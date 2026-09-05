/अजा एकादशी व्रत कथा के पाठ से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु, समृद्धि पाने के लिए इस तिथि पर करें तुलसी से जुड़े ये 3 आसान उपाय!

पुराने समय में एक चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम हरिशचंद्र था. राजा ने किसी कारण अपना सारा राज्य व धन का त्याग कर दिया. अपनी स्त्री, पुत्र, यहां तक की स्वयं को भी बेच दिया. अब वे राजा नहीं रहे बल्कि एक चांडाल के दास बनकर मृत व्यक्तियों के भी वस्त्रों को धारण करने लगें. राजा विचलित हुए बिना ऐसे ही सभी सत्य और धर्म का पालन करने लगे. कभी-कभी राजा के मन में विचार आता कि मैं कहां जाऊं और ऐसा क्या करूं कि मेरा उद्धार हो सके. इसी तरह कई साल बीत गए. एक दिन राजा के पास गौतम ऋषि आए. जिन्हें राजा ने प्रणाम किया और अपने मन की दुविधा और अपने जीवन के दुख को बताया. इस पर गौतम ऋषि ने कहा हे राजन तुम्हारा भाग्य तेज है क्योंकि आज से सातवें दिन भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि पर पड़ने वाली अजा एकादशी आ रही है. तुम विधि अनुसार इस व्रत को रखो तो तुम्हारा कल्याण होगा. व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी के पापों का नाश होगा. इतना कहकर गौतम ऋषि प्रस्थान कर गए. ऋषि के कहे अनुसार राजा ने सातवें दिन अजा एकादशी व्रत का संकल्प किया जिससे उनके समस्त पाप नष्ट हो गए. स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई और उनका मृत पुत्र जीवित हो उठा. पत्नी वस्त्र-आभूषणों से सजी हुई उनके सामने आ गईं. राजा का दासत्व खत्म हो गया और फिर से उन्होंने अपना राज्य प्राप्त कर लिया. समय बीतने के साथ राजा हरिश्चंद्र ने परिवार के साथ स्वर्ग में वास किया. इस तरह जो भी भक्त विष्णु जी के निमित्त अजा एकादशी व्रत रखता है उसके पाप नष्ट होते हैं और स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है.