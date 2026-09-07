/अजा एकादशी आज, क्यों जरूर पढ़नी चाहिए व्रत कथा? जानें राजा और चांडाल की कहानी

एकादशी तिथि 6 सितंबर की शाम 07:29 बजे से प्रारंभ हो चुकी है और आज 7 सितंबर की शाम 05:03 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर यह व्रत आज 7 सितंबर 2026 को रखा जा रहा है. जिसका पारण 8 सितंबर को सुबह 06:02 बजे से 08:33 बजे तक रहेगा. वहीं पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 01:22 बजे से 02:14 बजे तक रहेगा. अजा एकादशी व्रत की पूजा में व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए और एकादशी की आरती भी करनी चाहिए. मान्यता है कि ऐसा करने से ही व्रत का पूरा फल मिलता है. यहां पढ़ें अजा एकादशी व्रत कथा और आरती.
युथिष्ठिर ने जब भगवान कृष्ण से पूछा कि भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष में कौन-सी एकादशी होती है? तब भगवान बोले कि भाद्रपद मास के कृष्णपक्ष की एकादशी का नाम 'अजा' है, वह सब पापों का नाश करने वाली एकादशी है. यह कहानी राजा हरिशचंद्र से जुड़ी है.
बहुत समय पहले की बात है. हरिश्चन्द्र नामक एक विख्यात चक्रवर्ती राजा थे, जो अपने हर वचन को पूरा करते थे और सत्यप्रतिज्ञ थे. एक समय किसी कर्म का फलभोग प्राप्त होने पर उन्हें राजपाट छोड़ना पड़ा. कहा जाता है एक बार सपने में उन्हें विश्वामित्र मुनि दिखाई दिए और उन्होने अपना सारा राजपाट दान में दिया था . अगले दिन विश्वामित्र ने राज्य मांग लिया.
हरिश्चंद्र ने राज्य का दान विश्वामित्र जी को कर दिया. इस वजह से उन्हें अपनी पत्नी और पुत्रको बेचना पड़ा, बहुत परेशान हुए और उन्हें चाण्डाल की दासता करनी पड़ी. वे मुर्दों का कफन लेकर गुजारा किया करते थे. इतने पर भी नृपश्रेष्ठ हरिश्न्द्र सत्य से विचलित नहीं हुए. इस प्रकार चाण्डाल की दासता करते उनके अनेक साल बीत गए. इससे राजा को बड़ी चिंता हुई वे बहुत दुःखी होकर सोचने लगे ऐसा मैं क्या करूं? कहां जाऊं? कैसे मेरा उद्धार होगा? मेरा दर्द कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है.'
इस प्रकार चिन्ता करते-करते वे शोक में डूब गये. राजा को आतुर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए. श्रेष्ठ ब्राह्मण को आया देख राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और सारी बात सुनाई. राजा की बात सुनकर गौतम ने उन्हें भादोंके कृष्णपक्ष में 'अजा' नाम की एकादशी के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि यह पुण्य प्रदान करने वाली है और इससे पापों का अन्त होगा.
जिस दिन मुनि ने यह बताया उससे एक सप्ताह बाद ही एकादशी थी. राजा ने अजा एकादशी का विधि-विधान से व्रत किया और रात में जागरण किया.' उस व्रत का ऐसा असर हुआ कि राजा के सारे दुःखों से पार हो गए. उन्हें फिर से अपनी पत्नी और पुत्र मिल गए. एकादशी के प्रभाव से राजा ने अपना राज्य भी पा लिया. आखिर में वे स्वर्गलोक को गए. श्रीहरि ने बताया कि जो इस कथा के महात्मय को सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है. इस प्रकार इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए
एकादशी व्रत पर 2 आरतियां करने का विधान है. एक भगवान विष्णु की आरती और दूसरी एकादशी माता की आरती. यहां दोनों आरती दी गई हैं, जो एकादशी की पूजा के बार जरूर करें.
ओम जय एकादशी माता, मैया जय जय एकादशी माता।
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता ।। ओम जय एकादशी माता।।
तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी ।
गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी ।।ओम।।
मार्गशीर्ष के कृष्णपक्ष की उत्पन्ना, विश्वतारनी जन्मी।
शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई।। ओम।।
पौष के कृष्णपक्ष की, सफला नामक है,
शुक्लपक्ष में होय पुत्रदा, आनन्द अधिक रहै ।। ओम ।।
नाम षटतिला माघ मास में, कृष्णपक्ष आवै।
शुक्लपक्ष में जया, कहावै, विजय सदा पावै ।। ओम ।।
विजया फागुन कृष्णपक्ष में शुक्ला आमलकी,
पापमोचनी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबलि की ।। ओम ।।
चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली,
नाम बरुथिनी कृष्णपक्ष में, वैसाख माह वाली ।। ओम ।।
शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्णपक्षी,
नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्लपक्ष रखी।। ओम ।।
योगिनी नाम आषाढ में जानों, कृष्णपक्ष करनी।
देवशयनी नाम कहायो, शुक्लपक्ष धरनी ।। ओम ।।
कामिका श्रावण मास में आवै, कृष्णपक्ष कहिए।
श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनन्द से रहिए।। ओम ।।
अजा भाद्रपद कृष्णपक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला।
इन्द्रा आश्चिन कृष्णपक्ष में, व्रत से भवसागर निकला।। ओम ।।
पापांकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी।
रमा मास कार्तिक में आवै, सुखदायक भारी ।। ओम ।।
देवोत्थानी शुक्लपक्ष की, दुखनाशक मैया।
पावन मास में करूं विनती पार करो नैया ।। ओम ।।
परमा कृष्णपक्ष में होती, जन मंगल करनी।।
शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्रय हरनी ।। ओम ।।
जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावै।
जन गुरदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावै।। ओम ।।
ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।
भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥
जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।
सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥
ॐ जय…॥
मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।
तुम बिनु और न दूजा, आस करूं जिसकी॥
ॐ जय…॥
तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी।
पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥
ॐ जय…॥
तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।
मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥
ॐ जय…॥
तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥
ॐ जय…॥
दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।
अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥
ॐ जय…॥
विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।
श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥
ॐ जय…॥
तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।
तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥
ॐ जय…॥
जगदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।
कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥
ॐ जय…॥
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)