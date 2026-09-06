/अश्वमेध यज्ञ जिनता मिलता है अजा एकादशी व्रत का फल, नोट कर लें पूजा विधि और इस दिन के वर्जित काम!

Aja Ekadashi 2026 Kab Hai: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि पर रखा जाने वाला अजा एकादशी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की अनुसार पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और इस दिन व्रत का संकल्प करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना पुण्य फल प्राप्त होता ह. धार्मिक मान्यताएं है कि इस व्रत को करने से अनजाने पापों से भी मुक्ति मिलती है. जीवन की सुख-समृद्धि, धन-संपदा में वृद्धि होती है. इस साल अजा एकादशी 7 अगस्त 2026 को है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पारण का समय.
द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि 6 सितंबर, रविवार की शाम 07:30 बजे से शुरू हो जाएगी. अगले दिन यानी 7 सितंबर की शाम को 05:05 बजे तिथि का समापन होगा. उदया तिथि में 7 सितंबर, सोमवार को अजा एकादशी का व्रत है.
अजा एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:00 बजे से लेकर दोपहर 12:49 बजे तक रहेगा.
अजा एकादशी पर अमृत काल दोपहर 03:59 बजे से लेकर शाम 05:29 बजे तक रहेगा.
अजा एकादशी पर अजा एकादशी पर सुबह से ही पुनर्वसु नक्षत्र होगा और फिर शाम को पुष्य नक्षत्र शुरू हो जाएगा.
अजा एकादशी पर वरीयान योग बनेगा.
अजा एकादशी पर सर्वार्थसिद्धि योग शाम 06:14 बजे से लेकर 08 सितंबर की सुबह 06:15 बजे तक बना रहेगा.
अजा एकादशी ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठें.
नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें.
अब भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजा और व्रत का संकल्प करें.
सूर्यदेव के समय अर्घ्य दें और फिर शुरू करें.
विष्णु जी का जल से आचमन करें.
पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, वस्त्र आदि अर्पित करें.
तुलसी दल डालकर खीर, मिठाई और फल का भोग भगवान को अर्पित करें.
जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं.
धूप जलाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें.
अजा एकादशी व्रत कथा सुनें सुनाएं.
अब विष्णु जी और एकादशी माता की आरती कर पूजा को संपन्न करें.
दिनभर व्रत में रहें और फिरद्वादशी तिथि को शुभ समय पर व्रत का पारण करें.
अजा एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करने का विधान है. इस दिन सुबह स्नान आदि कर भगवान की पूजा करें और फिर दान आदि कर पारण करें. द्रिक पंचांग के अनुसार, 8 सितंबर को सुबह 06:02 बजे से लेकर सुबह 08:33 बजे के बीत में पारण का शुभ मुहूर्त है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)