अगले 15 दिन में Akshaya Tritiya समेत 6 बड़े व्रत-त्योहार, अभी नोट कर लें वरना होगा पछतावा

Hindu festivals 2026 April May: हिंदू धर्म में हर महीने कई व्रत-त्‍योहार आते हैं. इनमें से कुछ बड़े पर्व और अहम व्रत होते हैं जो साल में एक बार ही आते हैं. इस समय वैशाख महीना चल रहा है और उसके बाकी के 15 दिनों में कई ऐसे ही अहम व्रत-त्‍योहार आने वाले हैं. जिनमें अक्षय तृतीया, परशुराम जयंमी, नरसिंह जयंती, बुद्ध पूर्णिमा आदि शामिल हैं. ऐसे में अभी से इन व्रत-त्‍योहारों की तारीख जानकर पूजा-पाठ, खरीदारी की योजना बना लें, ताकि बाद में पछतावा न हो.

आने वाले 15 दिनों के बड़े हिंदू व्रत-त्‍योहार

अक्षय तृतीया 2026 - वैशाख शुक्‍ल तृतीया को मनाया जाने वाला पर्व अक्षय तृतीया इस साल 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाया जाएगा. अक्षय तृतीया का दिन सोना, चांदी, घर, गाड़ी आदि खरीदने के लिए विशेष शुभ होता है. साथ ही शादियों के लिए भी अबूझ मुहूर्त होता है. इस‍ दिन मां लक्ष्‍मी की पूजा करने और दान करने का बड़ा महत्‍व है.

परशुराम जयंती 2026 - वैशाख शुक्‍ल तृतीया को ही भगवान विष्‍णु के छठे अवतार भगवान परशुराम का जन्‍म हुआ था. इस दिन ब्राह्णण समुदाय बड़े आयोजन करता है. 19 अप्रैल, रविवार को परशुराम जयंती के दिन भगवान परशुराम की पूजा करें, दान-पुण्‍य करें.

Add Zee News as a Preferred Source

(यह भी पढ़ें: अमावस्या पर मेष में सूर्य-चंद्र की युति, शनि की चाल में बदलाव का असर, 4 राशियों का शुरू होगा सफलता का नया दौर)

सीता नवमी 2026 - वैशाख शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को देवी सीता प्रकट हुईं थीं. इसे सीता नवमी कहते हैं. इस दिन माता सीता और भगवान राम की पूजा करें. इस साल 25 अप्रैल 2026, शनिवार को सीता नवमी मनाई जाएगी.

मोहिनी एकादशी 2026- वैशाख शुक्‍ल एकादशी को म‍ोहिनी एकादशी कहते हैं. इसी दिन भगवान विष्‍णु ने समुद्र मंथन से निकले अमृत को असुरों से बचाने के लिए मोहिनी का रूप रखा था. इस साल 27 अप्रैल 2026, सोमवार को मोहिनी एकादशी व्रत रखा जाएगा.

(यह भी पढ़ें: जन्मतारीख का ये कॉम्बिनेशन बना देता है राजा! गरीब घर में जन्म लेकर भी बनते हैं गाड़ी-बंगले के मालिक)

नरसिंह जयंती 2026 - भगवान नरसिंह जयंती वैशाख शुक्‍ल चतुर्दशी तिथि के दिन प्रकट हुए थे. भक्‍त प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्‍णु ने नरसिंह रूप में अवतार लिया था. इस साल 30 अप्रैल 2026, गुरुवार को नरसिंह जयंती मनाई जाएगी. गुरुवार का दिन भगवान विष्‍णु को समर्पित है और नरसिंह जयंती का गुरुवार के दिन पड़ना व्रत-पूजा का दोगुना फल देगा.

बुद्ध पूर्णिमा 2026 - बौद्ध धर्म के अनुसार वैशाख महीने की पूर्णिमा को ही भगवान बुद्ध का जन्‍म हुआ था. वैशाख पूर्णिमा को ही उन्‍हें बोधिज्ञान प्राप्‍त हुआ था और इसी तिथि पर भगवान बुद्ध का महाप्रयाण हुआ था. इसलिए बौद्ध धर्म में वैशाख पूर्णिमा का बड़ा महत्‍व है और इसे बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है. इस साल 1 मई 2026, शुकवार को बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी.

(यह भी पढ़ें: दशकों बाद बना ग्रहों का महासंयोग, अगले 11 दिन इन 3 राशियों के लिए बनेंगे मील का पत्‍थर, सही फैसला दिलाएगा बड़ा फायदा)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)