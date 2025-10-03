Akshaya Navami 2025: इस साल कब है अक्षय नवमी? नोट करें किस योग में मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ!

Akshaya Navami 2025 Ki Date: हर साल कार्तिक माह की शुक्ल नवमी तिथि पर अक्षय नवमी पर्व मनाई जाती है. इस माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अति शुभ होता है. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले पेड़ को साक्षी मानते हुए देव लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा आराधना करने का विधान है. इस पर्व पर आंवला पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और महादेव को भोग करने की परंपरा है. इस तरह अक्षय नवमी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और महादेव की एक साथ कृपा बरसती है.

आर्थिक संकट होगा दूर

धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर व्रत का संकल्प करने से और सच्चे मन से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि के साथ ही सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. घर में धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक संकट भी दूर होने लगते हैं. अक्षय नवमी के शुभ मौके पर घर की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती है. आइए जानें अक्षय नवमी पर कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और किस योग में लक्ष्मी पूजा करना अति शुभ होने वाला है.

अक्षय नवमी शुभ मुहूर्त (Akshaya Navami 2025 Date and shubh muhurat)

वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 बजे से शुरू हो रही है और अगले दिन 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 बजे तिथि का समापन हो जाएगा. ज्योतिष गणना और उदया तिथि में 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा.

अक्षय नवमी शुभ योग (Akshaya Navami 2025 Puja Yog)

अक्षय नवमी पर कई योग बन रहे हैं जो कि दुर्लभ हैं. आइ कुछ योगों के बारे में जानें और साथ ही ये भी जानें कि किस योग में लक्ष्मी पूजा की जाएगी.

अक्षय नवमी पर वृद्धि योग बन रहा है जो सुबह 06:17 बजे से लेकर रात भर रहेगा. अक्षय नवमी पर रवि योग का संयोग हो रहा है जो पूरे दिन बना रहेगा. मां लक्ष्मी की उपासना करने के लिए और कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य करने के लिए रवि योग अति शुभ है. वहीं अक्षय नवमी पर शिववास योग का बनना भी एक अति शुभ संयोग है. सुबह के 10:03 बजे तक शिवयोग बना रहेगा जिसमें शुभ कार्य सिद्ध होगा.

अक्षय नवमी पर पूजा विधि (Akshaya Navami 2025 Puja vidhi)

सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें.

पूजाघर में साफ सफाई कर माता लक्ष्मी की पूजा करें.

अब शाम के समय फिर से स्नान करें.

आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर वहां पूजा आराधना की व्यवस्था करें.

हल्दी, चावल और कुमकुम सामग्री आदि अर्पित कर आंवले के पेड़ की पूजा करें.

इसके बाद पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें.

पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान को भोग अर्पित करें और फिर खुद भी पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण करें.

