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Hindi Newsधर्मAkshay Tritiya 2026: तुलसी आराधना के बिना अक्षय तृतीया पर्व है अधूरा, धन वृद्धि के लिए इस विधि से करें विष्णुप्रिया की पूजा!

Akshay Tritiya 2026: तुलसी आराधना के बिना अक्षय तृतीया पर्व है अधूरा, धन वृद्धि के लिए इस विधि से करें विष्णुप्रिया की पूजा!

Akshaya Tritiya tulsi puja vidhi: अक्षय तृतीया पर अगर शुभ फलों की प्राप्ति करनी है तो आपको इस दिन तुलसी देवी की पूजा जरूर करें. आइए इस लेख में तुलसी पूजा की सही विधि जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 10, 2026, 02:45 PM IST
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Tulsi Puja
Tulsi Puja

Akshay Tritiya 2026: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का बहुत महत्व है. अक्षय तृतीया पर्व को हर साल वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि पर मनाया जाता है. यह पर्व सोना-चांदी की खरीद के लिए अति शुभ माना जाता है और इस दिन दान-पुण्य करने से घर में सौभाग्य, सुख और समृद्धि का संचार होता है. वैसे तो ज्यादातर लोगों को इस बारे में जानकारी है कि अक्षय तृतीय पर्व पर माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है लेकिन अक्षय तृतीया पर पर तुलसी देवी की पूजा करने से भी विशेष लाभ होता है. ऐसे में आइए जानें अक्षय तृतीया पर किसी विधि से तुलसी पूजन करें.

अक्षय तृतीया तिथि 2026 
हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली तृतीया तिथि 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:45 बजे से शुरू होती और तिथि का समापन 20 अप्रैल को सुबह के 07:49 बजे होगा. इस तरह अक्षय तृतीया का पर्व 19 अप्रैल 2026 को पड़ रहा है.

अक्षय तृतीया पर तुलसी पूजन इस विधि से करें
अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त यानी बिना मुहूर्त के भी पूजा-पाठ कर सकते हैं और शुभ कार्य कर सकते हैं. ऐसे में सुबह या शाम को स्नान आदि कर तुलसी देवी की पूजा करें. ये रही तुलसी पूजा विधि-

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  • स्नान आदि करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनें.

  • भगवान विष्णु और तुलसी देवी की पूजा का संकल्प करें.

  • तुलसी के पौधे के पास घी से दीया जलाएं.

  • रोली, चंदन, फल-फूल चढ़ाएं.

  • तुलसी देवी को मिठाई का भोग लगाएं.

  • तुलसी के पौधे की 7 या 11 बार सच्चे मन से परिक्रमा करें.

  • तुलसी पूजन से घर में धन सुख शांति का प्रवेश होता है.

अक्षय तृतीया पर तुलसी पूजन का महत्व
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पौधे में साक्षात मां लक्ष्मी की का वास होता है, इसके अलावा मान्यता ये भी है कि तुलसी देवी भगवान विष्णु को अति प्रिय है, इसी लिए तुलसी के पौधे को विष्णु प्रिया भी कहते हैं. ऐसे में जब अक्षय तृतीया पर जब तुलसी देवी की पूजा करते हैं तो एक साथ लक्ष्मी देवी और विष्णु जी दोनों की कृपा प्राप्त होती है. इस दिन तुलसी पूजा करने से धन-धान्य और सुख-सुविधाएं प्राप्त होती है. साथ ही  सकारात्मक ऊर्जा का जीवन में संचार होता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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