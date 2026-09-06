/अश्वमेध यज्ञ जिनता मिलता है अजा एकादशी व्रत का फल, नोट कर लें पूजा विधि और इस दिन के वर्जित काम!

अजा एकादशी ब्रह्म मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले उठें.

नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाए और स्नान आदि कर साफ वस्त्र पहनें.

अब भगवान विष्णु का ध्यान कर पूजा और व्रत का संकल्प करें.

सूर्यदेव के समय अर्घ्य दें और फिर शुरू करें.

विष्णु जी का जल से आचमन करें.

पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, वस्त्र आदि अर्पित करें.

तुलसी दल डालकर खीर, मिठाई और फल का भोग भगवान को अर्पित करें.

जल चढ़ाएं और घी का दीपक जलाएं.

धूप जलाकर विष्णु जी के मंत्रों का जाप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें.

अजा एकादशी व्रत कथा सुनें सुनाएं.

अब विष्णु जी और एकादशी माता की आरती कर पूजा को संपन्न करें.

दिनभर व्रत में रहें और फिरद्वादशी तिथि को शुभ समय पर व्रत का पारण करें.