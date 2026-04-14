Akshaya Tritiya 2026: खुल जाएगी बंद किस्मत! अक्षय तृतीया पर करें ये काम, राहु का दोष और शनि की साढ़ेसाती होगी दूर

Akshaya Tritiya 2026: ज्योतिष शास्त्र में अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना गया है. स्वयं सिद्ध मुहूर्त का अर्थ है कि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, दान या साधना अक्षय (कभी नष्ट न होने वाला) फल प्रदान करती है. यही वजह है कि अक्षय तृतीया के दिन लोग खासतौर पर सोने की खरीदारी कहते हैं. वैसे तो अक्षय तृतीया के दिन लोग सोने-चांदी की खरीदारी कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में इस दिन को राहु के कष्टों से मुक्ति और शनि की साढ़ेसाती से छुटकारा पाने के लिए बेहद खास माना गया है. मान्यता है कि इस दिन अगर कुछ विशेष उपाय किए जाएं, तो राहु दोष के मुक्ति और साढ़ेसाती के कष्टों से छुटकारा मिल सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि अक्षय तृतीय के दौरान कौन से उपाय करने पर कुंडली का राहु और शनि दोष दूर हो सकता है.

अक्षय तृतीया पर ऐसे दूर होगी साढ़ेसाती

काले जूते का दान- शास्त्रों के अनुसार, अक्षय तृतीया का दिन शनि की साढ़ेसाती से मुक्ति पाने के लिए भी खास है. ऐसे में इस दिन किसी जरूरतमंद व्यक्ति को काले रंग के जूते या चप्पल उपहार स्वरूप दें. मान्यता है कि अक्षय तृतीया पर इस उपाय को करने से साढ़ेसाती के कष्टों से राहत मिलती है.

तिल युक्त जल से स्नान- अक्षय तृतीया पर दान करने की परंपरा है. मान्यता है कि इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसलिए इस बार अक्षय तृतीया के दिन नहाने वाले पानी में तिल डालकर स्नान करें. इसके बाद तिल का दान भी करें. ऐसा करने से शनि के कष्टों से मुक्ति मिलती है.

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छाया दान और दीपदान- अक्षय तृतीया के दिन शाम के समय शनि मंदिर जाकर शनि देव की प्रतिमा के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं. मान्यता है कि तेल में अपनी परछाई देखकर उस तेल का दान (छाया दान) करने से शनि की पीड़ा कम होती है.

भोजन दान- अक्षय तृतीया के दिन अन्न दान का भी विशेष महत्व होता है. ऐसे में इस दिन सरसों के तेल में बनी पूड़ियां या काली उड़द की खिचड़ी गरीबों को खिलालाएं या उनके बीच अन्न का दान करें. ऐसा करने से से शनि देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है.

राहु दोष दूर करने के उपाय

अक्षय तृतीया पर जौ का दान करें या मुट्ठी भर जौ को बहते जल में प्रवाहित करें. राहु की शांति के लिए इसे सबसे अच्छा माना गया है.

नारियल का टोटका- अक्षय तृतीये के दिन एक जटा वाला नारियल लेकर उसे अपने सिर से वारकर (7 बार उबारकर) नदी में प्रवाहित कर दें.

पक्षियों की सेवा- पक्षियों को नियमित रूप से बाजरा खिलाएं. कहा जाता है कि इस उपाय को करने से राहु दोष दूर होता है.

जल सेवा- अक्षय तृतीया के दिन मिट्टी के घड़े या कलश में पानी भरकर दान करने से न सिर्फ राहु-शनि शांत होते हैं, बल्कि पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है.

शिव पूजन- भगवान भोलेनाथ पर जल और बेलपत्र अर्पित करें. महादेव की भक्ति राहु-केतु के विषैले प्रभाव को समाप्त कर देती है.

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अक्षय तृतीया पर करें मंत्र से जुड़े उपाय

मंत्र जाप- अक्षय तृतीया के दिन उपायों के साथ-साथ मंत्रों की शक्ति का प्रयोग करें. इस दिन 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' और 'ॐ रां राहवे नमः' मंत्रों की कम से कम एक माला (108 बार) का जाप जरूर करें.

ध्यान रखें- दान हमेशा श्रद्धापूर्वक और सामर्थ्य के अनुसार ही करना चाहिए. अक्षय तृतीया पर सात्विक व्यवहार और परोपकार की भावना ही ग्रहों के अशुभ प्रभावों को कम करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)