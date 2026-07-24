/नए काम की शुरुआत से पहले यहां माथा टेकते हैं लोग! जानिए अजमेर के पट्टी कटला गणेश मंदिर का सच

राजस्थान का अजमेर शहर अपने सालों पुराने और ऐतिहासिक मंदिरों के लिए जाना जाता है. इन्हीं में से एक बहुत खास जगह है श्री लक्ष्मी विनायक मंदिर, जो शहर के पट्टी कटला इलाके में पड़ता है. ये मंदिर अजमेर के सबसे पुराने पूजा-पाठ वाले स्थानों में गिना जाता है.
यहां साल भर लोगों की आवाजाही लगी रहती है. खासकर दिवाली और गणेश चतुर्थी के मौकों पर तो दर्शन करने वालों की अच्छी-खासी भीड़ उमड़ती है. यहां के रहने वाले लोगों के लिए यह मंदिर बरसों से भरोसे और भक्ति का बहुत बड़ा ठिकाना रहा है.
मंदिर की देखरेख करने वाले पुजारी रोहित शर्मा बताते हैं कि यह मंदिर लगभग 150 साल पुराना है. उनके दादाजी बताते थे कि शुरू में गणेश जी की यह मूर्ति अजमेर के फव्वारा चौक के पास बने एक बड़े गेट के बगल में रखी हुई थी.
बाद में यहां के लोगों ने मिलकर इस मूर्ति को पट्टी कटला इलाके में लाकर स्थापित कर दिया. तब से लेकर आज तक यहां रोज पूजा-पाठ होता आ रहा है और समय के साथ लोगों की श्रद्धा और बढ़ती गई.
इस मंदिर की सबसे अलग बात यह है कि यहां गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि और सिद्धि के साथ बैठे हुए हैं. ऐसी मूर्तियां हर मंदिर में देखने को नहीं मिलती हैं.
मान्यताओं के मुताबिक, माता रिद्धि घर में सुख-समृद्धि लाती हैं और माता सिद्धि हर काम में सफलता दिलाती हैं. यही वजह है कि कोई नया काम शुरू करना हो, शादी-विवाह की बात हो या नया घर लेना हो, लोग सबसे पहले यहां आकर माथा टेकना नहीं भूलते हैं.
दिवाली और गणेश पूजा जैसे बड़े मौकों पर तो मंदिर का माहौल ही बदल जाता है. इस दौरान पूरे मंदिर को ताजा फूलों और जगमगाती लाइटों से सजाया जाता है. त्योहारों के दिन यहां बड़ी आरती, भजन-कीर्तन और प्रसाद बांटने का काम होता है.
सिर्फ अजमेर के ही नहीं, बल्कि आस-पास के गांवों और कस्बों से भी लोग दर्शन करने आते हैं. लोगों का मानना है कि यहां जो भी सच्चे मन से दुआ मांगता है, उसकी बात जरूर सुनी जाती है.
पट्टी कटला वाले इस लक्ष्मी विनायक मंदिर पहुंचना बहुत आसान है. यह अजमेर रेलवे स्टेशन से बस 2 किलोमीटर की दूरी पर है. स्टेशन से निकलते ही आपको ई-रिक्शा, ऑटो या बाइक वगैरह आसानी से मिल जाएंगे.
अगर आप स्टेशन के आस-पास ही हैं और थोड़ा टहलना पसंद करते हैं, तो पैदल भी आराम से यहां पहुंच सकते हैं
डिस्क्लेमर: यह जानकारी मंदिर के पुजारी की बताई बातों और स्थानीय मान्यताओं पर आधारित है. इसका मकसद आप तक अजमेर के इस ऐतिहासिक और धार्मिक स्थान की जानकारी पहुंचाना है.