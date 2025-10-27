Akshaya Navami 2025 : दिवाली-छठ महापर्व के बाद अब मनाई जाएगी अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं. हिंदू धर्म में अक्षय नवमी या आंवला नवमी को बहुत महत्‍व दिया गया है. इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है. हर साल कार्तिक शुक्‍ल नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है. इस दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने से अक्षय पुण्‍य फल की प्राप्ति होती है इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. इस बार अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी, इसकी तारीख को लेकर लोगों में खासा कन्फ्यूजन. आइए जानते हैं अक्षय नवमी मनाने की वास्‍तविक तारीख कब की है और पूजा मुहूर्त क्‍या है.

अक्षय नवमी 2025 कब है?

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर की सुबह 10:06 बजे से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के आधार पर अक्षय नवमी पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

इस साल अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर वृद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग बनने से इसका महत्‍व और भी बढ़ गया है. इन शुभ योगों में पूजा करने का कई गुना ज्‍यादा फल मिलता है.

अक्षय नवमी पूजा मुहूर्त

साल 2025 में अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार की सुबह 06 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. यानी कि इस साल अक्षय नवमी पर भगवान विष्‍णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए करीब साढ़े 3 घंटे का समय मिलेगा.

अक्षय नवमी पूजा विधि और दान

अक्षय नवमी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्‍हें पीले फूल, फल, तुलसी दल, आंवला, मिठाई आदि अर्पित करें. धूप-दीपक जलाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का पाठ करें. इसके बाद आंवला वृक्ष की पूजा करें. पूजा में आंवला के पेड़ पर जल अर्पित करें, कच्‍चा सूत लपेटें. हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, फल आदि चढ़ाएं. दीपक जलाएं. आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें. दान-पुण्‍य करें.

अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने और गरीबों को दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्‍त होता है. लिहाजा इस दिन विधि-विधान से पूजा करें और दान जरूर करें.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)