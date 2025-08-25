पितृ पक्ष में हो ऐसी मृत्‍यु तो भटकती रहती है आत्‍मा, पूरे परिवार को लगता है पितृ दोष, केवल ये उपाय दिला सकते हैं मुक्ति
पितृ पक्ष में हो ऐसी मृत्‍यु तो भटकती रहती है आत्‍मा, पूरे परिवार को लगता है पितृ दोष, केवल ये उपाय दिला सकते हैं मुक्ति

Death in Pitru Paksha: पितृ पक्ष या श्राद्ध के 15 दिनों में परिवार के मृत सदस्‍यों की आत्‍मा की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान किया जाता है. लेकिन पितृ पक्ष में ही किसी की मृत्‍यु हो तो यह भी खास संकेत देती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Aug 25, 2025, 11:45 AM IST
पितृ पक्ष में हो ऐसी मृत्‍यु तो भटकती रहती है आत्‍मा, पूरे परिवार को लगता है पितृ दोष, केवल ये उपाय दिला सकते हैं मुक्ति

Akal Mrityu in Pitru Paksha: पितरों को समर्पित पितृ पक्ष का समय बहुत महत्‍वपूर्ण होता है. इस समय में हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं, उनके प्रति सम्‍मान जताते हुए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि अनुष्‍ठान करते हैं. साथ ही पितृ पक्ष के 15 दिनों में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता है और सादगी से जीवन जिया जाता है. इससे पृथ्‍वीलोक पर आए पितर प्रसन्‍न होकर अपने परिवारजनों को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं. ये तो हुई उन लोगों की बात जिनकी मृत्‍यु हो चुकी है लेकिन पितृ पक्ष में मरने वाले लोगों की आत्‍माओं का क्‍या होता है, ये कभी सोचा है? 

पितृ पक्ष में मरना कैसा होता है? 

पितृ पक्ष में मृत्‍यु होना शुभ होता है या अशुभ, यह एक अहम सवाल है. कई लोगों के मन में यह सवाल होता है कि पितृ पक्ष में मरने वाले लोग सौभाग्‍यशाली होते हैं या दुर्भाग्‍यशाली? क्‍योंकि पितृ पक्ष या श्राद्ध के 15 दिनों के दौरान भी बड़ी संख्‍या में लोगों की मृत्‍यु होती है. 

हिंदू धर्म-शास्‍त्रों के अनुसार पितृ पक्ष में मरने वाले लोग भाग्यशाली होते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है. वे सभी पितृ देव में बदल जाते है. ऐसा कहा जाता है कि इस समय पितर अन्य लोकों में आते-जाते रहते हैं, जिसके कारण स्वर्ग लोक का दरवाजा खुला रहता है. लिहाजा जो लोग पितृ पक्ष में मरने हैं, उन्‍हें स्‍वर्ग में स्‍थान मिलने की संभावना रहती है. 

पितृ पक्ष में अकाल मृत्‍यु होना अशुभ 

पितृ पक्ष में सामान्‍य मौत होना या प्राकृतिक मृत्‍यु होना तो अच्‍छा होता है लेकिन पितृ पक्ष में अकाल मृत्‍यु होना अच्‍छा नहीं होता है. अकाल मृत्‍यु अकाल मृत्यु से मरने वाले की आत्मा अशांत रहती है, भटकती रहती है. इससे मृतक के परिवार को भी पितृ दोष लगने का खतरा रहता है. अकाल मृत्‍यु से मतलब है दुर्घटना, हत्‍या, आत्‍महत्‍या या ऐसे ही किसी कारण से असमय मौत होना. 

वैसे तो आत्‍महत्‍या करना जघन्‍य पाप माना गया है, उस पर पितृ पक्ष में ऐसा कदम उठाने वालों की आत्‍मा को तो कहीं स्‍थान नहीं मिलता है, ऐसी आत्‍माएं भटकती रहती हैं. 

पितृ पक्ष में मरने वालों का अंतिम संस्‍कार 
 
यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु पितृ पक्ष के दौरान प्राकृतिक मृत्‍यु होती है तो उसका अंतिम संस्‍कार सामान्‍य विधि-विधान से ही होता है. जबकि पितृ पक्ष में अकाल मृत्‍यु होने पर मृतक का अंतिम संस्‍कार खास विधि-विधान से किया जाता है. साथ ही अकाल मृत्‍यु वाले परिजनों का पिंडदान, श्राद्ध-तर्पण आदि घर में नहीं करना चाहिए, बल्कि नदी किनारे ही करना चाहिए. बेहतर है कि ऐसे व्यक्ति का पिंडदान बिहार के गया जाकर विष्णुपद मंदिर में करना चाहिए और तर्पण और श्राद्ध फल्गु नदी के किनारे करना चाहिए. इससे उनकी आत्मा को शांति मिलती है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. 12 साल ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के बाद डिजिटल मीडिया में एंट्री ली. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍था...और पढ़ें

