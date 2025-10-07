Advertisement
trendingNow12951373
Hindi Newsधर्म

Akshaya Navami 2025: इस साल कब है अक्षय नवमी, नोट कर लें डेट और आंवले पेड़ की पूजा से जुड़े नियम

Akshaya Navami 2025 Date: हर साल कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी मनाई जाती है. इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा होती है. आइए जानत हैं कि इस साल अक्षय नवमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या और व्रत-पूजा के नियम क्या हैं.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 07, 2025, 01:29 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshaya Navami 2025: इस साल कब है अक्षय नवमी, नोट कर लें डेट और आंवले पेड़ की पूजा से जुड़े नियम

Akshaya Navami 2025: कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं. यह पर्व देवउठनी एकादशी से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि अक्षय नवमी से ही सत्युग का आरंभ हुआ था. कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनके पुण्यफल नष्ट नहीं होते. इस दिन दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है. कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का आने वाले जन्मों में भी पुण्य फल प्राप्त होता है. अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है. इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है. आइए जानते हैं कि इस साल अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

अक्षय नवमी 2025 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजकर 06 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 3 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यतानुसार, इस साल अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी. पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 33 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. 

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय नवमी व्रत-पूजा नियम 

प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. स्नान में गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि इस दिन गंगाजल से स्नान का विशेष महत्व होता है. स्नान के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर या उसकी डाली को घर लाकर संकल्प लें. फिर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें.

आंवले के वृक्ष की पूजा

अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष को जल से सींचें और गंगा जल से स्नान कराएं. इसके बाद हल्दी, रोली, चंदन, फूल और दीपक से पूजन करें. वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम रखकर पूजा करना शुभ माना जाता है.

यह भी पढ़ें: Garuda Purana: महिलाएं भूलकर भी ना करें ये 5 काम, वरना धन-ऐश्वर्य हो जाएगा नष्ट

भोजन नियम

इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना विशेष फलदायी माना गया है. व्रती को भोजन में आंवला अवश्य ग्रहण करना चाहिए. ऐसे करने से अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है. 

कैसे करें व्रत का पारण?

अक्षय नवमी व्रत का पारण दिनभर व्रत और पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर भोजन करना चाहिए. इसके बाद स्वयं आंवले का सेवन कर व्रत का पारण करें. अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कर्म कभी क्षय नहीं होते. इस व्रत से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है. इसे पितरों की तृप्ति और स्वास्थ्य लाभ से भी जोड़ा गया है. इसलिए इस दिन विधि विधान से व्रत,पूजन और पारण करें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

TAGS

Akshaya Navami 2025

Trending news

PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
#Narendra modi
PM मोदी को आज याद आया वो दिन... 25 साल पुरानी तस्वीर को शेयर कर कही 'मन की बात
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
cji gavai
'हमें कोई पछतावा नहीं...'CJI गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले वकील का बड़ा बयान
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
Kerala
गले में घोंपा हुआ चाकू लेकर आधी रात पहुंचा अस्पताल तो उड़ गई डॉक्टर की नींद, कैसे?
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
Arvind Kejriwal
आप राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का वादा, गोवा को डर- भ्रष्टाचार से कराएंगे मुक्त
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
I Love Mahadev
मुंबई में 'आई लव महादेव' पर मचा संग्राम, बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया को नोटिस
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
Lottery
लॉटरी लग गई! मैकेनिक-पेंटर ने जीत लिए 27 करोड़, दीवाली से पहले माता लक्ष्मी घर आ गईं
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
West Bengal
बीजेपी सांसद मुर्मू पर हुआ जानलेवा हमला, TMC पर लगे आरोपों पर CM ने झाड़ा पल्ला!
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
weather update
आज इन चार राज्यों में संभलकर जाइएगा, मौसम विभाग ने बजाई खतरे की घंटी; चेतावनी जारी
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
ins androth
समंदर में उतरा कालों का काल 'आंद्रोत', नापाक गाजी का निकल जाएगा कचूमर
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?
DNA
एक मछली बांग्लादेश के लिए कितनी कीमती...क्या यूनुस की इकॉनमी की रीढ़ है फिश?