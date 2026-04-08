Akshaya Tritiya 2026: इस अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करना अति शुभ, कैसे खुलेगा भाग्य? जानें

Akshaya Tritiya 2026: सनातन धर्म में अक्षय तृतीया पर्व का बहुत महत्व है. इस साल अक्षय तृतीया पर्व 19 अप्रैल 2026 को है. इस दिन को लेकर ये बात तो सबको पता है कि इस पर्व पर सोना-चांदी खरीदकर घर ले आना साक्षात मां लक्ष्मी को घर ले आने के जैसा है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अक्षय तृतीया पर दान करने का बहुत महत्व है. अक्षय तृतीय पर्व पर जरूरतमंदों में जरूरी चीजों का दान करना अति शुभ और पुण्य फलदायी होता है. घर में सुख-समृद्धि आती है और परिवार में खुशहाली बनी रहती है. इस दिन सच्चे मन से दान करना लंबे समय तक शुभ फल प्रदान करता है. ऐसे में आइए जानें अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करना चाहिए.

अक्षय तृतीया पर किन चीजों का दान करें

जल संबंधी चीजों का दान

गर्मी के मौसम में पानी अमृत की तरह है ऐसे में अगर अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर पानी से भरा घड़ा, मिट्टी का मटका या ठंडे पानी यात्रियों के लिए उपलब्ध करवाना अति शुभ और पुण्य फलदायी होता है. इस दिन आप जगह-जगह पर प्याऊ की व्यवस्था कर सकते हैं.

अनाज और सत्तू का दान

अक्षय तृतीया पर अगर अनाज का दान करें तो इसे महादान माना जाएगा. जौ, गेहूं, चना दाल या सत्तू का इस दिन दान करें. अक्षय तृतीया पर अन्न का दान करने से घर में धन-धान्य की कमी कभी नहीं होती है.

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जरूरत की चीजें करें दान

आप अक्षय तृतीया के दिन जरूरत की चीजों का गरीबों में दान करना अति शुभ होता है. जरूरतमंदों में कपड़े, छाता, चप्पल या खाने-पीने की वस्तु का दान करें और गर्मी और धूप से बतने के उपयोग की जाने वाली चीजों का दान करें. ऐसा करने से जीवन में सकारात्मकता आ सकती है. काम में कोई बाधा नहीं आ आएगी. अक्षय तृतीया पर अगर दान कर रहे हैं तो दान के समय एक विशेष और प्रभावशाली मंत्र का जाप करें. यह मंत्र है- "ॐ विष्णवे नमः"

अक्षय तृतीया पर कैसे करें भाग्य को तेज

अक्षय तृतीया पर घर में माहौल अच्छा बनाए रखें. इससे घर के सदस्यों का भाग्य तेज होगा. इसके अलावा अक्षय तृतीया की सुबह जल्दी उठें और स्नान आदि कर तांबे के बर्तन में शुद्ध जल ले लें. अब भगवान सूर्य को पूर्व की ओर मुख करके इस जल से अर्घ्य दें. साथ में एक मंत्र का जाप करें- मंत्र है- ॐ ऐहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशे जगत्पते, अनुकंपये मां भक्तया, ग्रहाणार्घ्यं दिवाकर. ऐसा करने से भाग्य खुलते हैं और काम बनते हैं. अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अगर अक्षय तृतीया पर जरूर लें. इसे भाग्या का साथ बना रहेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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