगवान श्रीहरि का अभिषेक करें, सात्त्विक आहार लें और लहसुन-प्याज व अनाज का इस दिन त्याग करें.

भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाएं और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें या विष्णु स्तुति का पाठ करें. इससे विष्णु जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे.

अजा एकादशी के दिन पूजा पाठ के बाद जरूरतमंदों को जरूरी चीजें, भोजन और वस्त्र का दान करें तो लाभ होगा. घर में कभी धन की कमी नहीं होगी.

शाम को तुलसी के पौधे के पास अगर दीपक जलाएं और आरती गाएं, घर में लक्ष्मी का वास होगा. ध्यान रहे कि कभी भी एकादशी तिथि पर तुलसी में जल न अर्पित करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

