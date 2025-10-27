Advertisement
trendingNow12977257
Hindi Newsधर्म

अक्षय नवमी कब है, 30 या 31 अक्‍टूबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Amla Navami 2025: अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर्व कार्तिक शुक्‍ल नवमी को मनाते हैं. इस दिन भगवान विष्‍णु और आंवला के पेड़ की पूजा करने का विधान है. जानिए इस साल आंवला नवमी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्‍या है? 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:56 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अक्षय नवमी कब है, 30 या 31 अक्‍टूबर? सही तारीख के साथ जानें पूजा का शुभ मुहूर्त

Akshaya Navami 2025 : दिवाली-छठ महापर्व के बाद अब मनाई जाएगी अक्षय नवमी, जिसे आंवला नवमी भी कहते हैं. हिंदू धर्म में अक्षय नवमी या आंवला नवमी को बहुत महत्‍व दिया गया है. इस दिन आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है. हर साल कार्तिक शुक्‍ल नवमी तिथि को आंवला नवमी मनाई जाती है. इस दिन भगवान विष्‍णु की पूजा करने से अक्षय पुण्‍य फल की प्राप्ति होती है इसलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है. इस बार अक्षय नवमी कब मनाई जाएगी, इसकी तारीख को लेकर लोगों में खासा कन्फ्यूजन. आइए जानते हैं अक्षय नवमी मनाने की वास्‍तविक तारीख कब की है और पूजा मुहूर्त क्‍या है. 

यह भी पढ़ें: 2026 में सूर्य की राशि में रहेंगे 'केतु', 4 राशि वालों को देंगे अचानक धन और प्रसिद्धि, रातों-रात बदल जाएगी जिंदगी

अक्षय नवमी 2025 कब है? 

Add Zee News as a Preferred Source

पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्‍ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर की सुबह 10:06 बजे से प्रारंभ होगी और 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 बजे समाप्‍त होगी. उदया तिथि के आधार पर अक्षय नवमी पर्व 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा.

इस साल अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर वृद्धि योग और रवि योग जैसे शुभ योग बनने से इसका महत्‍व और भी बढ़ गया है. इन शुभ योगों में पूजा करने का कई गुना ज्‍यादा फल मिलता है. 

यह भी पढ़ें: पैदाइशी लकी होते हैं इन तारीखों में जन्‍मे लोग, 'सूर्य' देते हैं ऊंचा पद, बेशुमार दौलत-शोहरत, लीडरशिप में होते हैं अव्‍वल

अक्षय नवमी पूजा मुहूर्त 

साल 2025 में अक्षय नवमी या आंवला नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार की सुबह 06 बजकर 38 मिनट से लेकर सुबह 10 बजकर 03 मिनट तक रहेगा. यानी कि इस साल अक्षय नवमी पर भगवान विष्‍णु और आंवले के पेड़ की पूजा करने के लिए करीब साढ़े 3 घंटे का समय मिलेगा.

यह भी पढ़ें: नवंबर 2025 में कैसी रहेगी मेष से मीन राशि वालों की लव लाइफ? पढ़ें मासिक लव राशिफल

अक्षय नवमी पूजा विधि और दान 

अक्षय नवमी के दिन सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहनें. फिर घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें. उन्‍हें पीले फूल, फल, तुलसी दल, आंवला, मिठाई आदि अर्पित करें. धूप-दीपक जलाएं. 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का पाठ करें. इसके बाद आंवला वृक्ष की पूजा करें. पूजा में आंवला के पेड़ पर जल अर्पित करें, कच्‍चा सूत लपेटें. हल्दी, रोली, अक्षत, फूल, फल आदि चढ़ाएं. दीपक जलाएं. आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें. दान-पुण्‍य करें. 

अक्षय नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने, आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने और गरीबों को दान करने से अक्षय पुण्य फल प्राप्‍त होता है. लिहाजा इस दिन विधि-विधान से पूजा करें और दान जरूर करें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

TAGS

Akshaya Navami 2025

Trending news

बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
karnataka
बिहार चुनाव नतीजों के बाद कर्नाटक में बदल जाएगी कांग्रेस सरकार? बदलेगा CM!
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
Vande matram News
मुसलमानों के विरोध पर कांग्रेस ने वंदे मातरम् छोटा किया फिर टैगोर की निंदा क्यों हुई
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
Army
सर्प विनाश, सिल्वर बुलेट और कमांडो, हार की 3 कहानियां पढ़ शर्म से डूब मरेगी PAK फौज!
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
mehraj malik
मेहराज मलिक पर क्यों लगाया गया PSA? हिरासत को लेकर JK विधानसभा में हंगामा
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
Tamil Nadu Stampede
करूर हादसे के पीड़ितों से मिले एक्टर विजय, मदद का दिया आश्वासन
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
Jammu Kashmir
पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश नाकाम, अंतराष्ट्रीय सीमा से बरामद हुआ मौत का 'सामान'
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
Supreme Court
वकील को बेवजह अहमियत मिलेगी...SC जूता कांड पर अवमानना का नोटिस जारी करने से इनकार
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
Justice BR Gavai
भारत के 53वें चीफ जस्टिस बनेंगे जस्टिस सूर्यकांत, CJI गवई ने की नाम की सिफारिश
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Supreme Court News
'सिब्बल ने दिवाली से पहले कहा था...नो सर' दिल्ली दंगा केस में क्यों गुस्साए जज साहब
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?
digital arrest
Digital Arrest: SC ने मांगीं पूरे देश की FIR डिटेल्स, सरकार के क्यों फूले हाथ-पांव?