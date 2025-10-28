Akshaya Navami 2025: अक्षय नवमी पर करें राशि अनुसार ये उपाय, बरसेगी श्रीहरि की कृपा

Akshaya Navami 2025: हिंदू धर्म में दिवाली के बाद एक के बाद एक पवित्र पर्वों का सिलसिला शुरू हो जाता है. इन्हीं शुभ तिथियों में से एक है कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी, जिसे अक्षय नवमी या आंवला नवमी कहा जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की विशेष पूजा करने से पाप नष्ट होते हैं और घर में सुख-समृद्धि आती है. धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का वास माना जाता है. इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करना अक्षय पुण्य का फल देता है. मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों का फल कभी नष्ट नहीं होता. वैदिक पंचांग के मुताबिक कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि इस साल 30 अक्टूबर सुबह 10:06 बजे से शुरू होकर 31 अक्टूबर सुबह 10:03 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के अनुसार, 31 अक्टूबर 2025 को आंवला नवमी मनाई जाएगी. ऐसे में अगर इस दिन राशि के अनुसार विशेष उपाय किए जाएं, तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा सालभर बनी रहती है.

मेष राशि

इस दिन भगवान विष्णु और आंवला वृक्ष की पूजा करें। पेड़ के तने पर 7 बार कच्चा सूत लपेटें. ऐसा करने से करियर और कारोबार में प्रगति के मार्ग खुलते हैं.

वृषभ राशि

किसी सार्वजनिक स्थान पर आंवले का पौधा लगाएं और उसकी नियमित देखभाल करें. इससे घर में धन और समृद्धि बढ़ती है.

मिथुन राशि

परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने से पारिवारिक सुख-शांति बनी रहती है. यह उपाय वैवाहिक जीवन के लिए भी शुभ है.

कर्क राशि

आंवले की जड़ में कच्चा दूध अर्पित करें और फिर विधि-विधान से पूजा करें. इससे विशेष फल की प्राप्ति होती है और रुके हुए कार्य सिद्ध होते हैं.

सिंह राशि

आंवले के पेड़ की पूजा करने के बाद उसकी 7 बार परिक्रमा करें. इससे लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होते हैं और सफलता के योग बनते हैं.

कन्या राशि

आंवले की जड़ों में रोली, अक्षत और चंदन चढ़ाएं. इसके बाद सात बार परिक्रमा करें. ऐसा करने से घर में खुशियां और सौहार्द बना रहता है.

तुला राशि

आंवले के पेड़ पर जल अर्पित करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें. यह उपाय आर्थिक उन्नति और धनलाभ के लिए अत्यंत शुभ है.

वृश्चिक राशि

भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं और पूजा के बाद उन्हें आंवले का भोग लगाएं. इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य बढ़ता है.

धनु राशि

विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की संयुक्त रूप से पूजा करें. इससे आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है और लक्ष्मी कृपा बनी रहती है.

मकर राशि

ब्राह्मणों को दान दें और जरूरतमंदों की सहायता करें. यह उपाय आपके कार्यों में आ रही अड़चनों को दूर करेगा.

कुंभ राशि

विष्णु जी की पूजा कर उन्हें आंवले का भोग लगाएं और ब्राह्मणों को आंवला दान करें. इससे जीवन में तरक्की और प्रतिष्ठा बढ़ती है.

मीन राशि

भगवान विष्णु की आराधना करें और शाम को तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं. यह उपाय मानसिक शांति और पारिवारिक सुख प्रदान करता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)