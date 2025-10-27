Akshaya Navami 2025: सिर्फ एक पोटली से पलट जाएगी किस्मत, घर में आएगी समृद्धि

Akshaya Navami 2025 Potli Totka: अक्षय नवमी पर किए गए इन प्रभावशाली उपायों से न सिर्फ लक्ष्मी-नारायण की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि परिवार में सुख-समृद्धि और खुशहाली का वास स्थायी रूप से बना रहता है.
Akshaya Navami 2025 Totka: हिंदू धर्म में प्रत्येक तिथि और वार का अपना धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व होता है. इन्हीं में से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, जिसे आंवला नवमी या अक्षय नवमी कहा जाता है. सनातन धर्म में यह तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है. इस दिन विशेष रूप से आंवले के पेड़ की पूजा करने का विधान है. धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन आंवला वृक्ष की पूजा करने से लक्ष्मी-नारायण प्रसन्न होते हैं और परिवार पर सालभर उनकी कृपा बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय नवमी के दिन किन उपायों को करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति बनी रहेगी.
आंवला नवमी 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त
वैदिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक शुक्ल नवमी तिथि 30 अक्टूबर 2025 को सुबह 10 बजकर 6 मिनट से प्रारंभ होकर 31 अक्टूबर को सुबह 10 बजकर 3 मिनट पर समाप्त होगी. उदया तिथि के अनुसार, आंवला नवमी 31 अक्टूबर 2025, शुक्रवार को मनाई जाएगी.
लक्ष्मी-नारायण की आरती और परिक्रमा करें
आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की कपूर और घी के दीपक से आरती करें तथा 108 बार परिक्रमा करें. इसके बाद वृक्ष के नीचे गरीबों, ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन कराएं और खुद भी वहीं भोजन करें. ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और परिवार में आर्थिक वृद्धि होती है.
पोटली उपाय से बरसेगी लक्ष्मी कृपा
अक्षय नवमी पर चार आंवले पीले कपड़े में बांधकर एक पोटली बनाएं और उसे तांबे या पीतल के बर्तन में रखकर अपने बेडरूम की अलमारी में रखें. हर महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर आंवले बदलें. केवल पांच नवमी तक इस उपाय को करने से घर में बरकत और धनवृद्धि होती है.
वैवाहिक जीवन में सुख के लिए उपाय
यदि दांपत्य जीवन में कलह या तनाव है, तो पति-पत्नी दोनों मिलकर आंवले के पेड़ के नीचे तिल के तेल का दीपक जलाएं और पांच कपूर डालकर दीपक वहीं छोड़ दें. यह उपाय वैवाहिक जीवन में प्रेम और सामंजस्य लाने में मदद करता है.
आंवला वृक्ष दान करें या लगाएं
अक्षय नवमी के दिन आंवले का पौधा दान करना अत्यंत शुभ माना गया है. यदि संभव हो तो घर की उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा में आंवला वृक्ष लगाएं. यह वास्तु दोष दूर करता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा लाता है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)