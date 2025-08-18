Aja Ekadashi Story: 19 अगस्‍त को अजा एकादशी व्रत रखा जाएगा. पूजा में भगवान विष्‍णु को हल्‍दी, अक्षत, फूल, फल आदि अर्पित करें. घी का दीपक जलाएं. अजा एकादशी व्रत कथा पढ़ें, भगवान विष्‍णु की आरती करें. ऐसा करने से मोक्ष प्राप्‍त होता है. पापों का नाश होता है. इस दिन विधिपूर्वक व्रत और पूजा करें.

अजा एकादशी व्रत की कहानी

पौराणिक कथा के अनुसार हरिश्चंद्र बेहद प्रतापी, दयालु और सत्यवादी राजा थे. कुछ बुरे परिस्थिति आने की वजह से उनका सारा साम्राज उनके हाथों से छिन गया. यहां तक की उनकी स्त्री-पुत्र परिवार भी उनसे दूर हो गए. वह खुद को बेचारा बनकर एक चांडाल के घर नौकर का जीवन यापन करने लगें. एक दिन की बात है,राजा हरिश्चंद्र बहुत ही उदास बैठे थे. तभी उधर से गौतम ऋषि गुजर रहे थे. जब ऋषि ने राजा को उदास देखा, तो वह उनसे उनकी उदासी का कारण पूछने लगे.

तब राजा ने अपनी सारी व्यथा ऋषि गौतम को बताएं और इससे इस पीड़ा से मुक्ति पाने का उपाय भी पूछा. तब ऋषि राजा से कहें कि तुम अजा एकादशी का व्रत विधि- विधान से करों. व्रत के प्रभाव से तुम्हारे जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें इस पीड़ा से मुक्ति मिल जाएगी.

ऋषि की यह बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र अजा एकादशी के दिन विधि-विधान से भगवान विष्णु का पूजन उपवास रखकर किया. उन्होंने रात भर जागरण करके भगवान का ध्यान भी किया. व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र के सभी पाप नष्ट हो गए और उन्हें दोबारा से परिवार राज पाट सभी प्राप्त हो गए. मृत्यु के पश्चात राजा हरिश्चंद्र को बैकुंठ धाम की प्राप्ति भी हुई.

