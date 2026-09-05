Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /धर्म
  • /अजा एकादशी व्रत कथा के पाठ से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु, समृद्धि पाने के लिए इस तिथि पर करें तुलसी से जुड़े ये 3 आसान उपाय!

अजा एकादशी व्रत कथा के पाठ से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु, समृद्धि पाने के लिए इस तिथि पर करें तुलसी से जुड़े ये 3 आसान उपाय!

हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी तिथि को अजा एकादशी व्रत का संकल्प किया जाता है. अजा एकादशी पर विधि-विधान से भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है. इस साल 7 सितंबर 2026 को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 05, 2026, 02:28 PM IST|Updated: Sep 05, 2026, 02:28 PM IST
अजा एकादशी व्रत कथा के पाठ से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु, समृद्धि पाने के लिए इस तिथि पर करें तुलसी से जुड़े ये 3 आसान उपाय!
Image Credit: AI

About the Author

Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Mohanlal की L367 का हुआ खुलासा, Operation Ganga में नजर आएंगे सुपरस्टार
2
3
4
5