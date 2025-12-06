Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर इन मंत्रों का जाप दिलाएगा बाधाओं से मुक्ति, जानें किस मुहूर्त में करें पूजा!

Akhuratha Sankashti Chaturthi 2025: अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत का बहुत महत्व बताया गया है. इस पवित्र और शुभ पर्व को पौष कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर मनाया जाता है. अखुरथ संकष्टी चतुर्थी व्रत पर्व पर विघ्नहर्ता गणेश जी की विशेष पूजा की जाती है. यह संकष्टी चतुर्थी व्रत है. इस पर्व पर पूरे विधि-विधान से गणेश जी की विशेष पूजा अर्चना करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है और मानसिक शांति बनी रहती है. इसके साथ ही गणेश जी की कृपा से इच्छित फलों की प्राप्ति होती है. आइए जानें अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा का क्या मुहूर्त है और इस तिथि पर किन मंत्रों का जाप करना अति शुभ होता है.

अखुरथ संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी की पूजा का मुहूर्त

अखुरथ संकष्टी चतुर्थी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 08:19 बजे से लेकर दोपहर 01:31 बजे तक है.

चंद्रोदय शाम में 07:55 बजे होगा.

राहुकाल शाम 04:06 बजे से लेकर 05:24 बजे तक होगा.

आइए गणेश जी के मंत्रों को जानें

ऊं श्रीं गणेशाय नम:

गणेश जी के इस शक्तिशाली मंत्र का जाप कर बुद्धि में वृद्धि का आशीर्वाद पाया जा सकता है. यह मंत्र छात्रों के लिए बहुत प्रभावशाली माना गया है. इस मंत्र के जाप से बुद्धि का विकास होता है और मन शांत रहता हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ऊँ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ।

निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा।:

गणेश जी के इस मंत्र का जाप जब भक्त 11 बार सच्चे मन से करते हैं तो उनकी पुरानी से पुरानी मनोकामना की पूर्ति होती है और उत्तम फल प्राप्त होते हैं.

ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये वर वरद सर्वजनं मे वशमानय स्वाहा:

भगवान गणेश के इस मंत्र का जाप करने पर भक्त के जीवन में कोई भी काम बिना विघ्न बाधा के पूरा होता है और काम का सफल होना तय होचा है. व्यक्ति पर गणेश जी की कृपा बनी रहती है और जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है.

ॐ नमो हेरम्ब मद मोहित मम् संकटान निवारय-निवारय स्वाहा:

बप्पा के इस मंत्र का जाप 51 बार कर उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है. इस मंत्र का जाप करने से गणेश जी की कृपा होती है और भक्त को व्यापार करने में कोई दिक्कत नहीं आती है और इससे धन में वृद्धि होती है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Saptarshi Ke Bare Me: वो सप्तऋषि जिन पर ब्रह्माण्ड में संतुलन बनाए रखने का है दायित्व, क्या आप इनके बारे में जानते हैं

और पढ़ें- Rat in Dream: सपने में मरा हुआ चूहा देखना क्या देता है संकेत, बढ़ेंगी चुनौतियां या ऊंचाई पर पहुंचेगी समृद्धि!

और पढ़ें- Astro Tips: पैरों में सोना पहनना शुभ या अशुभ, नियम अनुसार जान लें कौन से ग्रह और देवी से है संबंध!