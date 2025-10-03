Advertisement
trendingNow12946046
Hindi Newsधर्म

Akshaya Navami 2025: इस साल कब है अक्षय नवमी? नोट करें किस योग में मां लक्ष्मी की पूजा करना शुभ!

Akshaya Navami 2025 Date: जब किसी भक्त पर मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है तो उस भक्त को जीवन के सभी सुख की प्राप्ति होती है. अक्षय नवमी पर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना कर नारियल अर्पित करने से शुभ परिणाम की प्राप्ति होती है. आइए जानें इस साल तब अक्षय नवमी है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 03, 2025, 01:01 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Akshaya Navami 2025
Akshaya Navami 2025

Akshaya Navami 2025 Ki Date: हर साल कार्तिक माह की शुक्ल नवमी तिथि पर अक्षय नवमी पर्व मनाई जाती है. इस माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना अति शुभ होता है. कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर आंवले पेड़ को साक्षी मानते हुए देव लक्ष्मी और भगवान नारायण की पूजा आराधना करने का विधान है. इस पर्व पर आंवला पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान विष्णु और महादेव को भोग करने की परंपरा है. इस तरह अक्षय नवमी पर माता लक्ष्मी, भगवान विष्णु और महादेव की एक साथ कृपा बरसती है.

आर्थिक संकट होगा दूर
धार्मिक मान्यता है कि अक्षय नवमी पर व्रत का संकल्प करने से और सच्चे मन से लक्ष्मी नारायण जी की पूजा अर्चना करने से घर में सुख, समृद्धि के साथ ही सकारात्मक उर्जा का संचार होता है. घर में धन की कमी नहीं होती है और आर्थिक संकट भी दूर होने लगते हैं. अक्षय नवमी के शुभ मौके पर घर की महिलाएं सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखती हैं और पूजा अर्चना करती है. आइए जानें अक्षय नवमी पर कौन से शुभ मुहूर्त बन रहे हैं और किस योग में लक्ष्मी पूजा करना अति शुभ होने वाला है.

अक्षय नवमी शुभ मुहूर्त (Akshaya Navami 2025 Date and shubh muhurat)
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर को सुबह 10:06 बजे से शुरू हो रही है और अगले दिन 31 अक्टूबर को सुबह 10:03 बजे तिथि का समापन हो जाएगा. ज्योतिष गणना और उदया तिथि में 31 अक्टूबर को अक्षय नवमी का व्रत रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

अक्षय नवमी शुभ योग (Akshaya Navami 2025 Puja Yog)
अक्षय नवमी पर कई योग बन रहे हैं जो कि दुर्लभ हैं. आइ कुछ योगों के बारे में जानें और साथ ही ये भी जानें कि किस योग में लक्ष्मी पूजा की जाएगी. 
अक्षय नवमी पर वृद्धि योग बन रहा है जो सुबह 06:17 बजे से लेकर रात भर रहेगा.  अक्षय नवमी पर रवि योग का संयोग हो रहा है जो पूरे दिन बना रहेगा. मां लक्ष्मी की उपासना करने के लिए और कोई भी शुभ व मांगलिक कार्य करने के लिए रवि योग अति शुभ है. वहीं अक्षय नवमी पर शिववास योग का बनना भी एक अति शुभ संयोग है. सुबह के 10:03 बजे तक शिवयोग बना रहेगा जिसमें शुभ कार्य सिद्ध होगा.

अक्षय नवमी पर पूजा विधि (Akshaya Navami 2025 Puja vidhi)
सुबह उठकर स्नान ध्यान करें और व्रत का संकल्प करें. 
पूजाघर में साफ सफाई कर माता लक्ष्मी की पूजा करें.
अब शाम के समय फिर से स्नान करें.
आंवले के वृक्ष के नीचे साफ सफाई कर वहां पूजा आराधना की व्यवस्था करें.
हल्दी, चावल और कुमकुम सामग्री आदि अर्पित कर आंवले के पेड़ की पूजा करें.
इसके बाद पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं और पेड़ की 7 बार परिक्रमा करें. 
पेड़ के नीचे भोजन पकाकर भगवान को भोग अर्पित करें और फिर खुद भी पेड़ के नीचे प्रसाद ग्रहण करें.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

और पढ़ें- Vastu Tips: मांग मांगकर इस्तेमाल करते हैं ये 5 चीजें तो हो जाएं सावधान, नहीं तो दरिद्रता पीछा नहीं छोड़ेगी!

और पढ़ें- Garuda Purana: शख्स झूठा है या सच्चा, पता लगाने के लिए गरुड़ पुराण की इन बातों पर करें गौर, नहीं खाएंगे धोखा!

और पढ़ें- Govardhan Puja 2025: गोवर्धन पूजा पर करें गोमती चक्र और कौड़ियों का उपाय, मिलगा धन सुख और शांति का आशीर्वाद!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

Akshaya Navami 2025

Trending news

'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
Karur rally accident
'जब मैं मुर्दाघर गया'... करूर भगदड़ में पत्नी-बेटी को खोकर आदमी का छलका दर्द
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
India Russia News
पुतिन को पता है कौन सा बटन दबाना है...मोदी की तारीफ पर क्यों सावधान कर रहे एक्सपर्ट
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
;