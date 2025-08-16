19 अगस्‍त को अजा एकादशी पर बन रहा सिद्ध योग, यह मंत्र और आरती पढ़ने से सफल होगी पूजा
Advertisement
trendingNow12883486
Hindi Newsधर्म

19 अगस्‍त को अजा एकादशी पर बन रहा सिद्ध योग, यह मंत्र और आरती पढ़ने से सफल होगी पूजा

Aja Ekadashi 2025: भाद्रपद मास की एकादशी तिथि को अजा एकादशी कहते हैं. अजा एकादशी का व्रत करना, भगवान विष्‍णु की पूजा करना, मंत्र जाप करना मोक्ष के द्वार खोल देता है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 16, 2025, 12:22 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

19 अगस्‍त को अजा एकादशी पर बन रहा सिद्ध योग, यह मंत्र और आरती पढ़ने से सफल होगी पूजा

Aja Ekadashi 2025: एकादशी तिथि सृष्टि के संचालक भगवान विष्‍णु को समर्पित है. यह व्रत करने से सारे पाप नष्‍ट होते हैं और मोक्ष प्राप्ति का द्वार खोलता है. कुछ एकादशी तिथि विशेष मानी गई हैं. इसमें भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि शामिल है, जिसे अजा एकादशी कहते हैं. अजा एकादशी का व्रत और विधि-विधान से की गई पूजा साधक को मोक्ष प्राप्ति करवा सकता है. इस साल 19 अगस्त 2025 को अजा एकादशी है और इस दिन सिद्ध योग बन रहा है. साथ ही इस दिन पूजा में भगवान विष्‍णु के मंत्र पढ़ें और आरती करें. इसके बाद 20 अगस्‍त को सुबह 5:53 बजे से 8:29 बजे के बीच अजा एकादशी व्रत का पारण करें. 

यह भी पढ़ें: साढ़ेसाती-ढैय्या झेल रही 5 राशियों पर कहर बनकर टूटेगा शनि का नक्षत्र परिवर्तन, एक गलती और सब खत्‍म!

अजा एकादशी पर करें इन मंत्रों का जाप 

1. या रक्ताम्बुजवासिनी विलासिनी चण्डांशु तेजस्विनी।
या रक्ता रुधिराम्बरा हरिसखी या श्री मनोल्हादिनी ॥
या रत्नाकरमन्थनात्प्रगटिता विष्णोस्वया गेहिनी। 
सा मां पातु मनोरमा भगवती लक्ष्मीश्च पद्मावती ॥

2. भगवान विष्णु का स्तुति मंत्र
शांताकारं भुजगशयनं, पद्मनाभं सुरेशं, विश्वाधारं गगनसदृशं, मेघवर्णं शुभाङ्गम्।लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं, योगिभिर्ध्यानगम्यम्, वन्दे विष्णुं भवभयहरं, सर्वलोकैकनाथम्।।

3. भगवान विष्णु का शक्तिशाली मंत्र 
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

यह भी पढ़ें: सितंबर में मालामाल हो जाएंगे ये राशि वाले लोग, मंगल 3 बार चाल बदलकर बनाएंगे करोड़पति!

भगवान विष्णु की आरती

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।
भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।
सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय...॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।
तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय...॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥
पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय...॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय...॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय...॥
दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय...॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय...॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय...॥

जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय...॥

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

TAGS

Aja Ekadashi 2025

Trending news

अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा? आप भी हंस पड़ेंगे
s jaishankar news
अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा? आप भी हंस पड़ेंगे
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
Enforcement Directorate
तमिलनाडु में ED का एक्शन, मंत्री पेरियासामी के ठिकानों पर मारी रेड, जानें पूरा मामला
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
vice president election
VP पद के लिए आखिरी मौके पर रेस में ये नाम आगे... BJP संसदीय बोर्ड में लगेगी मुहर
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
Kishtwar cloudburst
किश्‍तवाड़ में बादल फटने से 53 बढ़ी मौत की संख्या, उमर अब्‍दुल्‍ला भी पहुंचे
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Mumbai rains
मुंबई में भूस्खलन का 'कहर', विक्रोली की हाउसिंग सोसाइटी में दर्दनाक हादसा, दो की मौत
Aaj Ki Taza Khabar Live: मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: मंगलवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में NDA संसदीय दल की बैठक, उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर हो सकती है चर्चा
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
Weather
झमाझम बरसेंग काले बादल, मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी और कबतक परेशान करेगा मानसून?
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
Ayodhya Ram mandir
अयोध्या राम मंदिर में सरकार की इकन्नी लगी न दानदाताओं का पैसा, फिर कैसे बन रहा 'धाम'
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
Odisha news
युवक को पेड़ से बांधकर पीटा, रातभर वहीं छोड़ा,ससुराल वालों ने क्यों दिखाई क्रूरता?
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
India Independence Day 2025
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से असम तक गूंजीं देशभक्ति, वायुसेना बैंड को सुनकर भर आएगा जोश
;