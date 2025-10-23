Advertisement
trendingNow12972372
Hindi Newsधर्म

Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर करें 5 गेंदे के फूल का जोरदार उपाय, मिट जाएगी पैसों की तंगी, हर ओर से मिलगी सफलता!

Akshay Navami 2025: अक्षय नवमी पर आंवला के पेड़ की पूजा की जाती है. हिंदू धर्म में अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर्व का विशेष महत्व है. आइए इस तिथि पर कुछ उपायों के बारे में जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 23, 2025, 02:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshay Navmi 2025
Akshay Navmi 2025

Akshaya Navami 2025 Date: कार्तिक मास (Kartik Maas) में कई पर्व मनाए जाते हैं. दिवाली से लेकर छठ पूजा. इसी तरह अक्षय नवमी (Akshay Navami) पर्व भी कार्तिक माह में ही मनाया जाता है जिसे आंवला नवमी (Amla Navami) भी कहा जाता है. अक्षय नवमी पर्व पर दान-पुण्य किया जाता है. इस दिन किए दान पूण्य का फल कभी खत्म नहीं होता है. कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि पर इस साल 31 अक्टूबर 2025 को अक्षय नवमी पर्व मनाया जाएगा. इस दिन कुछ विशेष उपाय कर जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति की जा सकती है. अक्षय नवमी के दिन साधक व्रत का संकल्प करती है और आंवला के वृक्ष की पूजा अर्चना करते हैं. आइए इस कड़ी में कुछ उपायों के बारे में जानें जिनको करके पैसों की तंगी दूर कर सकते हैं.

आंवले का भोग
अक्षय नवमी के दिन व्रत का संकल्प करें और आंवला के वृक्ष की पूजा करें. भगवान विष्णु को सच्चे मन से आंवले का भोग चढ़ाएं और फिर प्रसाद के रूप में आंवले का सेवन करें. इस उपाय से जीवन के सभी पापों का नष्ट हो जाएगा और शरीर आरोग्य होगा. गरीब व जरूरतमंद लोगों को इस दिन गर्म कपड़ों का दान करें. धन की दिक्कत दूर होगी.

सुंदरकांड का पाठ
अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले के वृक्ष की पूजा करें और फिर हनुमानजी को सिंदूर, चोल और पान चढ़ाएं तो हनुमान जी प्रसन्न होंगे और जीवन के संकटों को दूर करें. इस दिन सुंदरकांड का पाठ करना भी शुभ परिणाम देगा. अक्षय नवमी भगवान विष्णु और हनुमानजी की कृपा पाने का दिन है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंवले के पेड़ की पूजा
अक्षय नवमी पर आंवले के पेड़ की पूजा करें. एक दिन पहले ही तोड़े गए आंवले को पीले कपड़े में रखें. तांबे या पीतल के बर्तन में इस पोटली को रखें. बेडरूम की अलमारी में इस पोटली को रखें और हर महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले को बदलते रहें. 5 बार ऐसा करना है. परिवार में शांति आएगी और सुख की वृद्धि आएगी.

तिल के तेल का दीया
अक्षय नवमी पर तिल के तेल का दीया जलाएं और आंवले के पेड़ की पूजा आरती करें.  अपने और अपने जीवनसाथी के ऊपर से 5 कपूर उतारें और दीपक में डाल दें. दीपक को आंवले के पेड़ के नीचे रखें और बिना पीछे देखकर घर आ जाए. पति-पत्नी के बीच की दिक्कतें दूर होंगी. जीवन में खुशहाली बनी रहेगी. 

5 गेंदे के फूल का उपाय
अक्षय नवमी के दिन  लाल कपड़े में 5 गेंदे के फूल रखें और विष्णुजी को चढ़ाएं. पूजा के बाद पोटली को घर की पूर्व दिशा में रख दें. पैसों की तंगी दूर होगी. इस दिन विष्णुजी को एक शंख भी चढ़ाएं इससे श्री हरि नारायण शीघ्र प्रसन्न होंगे और दांपत्य जीवन से नकारात्मकता को दूर करेंगें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Love Palmistry: हथेली पर बनी ये रेखा देती है दर्दनाक लव लाइफ का संकेत, आप भी चेक कर लें अपना हाथ!

और पढ़ें-Tulsi Vivah 2025: तुलसी विवाह पर तुलसी के पत्ते तोड़ना शुभ या अशुभ, क्या कहते हैं नियम? नोट कर लें तुलसी देवी के मंत्र!

और पढ़ें-Baby Girl Name: मां यमुना से लेकर मां गंगा जैसी पवित्र नदियों पर रखें अपनी बिटिया का धार्मिक नाम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Akshay Navami 2025

Trending news

दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
Thuingaleng Muivah
दशकों का संघर्ष, ढलती हुई उम्र; मणिपुर पहुंचे नागा आंदोलन के 'नायक', थर्रा गया चीन
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
russia-ukraine war
भारतीय युवकों को रूसी सेना जबरदस्ती जंग लड़वा रही, 25 में 17 मरे, बहुत भावुक वीडियो
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार में महाराष्ट्र मॉडल पर भाजपा... तेजस्वी को CM फेस बता कांग्रेस ने दागा सवाल
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
Supreme Court News
रेल हादसे में पति खोया, 21 साल बाद मुआवजे का फैसला आया तो लापता मिली फिर क्या हुआ
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
habba kadal
या अल्‍लाह ये क्या हो गया! आंखों के सामने जिंदगी भर की कमाई, दस्तावेज सब जलकर खाक
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
ASEAN summit
बचके रहना... आसियान समिट में नहीं जाएंगे PM, कांग्रेस का कटाक्ष- किससे काट रहे कन्नी
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
President of India
राष्ट्रपति मुर्मू भगवान के दर्शन करने सिर पर सफेद गठरी लेकर क्यों गईं? उसमें क्या था
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
jammu kashmir news
कश्मीर में आगा Vs आगा Vs आगा की दिलचस्प फाइट, शिया बहुल इलाके में BJP ने खेला दांव
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
Siddaramaiah
'सियासी जीवन के अंतिम चरण में पिता', कर्नाटक CM के बेटे के बयान से सियाची भूचाल
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?
fishermen
जिन 8 भारतीयों को समुंदर से उठा ले गई बांग्लादेशी नौसेना, कौन हैं वो लोग?