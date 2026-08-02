/अजमेर की पहाड़ियों में छिपा गौरी माता मंदिर, बारिश में लगता है स्वर्ग जैसा; जानिए इतिहास और अनोखे रहस्य

अजमेर जिले के सराधना गांव के पास बसा गौरी माता मंदिर एक बहुत ही सुंदर और शांत जगह है. ये मंदिर अरावली की पहाड़ियों के बीच में है. अगर आप इस मानसून में अजमेर घूमने की सोच रहे हैं, तो यहां जरूर जाएं.
बारिश के दिनों में चारों तरफ हरी भरी घास और पेड़ पौधे छा जाते हैं. यहां की ठंडी हवा और शांति मन को बहुत सुकून देती है.
मंदिर के पुजारी बताते हैं कि यहां गौरी माता की जो मूर्ति है, उसे किसी ने बनाया नहीं है. यह मूर्ति खुद जमीन से बाहर निकली थी, इसलिए इसे स्वयंभू माना जाता है.
हजारों सालों से लोग यहां अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं. दूर-दूर से भक्त यहां दर्शन करने पहुंचते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं. नवरात्रि में यहां बहुत भीड़ होती है और खास पूजा रखी जाती है.
मंदिर परिसर में एक पुराना गौरीकुंड भी है, जिसकी बहुत मान्यता है. लोग इसके पानी को गंगा जल की तरह पवित्र मानते हैं. सबसे अचरज की बात यह है कि ठंड के मौसम में इसका पानी गर्म रहता है और गर्मी में बहुत ठंडा हो जाता है. लोगों का मानना है कि इस पानी को पीने से बीमारियां दूर हो जाती हैं. भक्त इस कुंड में सिक्के डालकर अपनी मन्नत मांगते हैं.
यह मंदिर सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, बल्कि कुदरत को पसंद करने वालों के लिए भी बहुत बढ़िया जगह है. शहर के शोर से दूर यहां की शांति आपका दिल जीत लेगी.
बारिश में जब हल्की फुहारें पड़ती हैं, तो यह जगह किसी हिल स्टेशन जैसी महसूस होती है. अगर आपको फोटो खींचने का शौक है या परिवार के साथ समय बिताना है, तो यहां जरूर आएं.
गौरी माता मंदिर जाने के लिए आपको सराधना गांव तक बस, ऑटो या रिक्शा आसानी से मिल जाएगा. लेकिन गांव से आगे मंदिर तक जाने के लिए 5 किलोमीटर का पहाड़ी रास्ता है.
इसके लिए आपको अपनी गाड़ी या किराए का वाहन ही लेना पड़ेगा. यह पहाड़ी और जंगल का इलाका है, इसलिए यहां दिन के समय ही दर्शन करने जाएं. रात में यहां काफी अंधेरा रहता है, इसलिए दिन में जाना ही सुरक्षित है.
अगर आप गौरी माता मंदिर जाने का मन बना रहे हैं, तो पीने का पानी और छोटा मोटा सामान अपने साथ रखें. रास्ता पहाड़ी है, इसलिए चलने में आसानी रहे ऐसे जूते पहनें.
बारिश के समय रास्तों पर फिसलन हो सकती है, इसलिए गाड़ी ध्यान से चलाएं. मंदिर में शांति बनाए रखें. यहां बिताया समय आपको एक अलग ही शांति का अहसास कराएगा.
डिस्क्लेमर: यह लेख स्थानीय मान्यताओं, जनश्रुतियों और उपलब्ध जानकारियों पर आधारित है. इस खबर का मुख्य उद्देश्य पाठकों को राजस्थान के इस ऐतिहासिक व प्राकृतिक स्थल की सही जानकारी देना है. यात्रा या दर्शन का प्लान बनाते समय स्थानीय मौसम और सुरक्षा नियमों का ध्यान रखें. किसी भी चिकित्सकीय दावे या धार्मिक परंपरा की पुष्टि हम नहीं करते हैं.