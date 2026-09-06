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अश्वमेध यज्ञ जिनता मिलता है अजा एकादशी व्रत का फल, नोट कर लें पूजा विधि और इस दिन के वर्जित काम!

अजा एकादशी 2026 कब है: भाद्रपद कृष्ण एकादशी तिथि पर अजा एकादशी व्रत रखा जाता है. इस बार यह व्रत 7 सितंबर 2026 को रखा जाएगा. आइए जानें इस व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है और इस दिन किसी विधि से विष्णु जी की पूजा करें.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 06, 2026, 07:23 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 07:23 AM IST
अश्वमेध यज्ञ जिनता मिलता है अजा एकादशी व्रत का फल, नोट कर लें पूजा विधि और इस दिन के वर्जित काम!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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