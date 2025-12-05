Advertisement
पौष महीने की पहली चतुर्थी कब है, 7 या 8 दिसंबर 2025? रहेगा राहुकाल का साया, पूजा मुहूर्त जान लें

Sankashti Chaturthi 2025: पौष महीने की पहली चतुर्थी को अखुरथ संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं. दिसंबर महीने की यह पहली चतुर्थी कब है, तारीख, पूजा मुहूर्त और चंद्रोदय समय जानिए.  

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Dec 05, 2025, 10:04 AM IST
पौष महीने की पहली चतुर्थी कब है, 7 या 8 दिसंबर 2025? रहेगा राहुकाल का साया, पूजा मुहूर्त जान लें

Paush Sankashti Chaturthi 2025: हर महीने में 2 बार चतुर्थी तिथि आती है और भगवान गणेश को समर्पित चतुर्थी तिथि के दिन व्रत रखा जाता है. गणपति बप्‍पा की पूजा की जाती है. इसमें कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्‍टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्‍ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी कहते हैं. इस दिन भक्‍त सूर्योदय से चंद्रोदय तक उपवास रखते हैं. फिर चंद्र दर्शन करके, चंद्रमा को अर्घ्‍य देकर, गणपति बप्‍पा को भोग लगाकर आरती करके चतुर्थी व्रत खोला जाता है. जानिए पौष मास के कृष्‍ण पक्ष की चतुर्थी कब है.  

पौष संकष्टी चतुर्थी 2025 तारीख और पूजा मुहूर्त 

पंचांग के अनुसार पौष माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 7 दिसंबर 2025 को शाम 6 बजकर 24 मिनट पर शुरू होगी और अगले दिन 8 दिसंबर 2025 को शाम 4 बजकर 3 मिनट पर समाप्‍त होगी. इस दौरान पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 08:19 बजे से दोपहर 01:31 तक रहेगा. वहीं शाम को 05:24 बजे से रात 10:31 तक पूजा का मुहूर्त है. इस अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रोदय रात 07:55 बजे पर होगा. वहीं 7 दिसंबर को गणेश चतुर्थी के दिन राहुकाल दोपहर 4:06 बजे से 5:24 बजे तक रहेगा. 

यह भी पढ़ें: 2025 में शनि की साढ़ेसाती झेल रही राशियों के लिए कैसा रहेगा साल 2026? आएंगे ऐसे-ऐसे बदलाव

संकष्टी चतुर्थी पूजा विधि

संकष्‍टी चतुर्थी की सुबह जल्‍दी उठकर स्‍नान कर लें. फिर लाल या पीले रंग के कपड़े पहनें. इस दिन विशेष तौर पर लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. इसके बाद चौकी पर लाल वस्‍त्र बिछाकर गणेश जी की प्रतिमा या फोटो विराजमान करके उनकी विधि-विधान से पूजा करें. गणेश जी को रोली, कुमकुम, अक्षत से तिलक लगाएं. फूलों की माला पहनाएं या फूल अर्पित करें. दूर्वा, मोदक, लड्डू आदि का भोग लगाएं. पौष मास की चतुर्थी में तिल के लड्डुओं का भोग लगाना विशेष शुभ होता है. धूप, दीपक जलाएं. संकष्टी व्रत कथा का पाठ करें. गणेश जी की आरती करें. रात को चांद देखने के बाद व्रत खोलें. व्रत खोलते समय सात्विक भोजन ही करें. 

यह भी पढ़ें: कुंडली में कौनसा ग्रह कमजोर होने पर कौनसी बीमारी होती है? बचाव के उपाय भी जान लें

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

