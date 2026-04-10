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Hindi Newsधर्मAkshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर खरीदारी के अलावा ये जरूरी काम भी करें, तभी प्रसन्‍न होंगी लक्ष्‍मी जी, आर्थिक तंगी होगी दूर

Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया पर खरीदारी के अलावा ये जरूरी काम भी करें, तभी प्रसन्‍न होंगी लक्ष्‍मी जी, आर्थिक तंगी होगी दूर

अक्षय तृतीया का दिन सिर्फ सोना खरीदने तक सीमित नहीं है. अक्षय तृतीया के दिन धर्म-शास्‍त्रों में बताए गए पूजा-दान समेत काम करना भी जरूरी है, जिससे लक्ष्‍मी माता प्रसन्‍न हों. तभी घर में बरकत बढ़ती है. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 10, 2026, 09:29 AM IST
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अक्षय तृतीया पर लक्ष्‍मी जी की पूजा करें.
अक्षय तृतीया पर लक्ष्‍मी जी की पूजा करें.

Akshaya Tritiya Par Kya Kya Karna Chahiye: साल 2026 में अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026, रविवार को मनाई जाएगी. अक्षय तृतीया के दिन धन की देवी लक्ष्‍मी जी की पूजा करने का विधान है. साथ ही अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है. लेकिन क्‍या आप जानते हैं कि धर्म-शास्‍त्रों में अक्षय तृतीया के दिन इसके अलावा कई कार्य करने के लिए कहा गया है. तभी समृद्धि और सौभाग्‍य में वृद्धि होती है. लिहाजा इस साल आप अक्षय तृतीया के दिन इन बातों का जरूर ध्‍यान रखें और इस दिन पूरा पुण्‍य फल पाएं. 

अक्षय तृतीया पर विधि-विधान से करें लक्ष्‍मी जी की पूजा 

अक्षय तृतीया का पर्व मां लक्ष्‍मी की पूजा के बिना अधूरा है क्‍योंकि वही धन-समृद्धि की दाता हैं. लेकिन उससे पहले प्रथमपूज्‍य गणेश जी की भी पूजा करें. लक्ष्‍मीपति विष्‍णु जी की भी पूजा करें. लक्ष्‍मी जी की पूजा में जल से भरा कलश रखें,  केसर मिश्रित खीर या मीठे चावल का भोग लगाएं. पूजा करें. इस साल अक्षय तृतीया पर पूजा के लिए शुभ मुहूर्त 19 अप्रैल 2026 की सुबह 10:49 बजे से दोपहर 12:20 बजे तक है. 

(यह भी पढ़ें: 14 अप्रैल से 3 दिन संभलकर! सूर्य-चंद्र बना रहे खतरनाक योग, इन राशियों की जेब पर पड़ेगा भारी असर)

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इन कामों से करें लक्ष्‍मी जी को प्रसन्‍न 

अक्षय तृतीया के दिन वो कार्य करें जिनसे लक्ष्‍मी जी प्रसन्‍न होती हैं. जैसे- अपने घर को मां लक्ष्‍मी का स्‍वागत करने के लिए तैयार करें, ताकि आपके घर में धन की देवी लक्ष्‍मी जी का आगमन हो. 

- इसके लिए अक्षय तृतीया की सुबह जल्‍दी उठकर मुख्‍य द्वार की अच्‍छी तरह सफाई करें. उसे आम के पत्‍तों से बने तोरण से सजाएं. 
- अक्षय तृतीया के दिन स्‍नान के बाद मुख्‍य द्वार पर दीपक जलाएं. इससे मां लक्ष्‍मी आपके घर में वास करें. 
- संभव हो तो इस दिन व्रत रहना चाहिए.

(यह भी पढ़ें: गुरु-शुक्र का लाभ दृष्टि योग, 13 अप्रैल से वृष-कुंभ समेत 4 राशियों को देगा अपार धन, तरक्‍की के खुलेंगे नए रास्‍ते)

- अक्षय तृतीया के दिन अन्न, जल, वस्त्र और धन का दान करें. बिना दान के व्रत-पूजा और खरीदारी का पूरा फल नहीं मिलेगा. साथ ही अक्षय तृतीया के दिन दान करने से अक्षय फल प्राप्‍त होता है. 
- जरूरी नहीं है कि अक्षय तृतीया पर सोने की ही खरीदारी करें. इसके अलावा आप चांदी, धनिया के बीज, जौ, मिट्टी का घड़ा (उसमें जल या चावल भरकर ही घर में लाएं) आदि कम दाम की चीजें भी खरीद सकते हैं. इससे भी सोना खरीदने जितना ही फल मिलता है. 
- अक्षय तृतीया के दिन भगवान विष्‍णु को सत्तू, ककड़ी, चने की दाल और फल का भोग लगाएं. 
- इसके अलावा इस दिन अक्षय तृतीया का दिन घर या जमीन खरीदने के लिए या गृह प्रवेश के लिए अत्‍यंत शुभ माना गया है. साथ ही आप वाहन, फर्नीचर, नए कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और खेती से जुड़े उपकरणों भी खरीद सकते हैं. इन चीजों की खरीदारी घर में सुख-समृद्धि लाती है.

(यह भी पढ़ें: सूर्य का मेष में महागोचर, सोलर नववर्ष 2026 में दोनों हाथों से पैसा और खुशियां समेटने के लिए तैयार हो जाएं 4 राशि वाले)

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन और जर्नलिज्‍म में पोस्‍ट ग्रेजुएट करने के साथ-साथ सिम्‍बॉयसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से क्रिएटिव राइटिंग की ...और पढ़ें

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