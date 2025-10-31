Amla Navami Vrat Katha : हिंदू धर्म में कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवला नवमी पर्व मनाया जाता है. इसे अक्षय नवमी भी कहते हैं क्‍योंकि इस दिन किए गए पूजा-पाठ और दान-पुण्‍य का अक्षय फल प्राप्‍त होता है. यानी कि इस दिन का पुण्‍य कभी नष्‍ट नहीं होता है. इस साल ये पर्व 31 अक्टूबर 2025 को है. इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है. साथ ही भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की पूजा करने का विधान है. इस साल अक्षय नवमी पर पूजा करने का शुभ मुहूर्त 31 अक्‍टूबर की सुबह 06:32 बजे से 10:03 बजे तक है.

मां लक्ष्‍मी ने की थी आंवले के पेड़ की पूजा

आंवला नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार, ''एक बार मां लक्ष्मी पृथ्वी का भ्रमण करने आईं और रास्ते में उनके मन में भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा करने की इच्छा प्रकट हुई. फिर माता सोचने लगीं कि इन दोनों देवताओं को एक साथ कैसे पूजा जा सकता है. तब उन्होंने महसूस किया कि तुलसी और बेल की गुणवत्ता एक साथ आंवले के पेड़ में ही पाई जाती है.

तब माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उसकी विधि विधान पूजा की. इस पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव प्रकट हुए. जिसके बाद लक्ष्मी माता ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार किया और उसे श्री विष्णु और भगवान शिव को परोसा. इसके बाद इस भोजन को स्वयं प्रसाद रूप मे ग्रहण किया. कहते हैं जिस दिन ये घटना हुई थी उस दिन कार्तिक शुक्ल नवमी की तिथि थी. कहते हैं तब से ही इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा शुरू हो गई.''

आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर करें भोजन

आंवला नवमी के दिन पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर ही भोजन करना चाहिए. ऐसा करने से पूरे परिवार पर भगवान शिव, भगवान विष्‍णु और माता लक्ष्‍मी की कृपा होती है. परिवार में सुख-समृद्धि रहती है.

