/अखंड बेलपत्र का पेड़ क्या होता है? शिवलिंग पर इसका एक पत्ता चढ़ाना क्यों माना जाता है बेहद शुभ

शिव जी को अखंड बेलपत्र ही चढ़ाना चाहिए, ये सब जानते हैं. यहां अखंड बेलपत्र से मतलब है बिना कटा-फटा बेलपत्र. लेकिन अखंड बेलपत्र का पेड़ अलग होता है. इसे तो बेहद ही शुभ माना गया है. धार्मिक मान्यता है कि अखंड बेलपत्र का यदि एक पत्ता भी शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो सकती है. लेकिन ये पेड़ दुर्लभ ही मिलता है.
अखंड बेलपत्र के पेड़ से मतलब है ऐसा पेड़ जिसमें सामान्य बेलपत्र की तरह अलग-अलग तीन पत्तियां जुड़ी नहीं होती हैं, बल्कि नीचे से ऊपर तक एक ही अखंड और बड़ी पत्ती होती है. लेकिन उसका आकार ऐसा होता है 3 पत्तियों की झलक साफ मिलती है.
धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसी पत्तियों या विशेष रूपों वाली एक ही पत्ती को शिवलिंग पर चढ़ाना अत्यंत पवित्र और शुभ माना जाता है.
सामान्य बेलपत्र में तीनों पत्तियां एक ही डंडी से जुड़ी हुईं लेकिन एक-दूसरे से अलग-अलग होती हैं, जबकि अखंड बेलपत्र में तीनों पत्तियां जुड़ी हुई होती हैं.
अखंड बेलपत्र का उल्लेख शिव पुराण में भी मिलता है. शिव पुराण के अनुसार अखंड बेलपत्र शिव पूजा में विशेष फलदायी और महापुण्य देने वाला होता है. इसे सच्चे मन से शिवलिंग पर अर्पित करने से मनोकामना पूरी होने की मान्यता है. इसलिए इसे महा बिल्व पत्र भी कहा जाता है.
शिव जी की विधि-विधान से पूजा करें. इसके लिए पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, फिर गंगाजल, दूध, दही, शहद आदि अर्पित करें. इसके बाद फिर से सामान्य जल चढ़ाएं. और फिर सच्चे मन से अखंड बेलपत्र का पत्ता अर्पित करें. इसकी चिकनी सतह शिवलिंग की ओर हो. इस पर ऊं नम: शिवाय मंत्र लिखकर भी अर्पित कर सकते हैं.
यदि पंचामृत अभिषेक न कर पाएं तो केवल जल चढ़ाकर भी अखंड बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं. महादेव भक्त के भाव देखते हैं.
अखंड बेलपत्र को बेहद शुभ और फलदायी माना गया है लेकिन ध्यान रखें कि यह कटा-फटा न हो. न ही इसमें कीड़े लगे हों या किसी अन्य तरह की शुद्धि हो. अखंड बेलपत्र बिना कटा-फटा, साफ हो. उसे पानी से धोकर ही चढ़ाएं.
(Disclaimer-यह जानकारी धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित है. इसे निश्चित परिणाम या वैज्ञानिक तथ्य न माना जाए.)