Aja Ekadashi 2025: एकादशी तिथि सृष्टि के संचालक भगवान विष्‍णु को समर्पित है. यह व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलता है. कुछ एकादशी तिथि विशेष मानी गई हैं. इसमें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शामिल है, जिसे अजा एकादशी कहते हैं. अजा एकादशी का व्रत और विधि-विधान से की गई पूजा साधक को मोक्ष प्राप्ति करवा सकता है. इस साल 19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी है और इस दिन सिद्ध योग बन रहा है. साथ ही इस दिन पूजा में भगवान विष्‍णु के मंत्र पढ़ें और आरती करें. इसके बाद 20 अगस्‍त को सुबह 5:53 बजे से 8:29 बजे के बीच अजा एकादशी व्रत का पारण करें.

अजा एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप

1. या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।

या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी ॥

या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी।

सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

2. भगवान विष्णु का स्तुति मंत्र

शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभाङ्गम्।लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यम्, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम्।।

3. भगवान विष्णु का शक्तिशाली मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

भगवान विष्णु की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय...॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय...॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय...॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय...॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)