Akshaya Navami 2025: इस साल कब है अक्षय नवमी, नोट कर लें डेट और आंवले पेड़ की पूजा से जुड़े नियम

Akshaya Navami 2025: कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहते हैं. यह पर्व देवउठनी एकादशी से ठीक दो दिन पहले मनाया जाता है. पौराणिक मान्यता है कि अक्षय नवमी से ही सत्युग का आरंभ हुआ था. कहा जाता है कि इस दिन जो भी काम किए जाते हैं उनके पुण्यफल नष्ट नहीं होते. इस दिन दान-पुण्य करने का भी विशेष महत्व होता है. कहते हैं कि इस दिन किए गए दान का आने वाले जन्मों में भी पुण्य फल प्राप्त होता है. अक्षय नवमी को आंवला नवमी भी कहा जाता है. इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा होती है. आइए जानते हैं कि इस साल अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इस व्रत से जुड़े विशेष नियम क्या हैं.

अक्षय नवमी 2025 शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि का आरंभ 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजकर 06 मिनट से होगा. जबकि, इस तिथि का समापन 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 3 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि की मान्यतानुसार, इस साल अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी. पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 33 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा.

अक्षय नवमी व्रत-पूजा नियम

प्रातः सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. स्नान में गंगा जल अवश्य मिलाएं, क्योंकि इस दिन गंगाजल से स्नान का विशेष महत्व होता है. स्नान के बाद आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर या उसकी डाली को घर लाकर संकल्प लें. फिर, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को साक्षी मानकर व्रत का संकल्प लें.

आंवले के वृक्ष की पूजा

अक्षय नवमी के दिन आंवले वृक्ष को जल से सींचें और गंगा जल से स्नान कराएं. इसके बाद हल्दी, रोली, चंदन, फूल और दीपक से पूजन करें. वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की प्रतिमा या शालिग्राम रखकर पूजा करना शुभ माना जाता है.

भोजन नियम

इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भोजन करना विशेष फलदायी माना गया है. व्रती को भोजन में आंवला अवश्य ग्रहण करना चाहिए. ऐसे करने से अनंत पुण्यफल की प्राप्ति होती है.

कैसे करें व्रत का पारण?

अक्षय नवमी व्रत का पारण दिनभर व्रत और पूजा के बाद ब्राह्मणों को दान-दक्षिणा देकर भोजन करना चाहिए. इसके बाद स्वयं आंवले का सेवन कर व्रत का पारण करें. अक्षय नवमी को किए गए पुण्य कर्म कभी क्षय नहीं होते. इस व्रत से घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य की वृद्धि होती है. इसे पितरों की तृप्ति और स्वास्थ्य लाभ से भी जोड़ा गया है. इसलिए इस दिन विधि विधान से व्रत,पूजन और पारण करें.

